El Once de Bronce: Segunda División B jornada 17

Brais Pereiro - Coruxo FC (9)

Coruxo y Somozas, diezmados por las bajas, empataron sin goles en un derbi gallego que prolonga la mala racha de resultados de los dos equipos. El portero del conjunto vigués Brais fue el gran protagonista de la tarde con tres intervenciones de mucho mérito en la segunda parte que impidieron el triunfo del conjunto que entrena Michel Alonso. No encontraron la inspiración los atacantes de sendos conjuntos, pero sería sin duda el Somozas el que vería frustrar en gran medida todas sus ocasiones gracias a la excelente labor de un portero inconmensurable.

DEFENSAS:

Razvan Ochirosii - Guijuelo (7)

Si bien el Guijuelo este año sigue muy sólido tanto en defensa como el ataque es en gran parte a la incondicional aportación de su lateral, que al margen de mantenerse estoico cerrando atrás en el flanco izquierdo, sus carreras camino de la portería del oponente suponen un serio contratiempo para sus rivales. El rumano, con un sitio fijo en el once del granadino Estévez, y cuya sanción de cinco partidos se hizo notar en el equipo hace ya unas cuantas jornadas, lo convierten en uno de los ídolos de la afición chacinera, ya desde la pasada temporada, luego de su prometedora incorporación, que no ha defraudado sin duda. Sin ser uno de sus mejores partidos abanderando a la marea verde, trabajó, corrió, y eso lo valoró muy positivamente su técnico tras el partido.

Morales - Toledo (7'5)

El lateral diestro estuvo muy activo en el ataque toledano, sobre todo durante la primera parte. Leyó con astucia cada posibilidad de subir su banda y aportó velocidad y calidad. Puso centros con peligro y Sergio García, una de las piezas importantes del Leioa, no pudo lucir como acostumbra gracias a su presión. Sin llegar a ser decisivo en la victoria del Toledo, cuajó un papel digno de mención.

Jorge Meré - Sporting B (8'5)

El aguerrido central sportinguista supo en todo momento lo que tenía que hacer con el balón entre los pies. Con el paso de las temporadas ha ido cogiendo galones, y a día de hoy es un pilar básico en el once de Tomás Hervás, su técnico, que no duda en alinearlo en el centro de la zaga jornada tras jornada. Necesario para su equipo, es uno de los fijos en el once tipo de esta temporada para el filial de Gijón. Se mostró seguro en todo momento, y no encontró dificultad alguna a la hora de lidiar con la delantera contraria, ya que en todo momento supo qué hacer para mover el balón, sin dejarse sorprender cerca de su área de trabajo.

Pablo Marí - Gimnástic de Tarragona (8)

La indiscutible pareja que hace esta temporada con Xisco le está cundiendo muy bien a un Nàstic que este fin de semana consiguió una importante victoria para asentarse en el PlayOff de ascenso. Alto y corpulento, el domingo se mostró muy seguro, sin dejar opción a los rivales y cortando innumerables ocasiones. Además, adelantó a su equipo rematando al fondo de las mallas un centro que recibió precisamente de su par en el centro de la defensa, el mencionado Xisco.

CENTROCAMPISTAS:

Jon Ander Garrido - Cádiz (8)

El pivote defensivo vasco continúa creciendo a pasos de gigante bajo el escudo cadista, haciéndose según corren los minutos con el control del centro del campo. Por delante de la defensa, Garrido barre el campo como nadie para facilitar el trabajo a Juanma Espinosa, el encargado de llevar la batuta del equipo. Fuerte en balones aéreos, atento en los balones divididos, Garrido se ganó este fin de semana, como algunos otros, la ovación del público del Ramón de Carranza.

