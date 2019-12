Nuno: "Vamos a ir a por el gol, es nuestra manera de interpretar el juego"

Valencia C.F y Rayo Vallecano se disputan un hueco en la siguiente ronda de la Copa del Rey. El conjunto ché parte con ventaja tras el 1-2 inicial en Vallecas, gracias a los goles de Alcacer y De Paul, e intentarán cerrar la eliminatoria en casa, en Mestalla. Sin embargo, los pupilos de Paco Jémez no tirarán la toalla y pelearán. Nuno Espiritu Santo indicó las claves para lograr la victoria, y explicó que es un partido más, y que el único objetivo es sumar una nueva victoria.

Como en muchas otras veces, no es novedad que la cita copera coincida con un partido liguero entre ambos conjuntos. Valencia y Rayo se han visto las caras tres veces en menos de dos semanas. Nuno indicó: "Lo mismo que todos los partidos. El rival es el mismo pero la cirscunstancias que lo rodean es distinto. Tenemos una ventaja pero no esta resuelto. Tenemos que encarar el partido de una manera seria y concentrados porque es un rival muy complicado el que tenemos delante".

"El rival tiene una idea de juego muy cara. lo conocemos bien y esperamos un partido igualado. Hemos tendo dificultades delante del Rayo porque es un gran equipo. Ellos tienen que ir a por el resultado de una manera mas clara, es la única diferencia. Nosotros no vamos a cambiar. Vamos a salir a por el gol, es nuestra manera de interpretar el juego. Salir a por el gol, para tener la eliminatoria resuelta lo antes posible", expresó el ex técnico de Río Ave acerca de la dificultad del duelo ante un rival que ya conocen.

Es semana copera, y eso llama la atención de los más jovenes, y menos habituales en los onces de los entrenadores. Nuno dará una nueva oportunidad a los que menos minutos han disputado la presente campaña. Tras la cuestión sobre si el once inicial se asemejara al de liga o al de copa, Nuno indicó que son un equipo: "Va a ser el Valencia Club de Fútbol. Todos los jugadores son de la plantilla. No te puedo ocultar que va a haber algunos cambios. Espero un equipo equilibrado, organizado, y con el unico objetivo de ganar el partido".

Esta semana el conjunto ché recibió una desafortunada noticia: Robert Ibañez, futbolista del primer equipo, sufre una infección respiratoria y será baja. Nuno se mostró apenado y le desea que vuelva lo antes posible: "Si, lo mas triste es el proceso, la enfermedad que tiene, lo triste que estamos todos. Ojalá se recupere pronto. Ya ha tenido momentos importantes aquí. Lo mas importante es que esté lo antes posible con nosotros. Es un jugador de futuro", indicó.

"Es una opción más. Ya he dicho lo que pienso, lo que se de Rodrigo. Vamos a poner lo mejor para el equipo. Rodrigo va a tener una evolucion natural y va a llegar a los pantamales que todos esperamos de él. Es un grandísimo jugador", explicó Nuno acerca de la reciente suplencia de Rodrigo el pasado sábado, y su posible titularidad mañana para ganar confianza y seguir creciendo y progresando. Otro caso a destacar es el de Bruno Zuculini, que mañana podría tener minutos. Así lo consideró el técnico portugués: "La misma cuestion conn nombres distintos. Si a Bruno le toca entrar, seguro que lo hará bien. Lo único que pensamos es en el equipo, en que jugadores vamos a utilizar para pasar la eliminatoria. Ese es el único objetivo del equipo".

Entramos en la última quincena de diciembre, y con ello se acerca más que nunca el mercado invernal. Muchos equipos continúan estudiando sus posibles incorporaciones, y el Valencia podría mover ficha según se ha podido conocer ultimamente. El próximo partido podría ser una prueba de fuego para algunos jugadores. Nuno se mostró contrariado en ese aspecto: "Ningun partido es un examen, ni nosotros sacamos análisis de un solo partido. Yo tengo una idea clara de los jugadores. La planificacion se lleva haciendo con tiempo. No es solo esta semana. Los análisis de los partidos son darles confianza a los jugadores para producir lo que sabemos que pueden producir", declaró.

Como ya es costumbre, cada jornada de campeonato liguero deja múltiples polémicas arbitrales a analizar. Sin embargo, en la ciudad del Turia comienza a ser rutina la discusión sobre las actuaciones arbitrales. Nuno quiso darle importancia a este tema y reflejó claros síntomas de inquietud: "Si, es público el tema que hay. Yo sigo manteniendo la misma idea. Nuestras expulsiones son expulsiones con la posesión del balón, por eso me preocupa. Yo creo que fue la primera expulsión en Sevilla con Rodrigo De Paul. A partir de ese momento me preocupé para estar atento a los otros campos y sigo viendo cosas con criteros distintos". Nuno no quiso concretar que situaciones, o momentos, solo puntualizar que es cuestión de preocupación; "Si, a nivel general. No voy a particularizar nada. Yo veo todos los partidos de liga, los arbitros son distintos, y los criterios son distintos. Lo que me preocupa es que en situaciones identicas los criterios sean distintos para nuestros jugadores. Es imposible que cuando estés siendo agarrado, no seguir la jugada y mover los brazos. No son situaciones de violencia, no son entradas. Lo que me preocupa es que el criterio", recalcó el técnico portugués del Valencia.

"Los cambios que el Rayo ha producido en situaciones de alto riesgo ya los conocemos. Sabemos como contrarestarlo, pero no vamos a cambiar nuestro planteamiento. Vamos a salir a por el partido, y marcar el gol. Eso sí puede dejar la eliminatoria muy encaminada", comentó Nuno acerca de la posible ofensiva o cambio de sistema el Rayo con el fin de remontar el 1-2 adverso.

"Ha pasado en todos los campos, con nuestros adversarios. Han ocurrido situaciones idénticas y no han sido amonestadas. Confío en los árbitros, en su calidad, en su justicia, pero me preocupa que a nosotros nos pase eso. Desde mi punto de vista técnico, no tengo soluciones. Si fueran acciones violentas, podría actuar, pero no puedo decirle a un jugador mío que no intente progresar porque forma parte de nuestro estilo de juego", concluyó Nuno volviendo a subrayar el tema arbitral sobre las últimas y continuadas amonestaciones a sus jugadores.