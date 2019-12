Mágico Getafe

El Coliseum Alfonso Pérez se convirtió aquella noche en un escenario de lujo. No cabía un alma, un ambiente que hoy es añorado por todos los seguidores del Geta. Varias horas previas al partido ya se respiraba ese olor inconfundible a remontada, la magia recorría el cuerpo de cada uno de los miles de hinchas que se agolpaban en los aledaños para dar el primer aliento a los suyos cuando se acercaran en autobús.

Los cánticos se sucedían, los más incrédulos no pudieron resistir mucho más. Pronto fueron contagiados por ese espíritu humilde pero valiente. Los once gladiadores azulones estaban preparados para la batalla y contaban con un gran ejército azulón detrás dispuestos a dejarse la garganta para conseguir la tan complicada como bonita victoria. Miles de personas hacían casi imposible avanzar el autobús de los futbolistas. Pancartas, bufandas al aire, caras de felicidad y nerviosismo inundaban todo el camino al templo azulón.

La afición estaba volcada, no había ninguna duda. Los tornos se abrieron y la marea azulona tomó cada uno de los asientos del Coliseum. Al saltar los jugadores al césped para calentar sintieron el calor de la grada y poco a poco se lo empezaron a creer ellos también. El estadio azulón volvía a ser una olla presión, como en las grandes citas.

El árbitro dio el pitido inicial. No se pudo oír ante el ensordecedor ambiente que emanaba de las gradas azulonas. Eto’o, Deco, Iniesta, Puyol, Xavi y Ronaldinho, estrellas de talla mundial, estaban sobre el césped para pasar el trámite que ellos esperaban y alcanzar la final de Copa. Nada más lejos de la realidad. El Getafe salió enchufado desde antes de que comenzase el partido y eso se hizo notar pronto en el terreno de juego.

Luis García, Contra (hoy entrenador del equipo), Belenguer, Alexis (único jugador que sigue en la plantilla), Paredes, Mario Cotelo, Celestini, Casquero, Vivar Dorado, Verpakovskis y Güiza. Estos once héroes fueron los encargados de comerse el campo y al Barcelona, y vaya si lo hicieron. Todos ellos capitaneados por el alemán Bernd Schuster en el banquillo, en el cuál no se sentó ni un solo segundo. Empezaron llevando el peso del partido, pasaban los minutos, los aficionados no paraban de animar pero los goles no llegaban. Media hora de partido con alguna acción de peligro que no llegó a más, algunos ya se ponían nerviosos…

Los azulgranas traían a los mejores jugadores del mundo. Los guerreros azulones se defendían con coraje y pasión de la mano de leyendas como Belenguer, M. Cotelo, Casquero o Güiza… Y no tardó en suceder lo inevitable. Estaba escrito. Así lo habían decidido los astros para esta mágica noche. Corría el minuto 37 cuando Don Javier Casquero, sí, se merece este reconocimiento, hizo saltar y temblar hasta los mismísimos cimientos del Coliseum con uno de sus famosos Casquerazos. Los azulones botaban un córner desde la banda derecha que no consiguió conectar con la cabeza de ningún guerrero. En la frontal del área, esperaba con el cañón cargado Casquero. Empaló con su pierna derecha una volea que salió contra el suelo dibujando una preciosa trayectoria imposible de blocar por el guardameta azulgrana Jorquera. Getafe estallaba de júbilo, el Barcelona mostraba preocupación y el partido continuaba… 5-3 en el global.

El Geta continuaba apretando, con el balón en los pies no paraba de moverlo ante la atónita mirada de los jugadores del Barça y de Frank Rijkaard. De esta manera se llegaba al minuto 42, cuando, hoy el entrenador azulón, Cosmin Contra ponía un centro al corazón del área que nuevamente no encontró rematador. Zambrotta se la encuentra y no acierta a despejar, dejando la pelota muerta para que el killer de aquel Getafe, Dani Güiza, la recogiese y perforase las mayas de la portería azulgrana. 2-0 antes del descanso, ni en los mejores sueños los protagonistas se lo habían imaginado de esta forma. Faltaban solamente un gol para completar la machada y entrar en la historia. Llegó el descanso y la afición apretaba más que nunca. Iba a suceder, no se sabía cuándo, pero pasaría.

