Granada CF - Getafe: una victoria para no amargar la Navidad

Al Granada sólo le vale ganar. Esta frase toma más fuerza de cara al que será el útimo partido de este 2014, en el que los rojiblancos reciben al Getafe. El equipo de Joaquín Caparrós necesita imperiosamente una victoria si no quiere amargar las Navidades a su afición y pasarla sumido en puestos de descenso. La victoria del Almería en Balaídos ha provocado que el Granada caiga en la 'quema' y solamente un triunfo sobre el Getafe evitaría que los granadinos terminen el año en las últimas posiciones de la tabla, algo que no ocurría desde hace dos temporadas, concretamente en la jornada 15 de la 2012/2013.

Confirmar la recuperación

El arranque ilusionante del equipo se esfumó con el paso de las jornadas. Once partidos consecutivos sin lograr una victoria es el triste bagaje del conjunto granadino. Su entrenador, Joaquín Caparrós, ha igualado incluso la que fue su peor racha como entrenador en Primera, también de once encuentros sin vencer cuando dirigía al Mallorca. Lo positivo es que el equipo parece dar síntomas de recuperación. Al menos ha superado la falta de gol y ha marcado en los tres últimos encuentros, aunque solamente un tanto en cada uno de ellos. El último partido en casa, contra el Valencia, el Granada plantó cara al equipo de Nuno y logró empatar un encuentro que se había puesto muy cuesta arriba con el gol de Negredo. El joven Success salió al rescate del equipo, para romper además la sequía en casa. Pero en la última jornada, el equipo nazarí se llevó un mazazo cuando, en el último minuto, se le escapó el empate contra el Espanyol.

Al menos en la Copa esta semana el Granada se llevó una alegría al superar la eliminatoria contra el Córdoba. En un partido 'fantasmal', donde la niebla fue la principal protagonista, el equipo de Caparrós pudo superar el tanto inicial de Florín que igualaba la eliminatoria. Diego Mainz 'apareció' entre las 'sombras' para anotar el gol que dio el pase a octavos de Copa del Rey algo que el Granada no lograba desde hacía catorce años. Un resultado que ayuda a reforzar la moral del equipo para afrontar esta 'primera final' de la temporada contra el Getafe.

El último partido de Cosmin Contra

En el conjunto madrileño, por su parte, de lo menos que se habla esta semana es del plano deportivo. El interés del Guangzhou R&F chino por hacerse con los servicios del entrenador Cosmin Contra y también del centrocampista Míchel Herrero copan la actualidad del Getafe. Su salida ayudará a salvar la deuda del equipo. Así pues, el partido contra el Granada será probablemente el último que Contra dirija al frente del Getafe.

En lo deportivo, el equipo azulón llega a esta jornada tras lograr un meritorio empate en casa contra el FC Barcelona. El equipo de Contra supo 'parar' al conjunto blaugrana y dejar el 0-0 en el luminoso del Coliseum, que le permitió sumar un punto que les supo a gloria. No todos los días se puede puntuar contra un grande de esta Liga. Y se sitúa en la zona media de la tabla, con 16 puntos, que le alejan momentaneamente de los puestos de descenso. Contra querrá sumar en el Nuevo Los Cármenes para marcharse con un buen resultado de su estancia en Getafe y que el equipo llegue al parón navideño lo más alejado posible de los puestos de peligro.

Ambiente festivo en Los Cármenes

El Granada CF ha puesto en marcha varias campañas para este útimo partido del año, con el objetivo de que sea una fiesta para toda la afición rojiblanca. Especialmente para los más pequeños, pues con el 'Día del Niño' serán muchos los que ocupen los asientos del Nuevo Los Cármenes para animar a su equipo, algunos por primera vez en su vida. Una bonita experiencia para todos los pequeños futboleros granadinos que esperan poder celebrar una victoria del Granada en casa, que no se produce, a excepción del partido de ida de la Copa, desde el mes de agosto.

También habrá detalles para los niños más desfavorecidos, pues el club ha desarrollado también la campaña 'Tu juguete, mi sonrisa', con el objetivo de recoger juguetes para que quienes cuentan con menos recursos puedan tener también un regalo estas Navidades. Los aficionados pueden donarlos en todas las puertas de acceso al Nuevo Los Cármenes.

