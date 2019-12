Merino:  "El tiempo que esté me es igual, lo que quiero es ganar"

Antes de partir hacia Galicia el entrenador del Real Betis, Juan Merino, atendía a la prensa congregada en la sala de prensa del Estadio Benito Villamarín para analizar el devenir de acontecimiento que rodean a la entidad heliopolitana.

La convocatoria ha traído la novedad del canterano Fabián. Sobre el futbolista, el preparador linense deslizaba: "Es un jugador al que tengo la suerte de conocer perfectamente del Betis B. Es un jugador que pese a tener 18 años tiene una progresión enorme. Tarde o temprano estará en el primer equipo. Es un jugador que da juventud, ese espíritu que dan los chavales de abajo por sus ganas e ilusión. Su posición normal es de pivote ofensivo, con un desgaste físico en beneficio del equipo bastante grande. Tiene gol, es un jugador bastante completo. Seguro que aportará el día de mañana y ahora mismo grandes cosas al Betis".

El once que pondrá en liza mañana sábado está perfilado: "Lo tengo claro. No lo digo porque los jugadores no lo saben. Mañana es cuando les doy el once inicial. El partido no se prepara mañana solo en la charla, lo hemos preparado durante toda la semana. Sabemos que vamos a un campo complicado. Lo tengo decidido, pero mañana se verá".

Desde su llegada al banquillo ha sumado dos victorias consecutivas en Liga, por lo que espera que la racha se prolongue: "La idea de un entrenador es que el equipo vaya acreciendo poco a poco, asimilando conceptos. Hemos tenido lo importante, resultados, que es lo que te da confianza para seguir trabajando en la misma dirección. No hemos pensado en que hemos ganado dos partidos, sino que tenemos ahora un nuevo partido, una nueva final a la que vamos con toda la ilusión. Es un campo muy difícil. Tenemos que ir preparados todos al 100%, los que jueguen y los que estén en el banquillo".

El tiempo de permanencia en el banquillo es una incógnita. El que fuera central de la entidad prefiere centrarse únicamente en el partido ante el Lugo: "Vamos a hacer todo lo posible por ganar. Trabajo con esa ilusión, no voy más allá. Pensar en más allá es desgastarse. Me encuentro con fuerza, con las decisiones que tenga que tomar muy claras. Las voy a tomar hasta el último día que esté".

Por último describía al conjunto que dirige Quique Setién: "Lo tienen claro, me lo hacen ver en cada entrenamiento. El CD Lugo casi no conoce la derrota en su estadio. Llevan mucho tiempo con la misma filosofía, a todos los equipos les ha costado ganar en su estadio. Suelen tener la posesión. Vamos con las ideas de muy claras. Debemos estar convencidos de ganar y lo vamos a estar. No pensamos en las dos victorias consecutivas, pero sí en el convencimiento de que si hacemos las cosas bien y nos mentalizamos, tenemos muchas cosas a favor para traernos los tres puntos", finalizaba.