Durante el descanso la grada fue una mezcla entre fiesta por el resultado y la emoción del partido y nerviosismo. Quedaba poco para lograrlo, pero habría que aguantar otros 45 minutos. Volvieron los protagonistas al verde, el guion no cambió. El Geta continuaba llevando el peso del partido, Schuster se desgañitaba dando instrucciones desde la banda y la hinchada alentaba hasta no poder más, aun así lo seguían haciendo. Corría el minuto 70 cuando el Barcelona cometió el error de conceder una falta escorada a la banda izquierda. Cosmin Contra, era el encargado de patearla y colgar el balón al área. Las palmas retumbaban en Getafe y en toda la zona sur de la Comunidad de Madrid. Contra golpea el balón y el capitán, Vivar Dorado, llega libre de marca desde la frontal para con un soberbio cabezazo poner el 3-0 y meter al Getafe en la final de Copa del Rey. El milagro se había hecho realidad. El estadio se había caído. Las gradas era una auténtica fiesta. El banquillo lo estaba celebrando en el campo. El Barcelona no encontraba ni un solo hueco donde esconderse.

Lo habían hecho, esos once gladiadores, de la mano de su afición, habían conseguido poner el 5-5 en el marcador global, que con los goles fuera de casa, les permitían disputar su primera final de Copa en la historia. Pero no estaba todo hecho, quedaban 30 minutos para certificar el pase. Se antojaban eternos, pero ya se había conseguido lo más difícil. Solo quedaba resistir.

Cánticos ensordecedores, bufandas al aire, banderas ondeando, los aficionados azulones ya lo celebraban y mostraban su aliento para aguantar el resultado. Pero el destino esa noche era azulón, no hay duda, estaba escrito que sería la noche del Getafe. Tres minutos tardaron para que el Getafe golpease de nuevo, y esta vez era un gancho directo con ánimo de noquear al rival. Dani Güiza recoge una prolongación de cabeza de su compañero, encara portería y su potente disparo vuelve a convertirse en gol. 4-0 en el marcador. Jorquera mostraba una sonrisa de incredulidad, los jugadores de Rijkaard cabizbajos, los azulones hacían una gran piña en la banda celebrando la machada.

Schuster se abrazaba a su cuerpo técnico y jugadores. La piña de futbolistas seguía por su cuenta celebrando el gol. La grada se fundía en un solo abrazo. Aún quedaban 17 minutos, no importaba. Todos sabían que el Getafe estaba en la final de Copa. El mundo entero ya conocía la noticia de que el “pequeño” Getafe había tumbado de forma contundente al todopoderoso Barcelona. Los minutos pasaron de forma lenta, no por el miedo a recibir algún gol, sino por la impaciencia de celebrar la gesta.

El sábado a las 16:00H el Barcelona vuelve a visitar el Coliseum Alfonso Pérez, los aficionados azulones todavía recuerdan aquella noche mágica. Son conscientes que es difícil de repetir semejante proeza, pero la ilusión nunca abandona a esta hinchada. En dos ocasiones han vuelto a batirles. Durante la temporada siguiente a la remontada, cayeron 2-0 con goles de Manu del Moral y Juan Albín. En la temporada 2010/2011, con Pep Guardiola a las riendas de la nave azulgrana, volvieron a ganar 1-0 con gol de Valera de cabeza. Seguro que el espíritu de aquella noche estará presente y la sorpresa para nada descartada.

La esperanza es lo último que se pierde, y si por algo se caracteriza este Club es por no arrojar la toalla nunca. Equipo y afición unidos han conseguido grandes gestas, hazañas como aquel 4-0, dos finales de Copa consecutivas, cuartos de final de la UEFA frente al Bayern... "Porque no hay nada imposible cuando el orgullo es azul".