En los aledaños del estadio también habrá un buen ambiente gracias a la iniciativa de las peñas del G19 que animarán junto a la música festiva de la charanga "Llena que nos vamos" de Íllora.

Los dos menos goleadores

No se prevé que haya muchos goles en el Granada - Getafe. Se enfrentan los dos equipos menos goleadores del campeonato. No es algo nuevo para ninguno de los dos conjuntos. El Granada ya la temporada pasada también acusaba esa falta de gol. En la presente, pese a las incorporaciones para la delantera, los rojiblancos no han logrado mejorar el olfato goleador y solamente registran 9 goles a su favor. Lo bueno es que tres de ellos se han producido en los últimos tres partidos. El Getafe, por su parte, solamente ha anotado dos goles más que el Granada en lo que va de temporada. Esta 'riña' con el gol no es nueva. El equipo azulón no tiene un goleador referente desde la marcha de Dani Güiza, hace siete temporadas. Ni Álvaro, ni Lafita ni Babá han logrado convertirse en el 'killer' del conjunto madrileño esta campaña.

Bajas importantes en el Granada CF

El equipo rojiblanco tendrá la baja de varios futbolistas importantes para este partido contra el Getafe. Joaquín Caparrós no podrá contar con el central Jeison Murillo, un fijo en sus alineaciones. El colombiano sufre una lesión en un dedo del pie que le impide estar en plenas condiciones para afrontar este encuentro. El futbolista 'cafetero', pareja inamovible de Babin en el centro de la zaga granadina, no será la única ausencia en el Granada. Tampoco podrá participar Juan Carlos Pérez. El ex del Betis se había afianzado en el lateral zurdo del equipo, una de las posiciones que más cambios ha tenido a lo largo de la temporada. Pero su expulsión en el Power 8 de Cornellà- El Prat en la última jornada, por doble amarilla, le impedirá participar en este encuentro.

Murillo, por lesión, y Juan Carlos, por sanción, son baja

Así pues, Caparrós tendrá que realizar varios cambios en defensa, donde el equipo destacaba por su solidez, a excepción de los partidos en el Camp Nou, el Sánchez Pizjuán y en casa contra el Real Madrid, en los que terminó goleado. Para suplir a Murillo el mejor posicionado es Diego Mainz. El central madrileño y capitán del equipo ya actuó en la primera jornada de Liga cuando el colombiano tampoco pudo jugar por lesión. Y también en los dos partidos de Copa del Rey, en los que ha mostrado un buen nivel. De hecho, en el último incluso fue el autor del gol.

Para reemplazar a Juan Carlos en el lateral zurdo las opciones son más. Podría volver Foulquier, que ya ha actuado en varios partidos en esta posición, pese a que su lugar natural es el lateral diestro. Caparrós también podría optar por utilizar a Luis Martins, quien de hecho es el único lateral izquierdo nato de la plantilla. El portugués apenas ha participado con el equipo ya que sufrió una lesión que le ha impedido entrar en las convocatorias. Ya recuperado, fue titular en el partido de Copa y podría volver a repetir en Liga.

En la convocatoria del Granada destaca la ausencia de jugadores como Sissoko, Daniel Larsson o Dany Nounkeu y la presencia del central del filial Marcelo.

Escudero, baja en el Getafe

El equipo madrileño no podrá contar en este partido con Escudero. El lateral izquierdo no se ha recuperado de su lesión y finalmente no han entrado en la lista de convocados por Contra para este encuentro. Dicha convocatoria la componen: Codina, Guaita; Alexis, Velázquez, Naldo, Valera; Sammir, Lafita, Lacen, Sarabia, Yoda, Pedro León, D. Castro, Míchel, J. Rodríguez, Freddy; Álvaro Vázquez y Babá.

Último precedente con victoria 'azulona'

La última vez que se enfrentaron el Granada CF y el Getafe en el Nuevo Los Cármenes fue en la temporada pasada y el equipo madrileño se llevó los tres puntos. Los azulones lograron así su primera victoria en feudo nazarí. Fue por 0-2, con gol en propia meta de Murillo y otro de Pedro León. Ese partido estuvo marcado por la expulsión de Diakhaté, que dejó al equipo con un jugador menos desde el minuto 31 de partido.

Posibles alineaciones Granada - Getafe