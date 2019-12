Entrevista. José Manuel Fernández: "El Real Zaragoza siempre tiene que optar al ascenso"

José Manuel Fernández (Córdoba, 18 de noviembre de 1989) afronta una nueva temporada en el conjunto aragonés donde, además de estar presente en el once titular, es uno de los capitanes del equipo. El jugador andaluz llegó hace casi tres temporadas en el mercado invernal y, aunque en un primer momento no contó con los suficientes minutos en el equipo, ahora es titular indiscutible en la defensa blanquilla. Fernández es de los pocos jugadores que se han mantenido en el club aragonés después de dos temporadas donde ha habido salidas masivas de jugadores del primer equipo aragonés.

Con la llegada de Popovic, Fernández ha adquirido un nuevo rol donde se ha podido ver una faceta del defensa más ofensivo, algo más parecido al juego que le caracterizó durante su estancia en Córdoba.

Pregunta. ¿Cuáles fueron sus inicios en el mundo del fútbol?

Respuesta. Empecé desde muy pequeño a jugar a fútbol en el equipo de mi barrio, en el cual era un club que era una familia y me costó salir. Estuve hasta el segundo año de cadete, que ya salí para la cantera del Córdoba. En el Córdoba me salieron unos años muy buenos y allí es donde he crecido futbolísticamente.

P. Imagino que para un canterano llegar al primer equipo debe de ser un sueño

R. Eso es lo más grande. Jugar en el equipo de tu tierra, en el que siempre has querido jugar es un orgullo y, sobre todo, muy contento porque por desgracia no hay muchos que lo puedan conseguir.

P. En el Córdoba tuvo un papel destacado, lo que le valió para terminar en el Real Zaragoza

R. El papel que desempeñé fue importante. Los años que estuve en el primer equipo fueron bastante buenos y, gracias a eso, se abrieron varias puertas, entre ellas las del Zaragoza que fue por la que finalmente me decanté al ser un club histórico y, sobre todo, porque jugar en Primera División y en La Romareda es algo que a todo el mundo le gustaría.

P. Sin embargo, su primera temporada en la capital aragonesa no fue sencilla con el descenso de categoría. ¿Cómo lo vivisteis desde dentro?

R. Yo firmé para jugar muchos años con el Zaragoza en Primera División y ese año se atrancó. Fue una temporada difícil y complicada. El vestuario estaba roto por dentro porque a nadie le gusta descender a un equipo, y menos a uno tan grande como el Real Zaragoza.

P. Ya en Segunda División, se esperaba que el equipo subiera pero nada salió como se pensaba en un primer momento.

R. El año pasado tomamos un papel que no debimos tomar porque éramos candidatos al ascenso. Ya sabemos que la Segunda División es muy larga y complicada, cualquier equipo te puede ganar. Sí es verdad que el Real Zaragoza siempre tiene que optar al ascenso puesto que es un club que tiene que estar en Primera División sí o sí. Lo bueno hubiera sido ir partido a partido, siempre con ilusión y con el objetivo de devolver al equipo a Primera, pero pasó lo que pasó.

P. Durante las dos primeras temporadas que ha estado en Zaragoza ha tenido una gran competencia para su puesto, con Sapunaru y Cortés. ¿Cómo viviste esa situación?

R. Sapunaru era un futbolista increíble, tanto ofensiva como defensivamente. Yo vine con muchas ganas e ilusión, y al final jugué más partidos en Primera de los que pensaba. Tengo que darle las gracias a Manolo Jiménez porque apostó por mí desde un principio.

Respecto al segundo año, empecé jugando a un buen nivel, pero me lesioné de la rodilla y a raíz de ahí David Cortés entró. Él lo hizo bien y siguió jugando, pero yo no perdía nunca la esperanza de volver al equipo. La verdad que costó mucho y fueron unos tiempos complicados para mí porque ver que entrenas a tope y el entrenador no te dé la oportunidad de demostrarlo es difícil. Nunca dejé de pisar el acelerador y al final de liga obtuve los resultados.

P. Desde que se descendió hasta ahora han pasado muchos jugadores por el equipo, pero usted es uno de los pocos que todavía quedan de esa temporada. ¿Cómo lleva ser uno de los veteranos?

R. Han pasado muchos compañeros y uno de los pocos que han quedado he sido yo. En ese aspecto estoy muy contento porque también tuve la opción de salir y al final optamos por quedarnos aquí. Siempre he dicho que tengo esa espinita de devolver al Real Zaragoza a Primera, que es a donde vine. Si algún día tengo que irme del club, que sea dejándolo en Primera División.

P. Este verano se vivió una situación muy complicada por el futuro del club. ¿Cómo la vivisteis?

R. Nosotros intentamos aislarnos todo lo posible, pero siempre es inevitable enterarte de cosas. Al final siempre te preocupas y cabreas con que un club tan grande pueda desaparecer. Afortunadamente se ha solucionado todo, estamos aquí, felices y vamos a intentar cumplir los deseos que todo zaragocista tiene.

P. ¿Realmente tenían la esperanza de que pudieran estar aquí hoy jugando?

R. Fue complicado. Hubo días que se dudaba porque fueron unos días, unas semanas, unos meses muy difíciles para el Real Zaragoza. Gracias a Dios apareció esta gente que apostó por el club, y a la que todo el zaragocismo tiene que darle las gracias por salvarlo y nosotros, desempeñando nuestro papel, vamos a intentar que el club esté lo antes posible en Primera División.

P. ¿Cuál es el objetivo para esta temporada?

R. Ahora mismo vamos partido a partido, no pensamos más allá del domingo. Sí que es verdad que la meta está en conseguir el objetivo de devolver al Zaragoza lo antes posible a la máxima categoría, pero vamos con pies de plomo porque es una categoría muy larga y complicada.

P. Esta temporada se llegaron a sumar siete partidos sin perder, pero en noviembre el equipo sufrió un importante bajón de resultados. ¿Qué es lo que pasó?

R. Son situaciones complicadas. No siempre vamos a ganar y el mes de noviembre fue difícil, pero de todo tenemos que aprender y eso fue una anécdota ya que rompimos la racha contra la Ponferradina. Vamos a seguir a tope para que no se vuelva a repetir ese mes.

P. Con la llegada de Popovic está más ofensivo, como se le conocía en Córdoba. ¿Te sientes más cómodo con ese nuevo rol?

R. Con la llegada de Popovic he desempeñado un papel que va más con mi faceta de juego. Estoy muy cómodo, con mucha confianza y eso se refleja en el campo. Estoy muy contento con el planteamiento que está teniendo el entrenador, de cómo quiere que juguemos y estamos asimilando los conceptos muy rápido.

P. ¿Qué se le pasó por la cabeza con la expulsión ante el Sporting?

R. Se me pasaron mil cosas por la cabeza. Fue una jugada muy polémica porque en ningún momento intento darle al jugador del Sporting, pero exagera tanto la caída que parece que le he roto la nariz. Eso está olvidado ya, no quiero volver atrás porque es un partido en el que podíamos haber sacado algo de El Molinón. Espero que esas situaciones en el fútbol no se den, al final somos todos compañeros y son gestos feos.

P. Lo cierto es que en las últimas jornadas el Real Zaragoza está recibiendo unos arbitrajes bastante polémicos.

R. Tenemos que intentar aislarnos de eso y centrarnos en lo nuestro, que es jugar al fútbol. Ser árbitro tiene que ser muy complicado puesto que en una décima de segundo hay que decidir algo que muchas veces no sabes por dónde tirar.