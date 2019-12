Merino: "Queremos hacer ver que este equipo está preparado para ascender directamente"

Extensa rueda de prensa es la que ha ofrecido Juan Merino en la mañana del lunes con las vistas puestas en el inminente choque copero de la noche del martes frente al Almería.

Cuestionado por el encuentro contra equipo de la capital más oriental de Andalucía, el gaditano replicó: "Cualquier competición que dispute el Betis hay que tomarla al límite de nuestras posibilidades. El partido de ida en casa me mostró lo que puede dar cada jugador. Vamos a sacar un equipo bastante equilibrado. Habrá jugadores que a lo mejor no vengan jugando en Liga conmigo, pero sí otros que vienen jugando. Vamos a intentar darle la vuelta a la eliminatoria. El objetivo número es la Liga, pero vamos con todas las ganas del mundo. Queremos crear buenas sensaciones, algo importante para los jugadores. Jugamos mañana, pero tenemos cinco días para recuperar de cara al partido de Liga. No me va a pesar si tengo que poner a un jugador que viene jugando habitualmente. Le damos bastante importancia a la Copa del Rey".

"Hemos ganado mucha solidez defensiva y equilibrio"

El nivel del equipo va en aumento después de lograr tres victorias consecutivas en Liga: "Estoy muy agradecido a los jugadores, me han dado el 100% de sus posibilidades en beneficio del equipo y de mí como entrenador. El equipo tiene que ir creciendo. Lo primero que había que darle era solidez defensiva. El Betis no la tenía, fuera de casa recibía demasiados goles. El equipo no estaba equilibrado. La solidez no solo la da la línea de cuatro, sino los once jugadores. Tenemos que ser solidarios, se los pido en cada momento a los jugadores. Tenemos que serlo porque calidad hay arriba. Estamos teniendo menos llegadas, desde atrás debemos tener más inicios para llegar con más claridad y tener más ocasiones. Eso es un crecimiento de equipo que dan los resultados".

"Estar en el Betis es la ilusión de mi vida hecha realidad"

Su futuro al frente al Club aún está en el aire pese a la racha positiva que arrastra. El de la Línea no piensa más allá del próximo partido: "Responsabilidad se te pide en todos lados. En el Betis B también era máxima. Cuando había una diferencia abismal con el contrario en los primeros partidos de Liga y no se ganaba, se dudaba de la valía de Juan Merino. El puesto nunca está asegurado en ningún aspecto. Siempre he querido poder vivir de este mundo tan difícil. Estar en el Betis no es una oportunidad, es la ilusión de mi vida hecha realidad. Me he agarrado a ella con mucha fuerza. Quiero disfrutar del momento, no voy mucho más allá".

Por último, preguntado por balance de este año 2014 que expira, Merino esgrimió: "Ha sido difícil para todos los béticos con el descenso de categoría. Ahora no estamos en los puestos que todo el mundo quiere. Queremos hacer ver que este equipo está preparado para ascender directamente. Todos los jugadores y el cuepo técnico queremos conseguir el logro".