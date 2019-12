Resultado Athletic Club de Bilbao - Atlético de Madrid de Liga BBVA 2015 (1-4)

23:12 Esto es todo desde San Mamés. Derrota muy dolorosa para los leones, que cuajaron una gran primera mitad. El Atlético de Madrid demostró su pegada en la segunda parte, con cuatro goles en cuatro disparos, Griezman fue el protagonista de la noche. En VAVEL tendrás toda la información relevante de este partido.

Los goles del encuentro vía Dailymotion.



23:04 El Atlético de Madrid mantiene la tercera posición, mientras que el Athletic queda en la undécima posición, los vizcaínos se quedan a seis puntos del descenso y a once de Europa.

23:02 En el otro extremo, la eficacia inmejorable esta noche del Atlético. Los cuatro disparos entre los tres palos de los colchoneros terminaron en gol. Captura: Four Four Two.

23:00 Reproches del Athletic al árbitro, sin embargo, el equipo no tuvo demasiada llegada y chutó poco a puerta. Sólo un disparo a puerta, que paró Moyá, además del gol. Captura: Four Four Two.

22:59 Clemente Villaverde: "En la segunda parte controlamos el centro del campo, tengo dudas en la jugada del penalti, hay contacto pero no se si es Tiago el que provoca el contacto o la inercia del jugador del Athletic".

22:58 Las estadísticas del partido. Captura: Four Four Two.

22:57 Amorrortu responde "Si" a la pregunta de Mónica Marchante "¿Ha perdido el Athletic hoy por el árbitro?".

22:54 Gurpegui declara al micrófono de Canal Plus y expresa su sensación de derrota injusta, ya que piensa que el penalti no fue y que el cuarto gol fue en fuera de juego.

90+4 ¡Final del partido en San Mamés!

90+3 La entrada de Lucas Hernández supone el debut del marsellés con el primer equipo colchonero.

90+2 Vuelve Godín al terreno de juego.

90+1 De momento el Atlético con diez jugadores.

89´¡OJO! Godín se ha podido fracturar la nariz en un codazo involuntario de su compañero Giménez. Simeone ya hizo los tres cambios.

88´ Simeone no espera y retira al lateral brasileño para dar entrada a Lucas Hernández.

87´ Siqueira sale del terreno de juego tras varios minutos dolorido en el área, un pisotón fortuito de Aduriz le ha abierto una herida aparatosa en la oreja.

84´ Ha habido cambios en ambos equipos. Aketxe entró por Susaeta, mientras que Jesús Gámez entró por Arda.

82´ La imagen demuestra la posición incorrecta de Griezman. Captura: Canal Plus.

80´ ¡GOOOOL de Griezman! El francés completa el hat-trick con un tremendo balón de Arda a Griezman, que el galo intentó ceder a Raúl García que la pegó mal y remachó Griezman en fuera de juego.

79´ Un cambio por equipo, entró Ibai por Balenziaga en un cambio muy ofensivo, mientras que Simeone retiró a Saúl para dar entrada al Cebolla Rodríguez.

78´ Buen balón colgado al área desde la banda derecha que remata Aduriz fuera.

76´ La sucesión de acontecimientos no había permitido comentar el tercero del Atlético de Madrid. Arda robó bien la pelota a Balenziaga, su buen balón a Griezman, el resbalón de Gurpegui y la calidad del galo hicieron el resto.

75´ Finalmente la falta se lanza sobre el área y el árbitro pita falta de San José en la pugna.

73´ Amarilla ahora para Arda por adleantar su posición en la barrera.

73´ Amarilla a Giménez por pisar el tobillo por detrás a Guillermo, muy merecida. La falta puede ser peligrosa.

72´¡GOOOL de Griezman! Sentencia el Atlético con una jugada desgraciada para el Athletic, que resuelve el francés con solvencia.

69´ Segundo punta en el Athletic para acompañar a Aduriz. Unai tuvo una actuación gris con poca participación.

69´ Entra Guillermo al terreno de juego en lugar de Unai López. Séptimo partido para Guillermo esta temporada, aún sin marcar.

67´ Amarilla para Iker Muniain por un duro pisotón a Gimenez en la rodilla.

65´ ¡Aprieta el Athletic! Saque de esquina tras una larga jugada con varios centros sobre el área.

