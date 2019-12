Simeone: creer, trabajar y poder

Hay maneras de hacer y maneras de decir. Maneras de pensar y maneras de sentir. Maneras de querer, de desear, de luchar y de sufrir. Maneras de ser. Diego Pablo 'Cholo' Simeone son todas esas maneras en una única personalidad. Es el hacer y el decir de un milagro; el pensar y sentir de un sentimiento; el querer, desear, luchar y sufrir de unos colores. El ser del Atlético de Madrid.

Aterrizó en Madrid con una tranquilidad tan prodigiosa que desconcertaba, en medio del peliagudo ambiente en el que vivía inmerso el club de sus amores. Sus palabras se desprendían -y aún lo siguen haciendo- de sus labios con una serenidad que calmaba cualquier pensamiento borroso en cuanto a colores rojiblancos se refería. El artífice del milagro del Manzanares había puesto su primera piedra en su particular obra de arte. Y nosotros aún no lo sabíamos.

Paciencia, por favor

Paciencia, eso era lo que precisaba el Atlético y lo que él traía desde Argentina. Aquel mes de diciembre de 2011 llegó la calma y la entereza a la ribera del Manzanares, aquellas que se habían disipado con el paso de los malos días y los peores partidos. Calma y entereza que perduran tres años después, con el pase de los buenos días y los mejores partidos. Partido a Partido, pues no habría de hacerse con otro método.

Cada partido de los colchoneros se convirtió en una auténtica promesa firmada y cumplida por Simeone. Las palabras que ofrecía a los periodistas se consolidaban con la actitud de un equipo en el que el rumbo de su navío se había enderezado por el arte del trabajo y la constancia. El esfuerzo es la máxima del discurso de Simeone - El esfuerzo no se negocia- y es él mismo quien se encarga de recordarlo en cada entrenamiento, cada partido, cada rueda de prensa. Sus jugadores se empaparon de una filosofía en la que el mañana no entra en sus planes porque lo que realmente importa es el trabajo y el resultado de hoy. Sin hoy no hay mañana.

Sus palabras no se atropellan, no se aceleran, no se confunden. La tranquilidad con la que mira, piensa y responde destaca ante su brío, ánimo y fortaleza como entrenador

La peculiaridad de su discurso reside no sólo en lo qué dice, sino a quién y cómo lo hace. Y es que Simeone cuando habla lo hace en dos direcciones. Una es la propia comunicación interna como técnico, directa para sus jugadores, para aquellos que plasman en el verde césped las medidas palabras que Simeone ofrece en salas de prensa. Convencimiento de que todos somos uno, de que solo existe el equipo, el conjunto, el todo; la seguridad de que los noventa minutos son para disfrutar y demostrar qué es esto del Atlético de Madrid son los puntos fuertes de una filosofía en la que la debilidad no tiene cabida. El objetivo es a corto plazo, no fácil, pero cercano; eliminando cualquier resquicio de presión, alegando en ciertas ocasiones la responsabilidad de defender un escudo, unos colores, un estilo de vida, un compromiso. La otra dirección es para aquellos que reciben sus palabras fuera de su círculo de trabajo, para periodistas y afición. El hecho de que medios de comunicación y seguidores se hayan hecho eco del Partido a Partido se ha vuelto una influencia positiva para el equipo. Fuera del vestuario, todos se han visto calados por el discurso cholista, se han percatados de cuáles eran sus verdaderos objetivos y la importancia de centrarse únicamente en ellos y no caer en la tentación de pensar en el más allá. El empuje de la afición formando un único vínculo con los jugadores ha sido la extrapolación de una filosofía futbolística que ha superado los límites de las gradas de un estadio de fútbol. "Es el día a día, lo que nosotros somos".

Esta doble dirección del discurso cholista confluye en una razón sin la cual los éxitos de Simeone y sus guerreros hubiesen sido inexistentes: la ausencia de la presión. Fue el Cholo quien se enroló a sí mismo como cabeza de un guion para seguir al pie de su letra, el autor de una pintura abstracta por la que, en cada subasta a realizar, se pagarían millones de euros. Sus palabras no se atropellan, no se aceleran, no se confunden. La tranquilidad con la que mira, piensa y responde destaca ante su brío, ánimo y fortaleza como entrenador. La profundidad de su discurso, sin embargo, se aúna a la profundidad de su trabajo como preparador.

"Si se cree y se trabaja, se puede"

Parecía inverosímil, pero ocurrió. El Atlético de Madrid de Simeone hizo saltar por los aires el duopolio Madrid-Barça que imperaba en España desde hacía una década. El reconocimiento por parte de Simeone a sus jugadores y a su cuerpo técnico recordaba a esa paciencia a la que él se agarra desde su llegada y a la que hace que todos los miembros que forman parte de la familia del Atleti se unan. Y el reconocimiento por parte de los periodistas al entrenador del Atlético de Madrid tras la final de Champions, recibiendo estos profesionales de la información a Diego Pablo Simeone con aplausos, fue el agradecimiento por una filosofía hasta ahora desconocida, por un fútbol que ha aportado más cátedra que goles y jugadas a balón parado.

Recompensa al esfuerzo infranqueable, triunfo de una enseñanza, poder de la creencia y el trabajo, constancia de que "Si se cree y se trabaja, se puede"

El culmen de su discurso llegó aquella tarde del 18 de mayo en la madrileña Plaza de Cánovas del Castillo, cuando miles de seguidores rojiblancos celebraban a los pies del Dios Neptuno la consecución de la décima Liga, un día después de que aquel éxtasis rojiblanco se ejemplificase con el abrazo entre Simeone y su mano derecha, su siempre fiel Germán 'Mono' Burgos. Su discurso había servido para lograr un éxito futbolístico, pero todas esas palabras que desde hacía tres años Simeone dedicaba en ruedas de prensa y entrevistas ya habían superado el límite del deporte.

El discurso de Simeone se ha convertido en un discurso de vida y sus logros en el ejemplo de que con trabajo, valentía y convencimiento todo es posible. Las miles de voces que coreaban su nombre en la Madrid más rojiblanca que nunca aquel mes de mayo no se habían equivocado al confiar en sus primeras palabras cuando volvió al Atlético de Madrid, ni tampoco en avalar la paciencia que se pedía a finales de aquel convulso 2011. Las miles de personas que se habían concentrado a los pies del dios del mar para una celebración de corte futbolístico estaban festejando la recompensa al esfuerzo infranqueable, el triunfo de una enseñanza, el poder de la creencia y el trabajo, la constancia de que "Si se cree y se trabaja, se puede".