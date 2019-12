La Previa de Luis Enrique: la importancia de Alves ante el PSG

Desde que en octubre el Barcelona perdiera en el Parque de los Príncipes parisino, todos intuyeron que la última jornada sería la que decidiría la clasificación final del grupo F. Tras tres jornadas en las que APOEL y Ajax midieron las fuerzas de los grandes, con distinto tino pero con igual suerte, la suposición tras el 3-2 en París se hizo realidad. Así pues, con el Paris Saint-Germain llegando al Camp Nou un punto por delante del Barcelona, se jugarán el primer puesto en la liguilla de cara al sorteo de octavos. En cierto modo, no implica una gran ventaja, pero sin duda ser campeón de grupo ante un aspirante a la Champions, reforzará mentalmente al combinado que lo consiga.

El equipo de Luis Enrique llegará al último partido grande de 2014 tras haber goleado al Espanyol en el derbi barcelonés, en una gran tarde de Lionel Messi. Sin embargo, el Espanyol, que fue remontado en la segunda parte, tuvo un par de ocasiones a la contra, con el marcador ya a favor, para abrir más brecha. Ni Sergio García ni Víctor Sánchez acertaron. Pero estas perdidas con el equipo descolocado en ataque ante los Cavani, Lucas, Lavezzi y compañía podrían salir más caros.

De cara al once que saque el técnico asturiano, habría 7 jugadores fijos. Como viene siendo norma, Marc-André ter Stegen volverá a la portería; Piqué, que dejó claros y oscuros ante el Espanyol, será uno de los centrales (y porque la pareja Mascherano-Mathieu no funcionó bien en la salida de balón en París); Alba, en clara línea ascendente, será el lateral zurdo; Busquets, de pivote o interior, jugará. Y lógicamente estará el tridente titular formado por Neymar, Luis Suárez y Lionel. Las dudas, de nuevo, será el segundo central (Mathieu, Mascherano o Bartra si no es lateral), la pareja de interiores y, como novedad por la acumulación de tarjetas de Alves, el lateral derecho.

Sin Alves, todo cambia

En otro equipo podría no influir tanto, pero que no juegue el diestro brasileño modifica la composición en el centro del campo. Con Alves en el campo y su ejercicio de extremo permanente, el Barcelona desprotege su carril defensivo. Ante esto, Luis Enrique ha preferido situar de interior derecho a Ivan Rakitic, con mayor capacidad física, para que ayudase a Busquets a cubrir huecos, alejando a Xavi de su costado natural.

Pero sin el de Juazeiro, y con las opciones que tiene el gijonés para suplirle, el '6' podría volver a la posición donde mejor rinde y permitir a Iniesta o Rakitic acercarse al área . Ya fuese con Adriano o Bartra (no contamos con Douglas porque aún no está preparado para duelos así), aún más con el catalán porque no dejaría ser un central reconvertido, el Barcelona no tendrá tanto déficit defensivo por carril derecho.

Por el actual nivel del brasileño y por la posibilidad de recolocar a Xavi y Iniesta/Rakitic en su sitio correcto, parece una ecuación positiva. No hay que descartar que Xavi quedase en el banquillo, y que croata y manchego ocupasen los interiores (aunque Rakitic no jugó de titular ante Real Madrid o Valencia) , o que se repita la probatura de Mestalla con Busquets y Mascherano en el centro del campo, sin embargo, la opción de colocar a Xavi de interior derecho con las espaldas cubiertas es muy apetitosa.

Les Parisien

El Paris SG, 2º en Ligue 1 a un punto del Olympique de Marsella de Marcelo Bielsa, llega a la última jornada líder del grupo tras haber ganado todos los partidos, salvo el empate en Ámsterdam en la primera jornada. A pesar de los 13 puntos conseguidos, las sensaciones no son tan sólidas como sus resultados. Para profundizar sobre la actual temporada del equipo que entrena el ex-blaugrana Laurent Blanc, conversamos con Jaime Bonnail, director de la web Futbol desde Francia.

Para Jaime, "el inicio de temporada está siendo un tanto dubitativo a pesar de permanecer invicto. El juego no es el mismo del año pasado, les cuesta ganar los partidos, y cuando se logra la victoria, es sin demasiada brillantez. El PSG que pasaba por encima de sus rivales quedó atrás. Se ha notado por supuesto la baja de Ibrahimovic en la eficacia goleadora, ya que Cavani no convierte ni un 25% de las ocasiones que genera".

Respecto a cómo afrontará el partido del Camp Nou, Jaime opina que "probablemente" salgan a presionar al Barça al principio y después esperen más atrás. "El Barça es el que tiene que atacar y el PSG buscar las contras que es lo que mejor sabe hacer. Además, aprovecha muy bien los fallos de su rival. En Francia siempre tiene posesiones por encima del 65%, es también por tanto difícil saber qué tal se desenvolverá sin el balón, porque cuando esto ocurre suele sufrir bastante", argumenta Jaime Bonnail.

Desde el punto de vista del once, Jaime cree que Matuidi sería el interior izquierdo y Cavani el "falso 9" que empezaría en la banda izquierda y aprovecharía que Ibra retrasa mucho su posición para tirar diagonales hacia el área. Jugadores como Pastore y Lavezzi entrarían en el segundo tiempo. Sin embargo, no habría que descartar "sorpresas" con la entrada en el once de uno o los dos argentinos.