61´ De nuevo lo intenta Balenziaga, en esta ocasión con un lanzamiento desde muy lejos que se marchó lejos de la portería de Moyá.

59´ Tanto Raúl García como Griezman han anotado cuatro goles contra el Athletic Club a lo largo de su carrera.

58´ Saque de esquina que remata Balenziaga de volea, atrapa Moyá muy seguro.

56´ Tremendo arranque del Atlético, tercer gol de Griezman esta temporada, segundo de Raúl García.

54´ La jugada es difícil de ver, San José trata de retirar la pierna, sin embargo, Tiago busca muy inteligente el contacto.

52´ ¡GOOOL de Raúl García! El navarro engañó a Iraizoz

50´ ¡Penalti para el Atlético de Madrid! Tiago cae en el balón dividido y el colegiado pita sin dudar.

49´ El colegiado ha amonestado a Simeone durante la celebración del gol, al no mostrar la tarjeta no se puede asegurar, sin embargo, el diálogo entre ambos indicaba esta circunstancia.

47´ ¡Como comienza la segunda mitad! Tres de los cinco goles del Atlético de Madrid en la segunda parte como visitante, fueron entre los minutos 45 y 60 de partido.

46´ ¡GOOOL de Griezman! Tremendo inicio del Atlético. Combinación Arda, Tiago, Raúl García, que la recibe en la banda, la pone y Griezman anota de cabeza.

46´ Comienza la segunda mitad.

22:00 Saltan los dos equipos al cesped. No se obsevan cambios.

21:57 Coincidencia, ambos equipos logran un 59% de acierto en el pase durante la primera mitad. Captura: Soccerway.

21:55 El Atlético de Madrid ha anotado esta temporada tres goles como visitante en la segunda mitad, de los ocho logrados en total lejos del Manzanares.

21:52 Hernández Hernández ha pitado dos veces en San Mamés con sendas victorias del Athletic. El partido de esta noche es el primero que dirige el canario al Atlético de Madrid lejos del Vicente Calderón.

21:49 Oportunidad de oro para Valverde de vencer a Simeone por primera vez, los tres enfrentamientos entre ambos técnicos se resolvieron con un empate y dos victorias para el argentino.

21:48 Los números de la primera mitad. Captura: Soccerway.

21:45 Descanso en San Mamés. Se retira a vestuarios el protagonista del partido. Captura: Canal+.

41´ Giménez corta providencial la asistencia que buscaba Muniain por encima al gran desmarque de Aduriz.

40´ Primer gol de Rico en la actual temporada, primero de la carrera del centrocampista al Atlético de Madrid.

38´Aduriz perdonó el segundo tras un fenomenal pase de Óscar De Marcos, buen recorte del delantero a Giménez, se cruzó Siqueira en el momento que se disponía a disparar.

35´ Enorme Moyá saliendo del área a cortar un peligroso envío hacía Aduriz.

33´ Bajón de ritmo en el partido una vez se ha adelantado el Athletic. El Atlético no acaba de encontrar el modo de incomodar, ahora Juanfran lo intentó por derecha, sin embargo, Griezman no pudo rematar bien.

30´ Siqueira en el suelo tras un plantillazo de Susaeta en el balón dividido, el colegiado no pitó nada.

28´ Jugadón de Muniain que entra en el área por la izquierda, Juanfran se cruza providencial y envía a córner. El saque de esquina se sacó sin consecuencias.

27´ Dura falta de Griezman a Susaeta que le cuesta la amarilla.

26´ El Atlético de Madrid ha remontado un gol en contra en cuatro ocasiones en San Mamés para terminar ganando. La última vez, la temporada pasada.

24´ Amarilla a Aduriz por sacar el brazo en el salto con Gabi.

22´ Buena bola de Gabi en profundidad a Arda, que San José con sus dudas convirtió en una ocasión peligrosa para el turco, que lanzó fuera en posición difícil.

20´ El movimiento de Mikel Rico de posición incorrecta hacia atrás anuló la posible vigilancia madrileña, éxito de la pizarra de Valverde.

19´ Lo estaba mereciendo el Athletic que imponía el ritmo que le interesaba al partido, los dos mejores equipos a balón parado hacían previsible que se abriera por una de estas jugadas.

16´ ¡GOOOL del Athletic! Susaeta pone la falta y Mikel Rico anota de cabeza tras un gran movimiento.

