La Real Sociedad entra en barrena

La Real Sociedad se volvió de vacío de Zaragoza tras volver a cuajar un partido muy serio, dar una imagen de equipo compacto y competitivo pero sin suerte ni acierto de cara a gol. En Zaragoza volvieron a mostrarse las debilidades que están siendo una constante a lo largo de esta temporada y que, a pesar de dominar al rival, jugar en campo contrario y hacer ocasiones para adelantarse en el marcador, hacen que las donostiarras encajen goles en las primeras aproximaciones de sus rivales.

Lo de ayer no fue una excepción, porque la Real Sociedad salió desde el minuto uno a por el partido. Con una alineación en la que faltaban varias titulares pero que estaba capacitado para competir y ganar el partido, las donostiarras comenzaron a dominar el encuentro, principalmente gracias a la verticalidad de dos ex-jugadoras del Transportes Alcaine: Leyre Fernández y María Díaz.

Pero el guión se asemejó mucho al del partido del Sevilla. Una Real Sociedad con el control del balón; un dominio que comenzaba en el centro del campo y se prolongaba por las bandas; ocasiones de gol, posesión... un control que no cuajó en goles y que, sin embargo, en la primera llegada de peligro de las aragonesas, la Real Sociedad encajó el gol que ponía cuesta arriba el choque.

Primera parte de dominio total

Las de Unai Gazpio salieron como en ellas es habitual. Con fuerza, tensión y con ganas de hacerse con el mando del partido. Tanto Leyre Fernández como Leire Baños se hicieron con la responsabilidad de hacer jugar al equipo y, principalmente la navarra, fue quien abrió el campo para que la Real Sociedad corriera y buscara las bandas por mediación de Cirauqui y Ainhoa Vicente buscando a la que en Zaragoza fue la referencia en ataque de las txuri-urdin, Idoia Agirre.

La Real entró muy bien al partido y generó varias ocasiones de gol antes de encajar el primero

Transcurrían los minutos y la Real Sociedad pisaba y mucho el área rival. Hacía ocasiones como las que tuvieron, primero, Itxaso tras un disparo desde fuera del área, posteriormente Cirauqui, quien no llegó al centro de Leyre Fernández por muy poco o el centro chut de Ainhoa, que se fue envenenando hasta toparse con el larguero. Pero el dominio no cuajaba en goles. Las de Berna no daban a basto para defender y, además, no mostraban ninguna capacidad para quitarse la presión de las donostiarras y salir con peligro hacia la portería de Mariasun Quiñones.

Y esta estaba siendo la tónica general del equipo hasta que lo que podría parecer un dominio absoluto del partido, un encuentro en el que la victoria, de caer para algún lado, iba a ser para las blanquiazules, se convirtió en un nuevo contratiempo cuando en la primera llegada con peligro de las blanquillas, Sandrita envío un centro chut que se fue cerrando y sorprendió a Quiñones logrando el 1-0 en el marcador. La Real Sociedad había pagado su falta de puntería y en una jugada aislada se veía nuevamente por detrás en el marcador y la necesidad de remontar un resultado a todas luces injusto con lo que hasta entonces se había visto en el terreno de juego.

La Real Sociedad, nuevamente a la carga

Pero si algo tiene este equipo es que nunca le pierde la cara al partido. Estaban siendo superiores, estaban generando innumerables ocasiones de gol y no tenían más que seguir por el mismo camino hasta que llegara el gol. Un gol que logrado a tiempo podría dar el ánimo necesario para encarar la segunda mitad con algo más de optimismo. Y así fue, era cuestión de tiempo y el gol llegó tan solo 10 minutos más tarde. Esta vez la Real Sociedad tuvo la suerte o el acierto necesario para robar el balón en tres cuartos de campo del Transportes Alcaine, abrir a la banda y el centro rematarlo a portería. Las protagonistas de la jugada fueron Itxaso, Cirauqui e Idoia Agirre, quien consiguió su primer gol de la temporada.

La Real Sociedad empató rápido y volvió la esperanza de conseguir algo positivo

Este gol espoleó aún más a la Real Sociedad y pusieron cerco a la portería de las mañas. Quedaban casi diez minutos de la primera mitad y en ellos generó dos grandes ocasiones que de haberlas aprovechado se hubieran ido al vestuario con ventaja en el marcador. En la primera de ellas, Leire Baños, tras robar el enésimo balón, no se atrevió a disparar a portería y su posterior pase a Agirre no fue aprovechado por ésta que disparó a las manos de Larqué. En la siguiente jugada, esta vez sí, Leire se atrevió desde fuera del área pero su disparo no encontró portería.

Oxígeno para las de Berna

El paso por vestuarios sentó bien a las de Berna, que se quitaron la presión de la Real Sociedad y comenzaron a discutir el balón a las donostiarras en el centro del campo. Dio entrada a Cardona y Mamy y las mañas revolucionaron el partido sin que las visitantes tuvieran el acierto necesario para romper el ritmo de sus rivales y dar pausa y control al partido.

Es verdad que la primera ocasión de esta segunda mitad llegó de la mano de Ainhoa, quien intentó el gol desde lejos, pero el correcalles que se había convertido el partido hizo que se perdieran las marcas y el despiste le costó caro a la Real. Mamy completamente sola y sin marca sacó un potente disparo desde el pico de área y batió a Quiñones que, sin haber tenido excesivo trabajo, recogía por segunda vez el balón desde el fondo de las mallas.

Era el minuto 66 de partido y todavía había tiempo aunque a la Real Sociedad se les volvían a aparecer los fantasmas, las prisas y la presión. Fruto de ello, se olvidó de trinagular, de elaborar las jugadas y comenzó a enviar balones al área. Unai Gazpio, en un intento de lograr el empate dio entrada a Aintzane Encinas, las mañas buscaban el contragolpe con salidas rápidas y en ese toma y daca, sin que se moviera el marcador, expiró el partido. Antes del pitido final, tanto Ane Bergara como Aintzane tuvieron dos ocasiones que, la primera con un fuerte disparo y la segunda a pase de Idoia, no pudieron materializar.

Parada navideña

Tras este nuevo varapalo, no toca más que levantar la cabeza y seguir por el camino marcado. Un camino que se ha demostrado son capaces de recorrer a poco que la suerte y el acierto las acompañe. Para ello, Unai Gazpio deberá aprovechar el parón navideño, recuperar a algunas jugadoras lesionadas y levantar el ánimo de unas jugadoras que, quizás, no encuentren explicación del por qué su buen juego no cuaja en resultados.

Es un análisis que tendrá que hacer todo el equipo, cuerpo técnico y jugadoras, pero urge hacerlo y corregir errores cuanto antes puesto que, tras una racha de buenos resultados, la Real Sociedad ha entrado en barrena ante equipos que, a priori, debían ser asequible para la Real Sociedad. Tiempo hay hasta el 10 de enero.