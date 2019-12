Merino: ''Preferiría bajar al Real Betis B a continuar como segundo''

Es el nombre de la actualidad bética. Juan Merino sigue siendo protagonista. Más que él, su futuro, que está en el aire. El lunes, el Consejo se reúne para ratificarlo hasta final de temporada o nombrar a su sustituto, que sería Fernando Vázquez. Y, ante todo, el domingo viene el Racing Santander. Lo que está claro es que el míster gaditano se sentará, al menos, ese día. ¿Su último partido?: “Me lo tomo con bastante tranquilidad, satisfecho a día de hoy con el trabajo. Solo estoy con el pensamiento y las ganas de ganar que tenemos. Es un partido muy importante, otra final más. No voy más allá. Todo lo que sea ir más allá es quitarme horas de sueño, así que mi pensamiento está al 100% en el partido del domingo. Es una final, no voy a perder el tiempo en hablar de si Juan Merino va a seguir o no. Estamos más que preparados para el partido”. Tiene pinta de que, en función de lo que ocurra, seguirá o no. Eso sí, también parece que el ganar vale menos que el perder. En caso de derrota, estaría prácticamente fuera. En caso de victoria, habría dudas.

Sobre su sucesor, no sabe nada: “No me han comentado nada. Sé que están contentos con el trabajo que se viene haciendo. Soy consciente de que se está buscando entrenador. Lo sé desde el primer día y lo sé ahora. Siempre pienso en los resultados, no voy más allá. Mi pensamiento no tiene que ir por lo que va a pasar o no, me encuentro muy fuerte y convencido. Tengo que transmitir al equipo una vez más que tenemos una final para la satisfacción de la afición. Los aficionados se merecen esa alegría y ver al equipo en el puesto que le corresponde al Real Betis”. En Liga, ha demostrado que merece quedarse. Tres triunfos, sin recibir goles y mostrando actitud. La entidad, mientras, busca un entrenador: “No me sorprende porque hay que estar trabajando con lo que pueda pasar. El puesto de un entrenador no depende de tres resultados, ni de un resultado bueno, sino de muchos consecutivos que se pueden dar o no. Estoy trabajando para ello. Los resultados están llegando y la plantilla me ha acogido muy bien. Eso se ve en el terreno de juego. Veo normal lo que ha hecho el Club. Mi pensamiento está en trabajar al 100% y sacar el máximo rendimiento a esta plantilla. Debo hacerlo lo mejor posible y ganar, no hay otra. Me debo a los resultados”. Claro, los marcadores positivos obtenidos dan mucho crédito. ¿Se merece seguir?: “No soy persona de pedir oportunidades, eso se gana en el terreno de juego. Me lo gané como jugador y los entrenadores también nos las tenemos que ganar. La afición es solidaria, los entrenadores no tenemos una varita mágica para cambiar en pocas semanas los resultados y la disposición del equipo. Es un proceso que me costó un tiempo en el Real Betis B. Aquí no tengo tiempo. Hemos tenido resultados, que es lo importante. A partir de ahí, tenemos que crecer. En los partidos que he estado he demostrado que soy válido”. Insistiendo en esa búsqueda del posible sustituto, Merino lo entiende: “Ellos tienen que hacer su trabajo. El público podría determinar que está a disgusto con mi trabajo y el Club tiene que estar preparado para eso. No voy más allá del parido del domingo, tengo que estar mentalizado al 100% en preparar un encuentro que es muy importante para mí, para el beticismo y para los jugadores. Para ganar cualquier partido hay que estar al 100%, salir con muchas ganas para que el adversario vea que nos jugamos la vida”.

El nombre que más suena es el de Fernando Vázquez, viejo conocido: “Le tuve de entrenador en mi última etapa, en un año bastante difícil con jugadores importantes que se fueron. Hubo una camada muy buena de canteranos que nos fortaleció como equipo ese año. Al final se ascendió con lo que había, un equipo bastante joven. Fernando Vázquez trabajó bastante bien, como gran profesional que es. Fue un poco amarga su destitución porque estábamos entre los 4 primeros. Se dudó de si lo destituían o no. Asumimos en aquel momento la marcha de un gran profesional. Los futbolistas sabíamos que éramos partícipes de esa destitución, como ocurre siempre que se va un entrenador”.

Tratando otros temas, Juan Merino analizó al Racing Santander, próximo rival liguero: “Si no estamos al 100%, debemos estar al 150%. Vemos que en esta categoría cualquier equipo te puede ganar, hay mucha igualdad en la Segunda División. Si nos fijamos los datos del Racing Santander, son pocos goles los que llevan en contra. Todos los equipos les han ganado por la mínima. Han sido capaces de ganar dos partidos fuera de casa. Debemos estar bien mentalmente y fuertes, sabiendo que con el apoyo constante de la afición, es una final que hay que ganar”.

Habló también sobre Jorge Molina, que este año está que no está: “Desde que llegué, incluso después de dejarle fuera de la primera convocatoria, he visto que es un gran profesional. Su actitud siempre es buena. Los delanteros a veces están más afortunados de cara al gol, eso es cuestión de rachas, pero su profesionalidad es incuestionable. Es un referente muy importante para nosotros”.

Ya para terminar, y no olvidar lo primordial de la rueda de prensa, cuestionaron al entrenador verdiblanco por si prefería seguir como segundo o entrenar al filial. Lo tiene claro: “Como preferir, prefiero bajar al filial. Me siento muy bien en todos los aspectos, estábamos haciendo un trabajo bastante bueno. Dije cuando llegué que me había tocado la lotería estando en el filial. Ya veremos quién viene o no, si es Juan Merino o no. Soy muy transparente, me gusta trabajar con tranquilidad, la que me da entrenar al filial. Me adapto a todo, pero no todos los entrenadores quisieran a lo mejor tener a Juan Merino de segundo”, apuntilló.