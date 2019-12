Andalucía, tierra de goles

El Celta comenzó la temporada causando muy buenas sensaciones y llamado a ser una de las revelaciones del campeonato. Llegada la décima jornada liguera el cuadro vigués alcanzó su cima particular y presentó sus credenciales en el Camp Nou, donde salió victorioso. De aquello hace más de un mes, justo el tiempo que llevan los celestes sin ver puerta. Joaquín Larrivey fue el autor de aquel último tanto ante el Barcelona, bastante alejado en el tiempo. Un empate y tres derrotas ha cosechado el cuadro gallego desde la histórica hazaña en la Ciudad Condal. Los tropiezos que se evitaron en las primeras jornadas llegaron de golpe en aproximadamente 30 días. Asimismo, el Celta poseía el honor de ser uno de los pocos equipos del continente en haber anotado en sus diez primeros enfrentamientos, pero el buen olfato goleador parece haberse esfumado sin dejar rastro, acumulando más de 400 minutos de sequía goleadora.

Rememorar gestas pasadas

Los vigueses desean poner fin a esta mala racha cuanto antes, y ante ellos se presenta una excelente oportunidad: el Celta regresa este sábado a Andalucía, comunidad en la que el combinado celtiña sumó 15 puntos de 15 posibles el pasado año. Además, el escenario del choque será La Rosaleda, estadio en el que los gallegos vencieron al Málaga -hace más de un año- por la friolera de cero goles a cinco. Y si a ello se le añade que el conjunto boquerón es por el momento uno de los rivales del Celta en cuanto a aspiraciones europeas se refiere, no cabe duda que es un lugar idóneo para que los de Berizzo regresen a la senda de la victoria.

Pleno de victorias en Andalucía, con 'manita' al Málaga incluida

Curiosamente, el viaje a la Costa del Sol la pasada Liga supuso también un punto de inflexión para el Celta, que igualmente atravesaba por aquel entonces una mala racha. La situación era crítica en Vigo, ya que tras nueve partidos disputados los de Luis Enrique sumaban solo seis puntos y se encontraban en puestos de descenso. El cuadro vigués se presentaba en Málaga contando cuatro jornadas consecutivas sin puntuar y con la necesidad imperiosa de ganar. A priori no parecía misión imposible vencer, sobre todo teniendo en cuenta que el Celta ya se había estrenado con victoria en Andalucía (Betis 1-2 Celta). Desde el minuto uno los celestes parecieron olvidar las malas sensaciones sembradas anteriormente y buscaron el triunfo en todo momento. El conjunto olívico impuso su juego y manejó el partido a su antojo ante la impotencia de un impasible Málaga.

Álex López no tardaría en estrenar el marcador. El ferrolano realizó un disparo potente desde la frontal del área y batió a Willy Caballero, quedando demostrado el buen inicio y la ambición de llevarse los tres puntos del conjunto celtiña, que no bajaría los brazos en ningún momento. Sería Augusto el encargado de ampliar la ventaja poco tiempo después ante la incredulidad de los futbolistas boquerones. El Málaga de Bernd Schuster no lograba arrancar y el Celta, por el contrario, mejoraba conforme avanzaba el choque. Ya en el segundo tiempo Álex López vería puerta de nuevo ante la alegría de los pocos aficionados celtiñas desplazados hasta tierras andaluzas para ver a su equipo golear a los locales. No conformes con el resultado, los vigueses buscarían ampliar su ventaja todavía más, algo que lograron con una diana de Nolito en el minuto 73. El gaditano definió de forma magistral una jugada individual que finalizaría provocando que se vaciasen prácticamente en su totalidad los asientos , debido al resultado más que negativo de su equipo. Sin embargo, el desquite de los vigueses no acabaría ahí y el festín de goles continuó. Charles puso la guinda al pastel anotando a poco del final. El colegiado señalaría el final de un encuentro que terminaría con un contundente cero a cinco favorable al Celta.

VÍDEO. Goles del partido Málaga 0-5 Celta.

Los resultados positivos en tierras andaluzas no concluirían ahí, ya que el cuadro celeste prolongaría las victorias demostrando su supremacía frente a equipos del sur. El Sevilla sería el siguiente en caer jugando como local. Álex López anotaría en su cuenta particular el único gol del choque en el Sánchez Pizjuán ante la mirada atónita de numerosos espectadores de toda España. Ya en el mes de febrero el Nuevo Los Cármenes asistía a una derrota de los suyos frente al conjunto vigués, y cerca del final de temporada el Celta vencería al Almería en territorio andaluz (2-4).

No obstante, los gallegos no se conformarían con vencer a estos cinco equipos en sus respectivos estadios y decidieron hacer lo propio en Balaídos, firmando tres nuevos triunfos (ante sevillistas, béticos y almerienses), empatando frente al Granada y perdiendo únicamente con el Málaga. En definitiva, los de Luis Enrique sumaron ante equipos andaluce 25 puntos, es decir, dado que el Celta terminaría la temporada con 49 puntos en su haber, más de la mitad de ellos fueron arrebatados a sus cinco víctimas predilectas.Sin embargo, las tornas parecen haber cambiado, ya que el Celta no ha sido capaz todavía de derrotar a ninguno de los conjuntos andaluces a los que se ha enfrentado en la presente Liga, empatando ante el Córdoba como visitante (1-1) y en Balaídos frente al Granada (0-0). Curiosamente, el cuadro vigués inició el bache de malos resultados que atraviesa contra el combinado nazarí.

Ahora los de Berizzo visitan La Rosaleda queriendo poner fin a la actual mala racha de resultados. Y, ¿qué mejor manera de terminar de una vez con todas con la sequía goleadora que rememorando aquel festival de fútbol ante el cuadro boquerón?