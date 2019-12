Almería - Real Betis: nadie quiere irse

Podría ser un 'marrón', podría hasta sobrar. Es lo que pensaban Almería y Real Betis cuando supieron que se enfrentarían en 1/16 de final de la Copa del Rey. La Copa del Rey puede despistar y eso no gusta. Unos quieren la permanencia, los otros el ascenso. No hay más. Pero ojo, porque lo que piensan ahora es totalmente distinto. En el bando almeriense, debuta 'JIM', que viene a sustituir al joven Francisco, destituido tras la debacle de Ipurúa. En el otro lado, Juan Merino. Sí, un interino que de eso cada vez tiene menos. El 3-4 de la ida deja el asunto complicado para los sevillanos. Pudo ser hasta peor, porque el cuadro rojiblanco llegó hasta ir goleando en Heliópolis. Reacción, casta y coraje para seguir con esperanzas, como manda ese color verde. Un debutante, un intento de asentarse y un billete para dos pasajeros. Bienvenidos a bordo.

Rachas contrapuestas

Es lo que hace que esta eliminatoria no esté sentenciada. Ni lo piensen un instante. El Almería llega a la cita tras sufrir lo que todo el mundo suele hacer cuando se enfrenta al Real Madrid. El 1-4 del pasado viernes fue engañoso, nada que ver con la realidad. No debutó hasta entonces Juan Ignacio Martínez, que llegó el día antes. Estuvo el del filial, Miguel Rivera, que se marchó con la sensación de haber plantado cara. ¿Lo de antes?. Una pesadilla. El Eibar endosó cinco a Francisco, algo que no toleró la directiva. Derrota ante el Rayo Vallecano (0-1) y empate en Granada (0-0) son los demás marcadores más cercanos. Un equipo destinado a sufrir, a luchar por la permanencia. No hay problema. La gente lo sabe, el club lo asume. En el torneo del K.O., poco más que contar. Al ser un 'Primera', quedó exento hasta esta ronda, donde venció en Sevilla por el ya mencionado 3-4.

Unos llegan y otros quieren quedarse. Es el caso de Juan Merino, que busca seguir ganándose la confianza de todos y hacer olvidar a posibles sustitutos. Llega bien el Real Betis al Estadio de los Juegos Mediterráneos. Que nadie se olvide que lo importe es subir, pero una 'Copa' siempre es buena para el corazón. Los verdiblancos acuden a la cita de este martes tras ganar en Lugo por 0-1. Las tres victorias consecutivas en la Liga Adelante, con triunfo ante el Mallorca (1-0) y en Cataluña ante la Llagostera (0-2), han dado moral a una plantilla que la necesitaba. Detrás queda aquel último partido de Julio Velázquez ante el Alavés, donde se despidió cayendo por 1-2. Y, como decimos, la ida ante el Almería que fue un paso atrás en el camino. No solo por la derrota, también por la cantidad de goles recibidos. Sorprende por cómo rinde el equipo en Liga Adelante, donde no ha encajado ni un solo tanto en esos tres choques. Lucha, entrega y carácter. 'Made in Merino'. En la Copa del Rey, a diferencia de su rival, el Real Betis ya dejó fuera a Llagostera (2-0) y a Lugo (0-0, clasificado por penaltis). No hay motivo para abandonar a medio camino.

La oportunidad del paciente

La Copa del Rey invita a dar descanso, o no. Es cuestión de ambiciones o criterios. El Almería ya demostró en la ida que los canteranos tendrán su oportunidad en esta ronda. Al menos, eso hizo Francisco. Habrá que ver si Juan Ignacio Martínez opina lo mismo. En el Benito Villamarín, Verza y quizá el goleador Méndez fueron los únicos presuntos titulares que tuvieron minutos. Y es más, en el banquillo hubo mucha presencia de canteranos. Jurado o Romera, por ejemplo, salieron en la segunda mitad. La baja confirmada es importante. Se trata de Soriano, que tiene un esguince de grado 2. La eliminatoria está abierta y no hay que fiarse un pelo, pensará 'JIM'. Es por ello que podrá dar entrada a teóricos titulares para sentenciar el pase ante su afición y, de paso, tener un buen debut como técnico rojiblanco.

El Real Betis hizo en Heliópolis más de lo mismo. Cambio de portero, de defensa, de medios y de atacantes. Eso sí, a buen seguro que en Almería pondrá un once algo distinto de aquel día. Por varias razones: 1) La pobre imagen de jugadores como Perquis, Casado , Matilla o Chuli harán que Merino tome medidas. 2) La eliminatoria no está perdida, cambió bruscamente cuando Kadir o Molina ingresaron en el verde. Y 3) La opción para Juan es inmejorable, pues tiene poco que perder y asaltar el Estadio de los Juegos del Mediterráneo le daría mucho, mucho crédito.

El Almería no es el idóneo

Hay equipos que hubiesen sentado mejor para levantar un resultado algo adverso. Dicen que las estadísticas tienen poco sentido, pero allá van unas cinco que demuestran que los almerienses son un 'lobo' para los sevillanos. Y es que el Real Betis, en esos tantos partidos, solo ha logrado un triunfo. Fue en 2009, con un cómodo 2-0 en casa. Lo demás son derrotas. 1-0 en Almería en el mismo año, el 0-1 de la temporada pasada y el 3-2 tan doloroso que condenó, si ya no lo estaba, al conjunto de Gabriel Humberto Calderón. Todo eso, sumado al más que comentado 3-4 de hace un par de semanas aproximadamente. Balance de cuatro victorias rojiblancas y un triunfo verdiblanco. Buscando nivelar la balanza.

Un viejo conocido

El duelo entre Almería y Real Betis lo arbitrará Carlos Velasco Carballo, de la Comunidad de Madrid. Un colegiado que debutó hace 10 años en Primera División. Fue en un Barcelona - Sevilla, que terminó, para los curiosos, con 2-0. Tiene 43 años y mucha experiencia internacional. Tanta que estuvo en Brasil este mismo verano. Arbitró el Mundial 2014, más concretamente los partidos Uruguay - Inglaterra, Bosnia-Herzegovina - Irán y Brasil - Colombia. Sin lugar a dudas, más allá de errores puntuales y un nivel cuestionado, Velasco Carballo es de lo mejor que hay en el arbitraje español. No hay mucho donde elegir...

Convocatorias

UD Almería: por confirmar

Real Betis: Adán, Dani Giménez; Piccini, Perquis, Caro, Jordi Figueras, Casado; Lolo Reyes, Xavi Torres, N'Diaye, Fabián, Kadir, Cejudo, Dani Ceballos, Pacheco; Rennella, Jorge Molina y Rubén Castro.

Posibles alineaciones