15´Falta peligrosa para el Athletic, Aduriz vigilado especialemnte en cada balón que toca.

15´ Se lanzó sin peligro por parte de Gabi.

14´ Saque de esquina para el Atlético de Madrid = peligro

12´ Nuevo fuera de juego del Atlético, Raúl García estaba demasiado adelantado.

11´ El Athletic cuelga algunos balones al área que, de momento, resuelve excelente Moyá.

10´ Gimenez roza la cara de Muniain y este se tira al suelo, no picó el colegiado, que habla con ambos jugadores y les pide cabeza.

9´ Arda profundizó por la derecha y puso el centro al área, nadie en zona de remate.

8´Algunos choques de Aduriz en disputas aéreas que el árbitro no castigó con falta soliviantan a la parroquia vizcaína.

4´ Primera falta sin peligro sobre el área local que terminó con una contra que pudo llevar peligro sobre la portería de Moyá. Intenciones muy claras en ambos equipos.

2´Curiosa indumentaria del Atlético completamente gris, el partido con muchísimo ritmo, podría romperse pronto.

1´ Primer ataque del Atlético anulado por fuera de juego que no era.

21:00 ¡Comienza el partido! Primer balón para los leones.

20:58 Los 22 portagonistas ya en el cesped de San Mamés.

20:57 El Athletic - Atlético de Madrid se ha disputado 77 veces en Bilbao. En 41 ocasiones venció el Athletic, 22 victorias madrileñas y 14 empates completan los guarismos históricos del enfrentamiento entre dos clásicos.

20:52 Menos de diez minutos para el comienzo. Los equipos en vestuarios.

20:51 Iker Muniain es el único de los titulares del partido apercibido de suspensión si ve una amarilla.

20:48 Un vistazo a los mejores en diferentes facetas de cada equipo, da una idea de la importancia de las bajas en ambas escuadras. Captura: Soccerway.

20:46 Clasificación antes de comenzar el partido. Captura. Soccerway.

20:43 Raúl García se queda en 299 partidos

20:42 Números redondos de hoy: Laporte cumple 65 partidos en Primera División, Juanfran 310, Saúl el número 45, Siqueira cumplirá 80 presencias en la máxima categoría.

20:36 Quince jugadores han jugado este partido en las dos escuadras. En la imagen la relación de jugadores. Captura lfp.

20:33 Salta a clentar el Athletic al cesped, Mikel San José será centrocampista esta noche, con Gurpegui y Etxeita en el centro de la defensa.

20:25 Dos onces con ausencias importantes. Iturraspe se quedó fuera del Athletic además del sancionado Laporte, mientras que los colchoneros unen a las ausencias de Koke y Mandzukic, la de última hora de Miranda.

20:20 San Mamés una hora antes del partido.

20:17 El Atlético de Madrid saltará a San Mamés con la siguiente alineación: Moyá, Juanfran, Giménez, Godín, Siqueira, Arda, Gabi, Tiago, Saúl, Raúl García y Griezman.

20:15 Ya hay alineaciones oficiales. El once del Athletic será el formado por: Iraizoz, San José, De Marcos, Susaeta, Etxeita, Mikel Rico, Gurpegui, Muniain, Aduriz, Balenziaga y Unai López.

El colegiado encargado de dirigir el Athletic Club de Bilbao - Atlético de Madrid será Alejandro José Hernández Hernández, del comité de Las Palmas. Es la segunda temporada en Primera División de este árbitro de 32 años de edad, que estará acompañado en las bandas por Teodoro Sobrino y César García, siendo César Soto el cuarto árbitro del encuentro.

Previa del partido: Athletic Club de Bilbao - Atlético de Madrid: San Mamés cierra el año. Tras el pase a octavos de la Copa del Rey que firmaron el pasado jueves ambos equipos, Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid se enfrentan para cerrar el año de fútbol 2014 en un escenario perfecto.

Pero si Griezmann es la principal amenaza del Atlético de Madrid, Aritz Aduriz es el hombre a seguir en el Athletic Club de Bilbao. El delantero ha derribado a base de goles y buenas actuaciones aquel viejo tópico de que “segundas partes nunca fueron buenas” (aunque en su caso era la edición que completaba -y completa hasta el momento- la trilogía). En su primera etapa, en la cual tenía la difícil misión de rendir al mismo nivel que Llorente -un Llorente que vivía sus peores días como profesional-, Aduriz firmó su mejor campaña a nivel goleador: 14 goles en 36 encuentros.