Óscar Valero - Guijuelo (8)

Control. Equilibrio. Trabajo. Óscar Valero ha vuelto a demostrar por qué es uno de los aclamados por la afición del Guijuelo, que día tras día ve como, a sus 29 años, se desvive por el equipo, en un derroche físico sin precedentes. El zaragozano es la base sólida de un Guijuelo aupado a la promoción y que está viviendo un sueño del que parece no querer despertar. La culpa es gran parte de aquellos que permancen en el club año tras año haciendo grupo, como es el caso de quien se trata. Este sábado redondeó además su brillante actuación con un golazo, digno de ser nombrado además como el mejor tanto de la jornada asignado por nuestro grupo de redactores.

DELANTEROS:

Juan Villar - Cádiz (8)

Desde aquella desgraciada expulsión en Almería por insultar al árbitro, por la que tuvo que cumplir dos partidos de sanción, el atacante cadista ha dado un salto de calidad. Involucrado en la presión, sacrificado en defensa, gozando de oportunidades de gol y, sobre todo, cogiendo el rol de asistente, pues dos de los tres goles que el Cádiz le hizo al Córdoba B fueron asistencias suyas.

Carracedo - Badalona (8)

El extremo catalán fue un puñal por su banda, cuajando su mejor partido de lo que va de curso. A pesar de la sobriedad aparente del resultado, con empate a cero entre Badalona y el filial mallorquín, Carracedo fue sin duda el más destacado del encuentro, con repetidas internadas por el flanco zurdo en busca de un pase en profundidad o un centro, que sin embargo, nunca le llevaron al gol, aunque más bien por falta de acierto en el centro del ataque. Incluso cuando Abraham se incroporó al partido, siguió siendo la principal referencia ofensiva para su equipo.

Marc Nierga - Guijuelo (8,5)

"Nierga, Nierga y otra vez Nierga". No hacía mucho que decíamos esto mismo en otro de nuestros señalados onces de la jornada. En esta ocasión no fueron tres, sino dos, pero digna es de admirar la contribución que está haciendo este delantero a su equipo, sin contar sin embargo en un principio entre los planes de su técnico. Pasar de ser relegado al banquillo a jugar domingo tras domingo ha sido un premio que no ha desaprovechado el de Girona, que ve convertir en su pan de cada día sumar goles a su cuenta. El hecho es que ya suma nueve y se ha afianzado como goleador destacado de su equipo, permitiendo que éste además descanse plácidamente en puestos de promoción de ascenso, algo impensable quizá de no ser por nombres como el suyo.

Jona - Cádiz (9)

El delantero hispano-hondureño fue el encargado de poner los dos primeros goles del encuentro ante el filial cordobesista. Cinco goles en tres jornadas, con dos dobletes consecutivos, hace de este nueve uno de los delanteros más letales del grupo IV de la jornada. Por si fuera poco, el ex del Real Jaén estrelló un balón al poste, pudiendo haberse llevado el esférico del partido a su casa. Participando en todas las jugadas de ataque, haciendo gala de su movilidad entre línea, Jona se vuelve a ganar un puesto en El Once de Bronce.

Banquillo del Once de Bronce, jornada 17

Royo (Mallorca B - 8)

Villarejo (Cultural - 7)

Prior (Badalona - 8)

Canario (Linense - 8)

Bravo (Granada B - 8)

*El número que aparece al lado de cada jugador corresponde a la 'Puntuación VAVEL' respecto a su actuación en esta Jornada 17.

El entrenador de la jornada 17

Javier Cabello - Cultural y Deportiva Leonesa

Hace dos semanas todo eran sombras tras encajar cinco goles en dos partidos ante el colista y el penúltimo clasificado, sacando en consecuencia un solo punto de estos partidos, que a priori se presumían meros trámites. Dos semanas después, se suman la totalidad de los últimos seis puntos en disputa, ganando al Langreo en su campo, donde solo había ganado el Murcia, y al propio Real Murcia, uno de los llamados a ser referentes en el grupo y asimismo en la categoría. Primera vez en toda la temporada que se enlazan dos partidos sin encajar, viéndose a la vez a un equipo muy compacto. Gran parte de culpa la tiene el técnico, Javier Cabello, que comienza a hacerse fuerte en el timón del barco leonés.