Actualmente la importancia de Aduriz en el bagaje ofensivo del Athletic Club de Bilbao es incuestionable. Es la referencia en ataque, el goleador del equipo y un jugador capaz de sacar fuego en ascuas mojadas. Aduriz mantiene un ritmo goleador que le acercaría a las cifras cosechadas en las últimas dos campañas. En 12 encuentros disputados, el veterano atacante ha marcado cinco goles. Además, de los últimos ocho tantos que ha logrado el equipo dirigido por Ernesto Valverde, Aduriz ha estado implicado directamente en cuatro de ellos: dos goles y dos asistencias.

El nombre de Antoine Griezmann no es el único que cabe reseñar en la previa del partido. Si el francés destaca por su titularidad, los nombres de Laporte, Iturraspe, Koke Resurreción y Mario Mandzukic lo hacen por ser las ausencias del partido del día. El Athletic Club de Bilbao pierde a dos absolutas e indiscutibles referencias defensivas, lo que obligará a Valverde a trastocar su esquema. Por su parte, Simeone ya ha confirmado que Griezmann ocupará el lugar de Mandzukic y Saúl Ñíguez el de Koke Resurreción. Una dura papeleta, pues entre el croata y el excelso centrocampista español suman siete goles y nueve asistencias del Atlético de Madrid.

Uno de los nombres propios en la previa del partido ha sido el de Antoine Griezmann. El francés jugará de titular en San Mamés contra el Athletic Club de Bilbao, equipo que tiene una máxima rivalidad con la Real Sociedad, club del que procede. Griezmann ha cuajado buenos números contra los bilbaínos y es una de las principales amenazas. Ha marcado tres goles en los últimos cuatro enfrentamientos contra el Athletic Club de Bilbao en la Liga y hará pareja de ataque junto a Raúl García.

El Atlético de Madrid buscará en San Mamés un resultado que le permita seguir la estela de Real Madrid y FC Barcelona. Suma 32 puntos en 15 jornadas de Liga y está a seis puntos del FC Barcelona - con un partido más tras haber ganado 5-0 al Córdoba - y a siete del Real Madrid, que cerrará la jornada 16 con un partido menos disputado al encontrarse en Marruecos disputando el Mundial de Clubes.

Por su parte, el Athletic Club de Bilbao se encuentra en la undécima posición, con 19 puntos, y por detrás de un Espanyol que lo ha adelantado tras su resultado contra el Rayo Vallecano. Un triunfo contra el Atlético de Madrid lo llevaría hasta la octava posición del campeonato doméstico y se quedaría tan solo a ocho puntos de los puestos que dan acceso a la Europa League.

El enfrentamiento entre Athletic Club de Bilbao - Atlético de Madrid siempre han estado caracterizados, como reconoció Ernesto Valverde en rueda de prensa, partidos de intensidad. Ambos equipos cosecharan una temporada de ensueño el curso pasado pero éste están lejos de la mejor versión, la más exquisita, demostrada. Los colchoneros andan en busca de ese patrón de juego que les permita resolver los encuentros con facilidad mientras que los bilbaínos buscan ser más regulares de cara a gol y sólidos en la faceta defensiva.

Los tres puntos llegan en un momento de urgencias para ambos equipos. Tanto el Atlético de Madrid como el Athletic andan inmersos en una irregularidad en cuanto a los resultados y la victoria en esta jornada se antoja necesaria para irse de vacaciones con más optimismo de cara a empezar el curso 2015 con el pie derecho. Los de Simeone enlazan tres partidos sin ganar (dos empates contra Juventus y Hospitalet y una derrota contra el Villarreal), mientras que los de Valverde encadenan un punto de los últimos seis posibles.

Tanto los chicos dirigidos como Ernesto Valverde como los pupilos de Diego Pablo Simeone clausuran el año con este partido y buscarán en San Mamés cerrar con una victoria el curso liguero en el año 2014, lo que sería un regalo anticipado para las Navidades.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Athletic Club de Bilbao - Atlético de Madrid , perteneciente a la 16ª jornada de la Liga BBVA. El encuentro comenzará a las 21:00 horas en el estadio de San Mamés.