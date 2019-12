Porque ustedes lo hicieron

Paul ‘Bear’ Bryant fue un entrenador de fútbol americano que destacó por su carácter y por sus logros dirigiendo a equipos universitarios. Entre sus anécdotas en su época de jugador destaca un partido que disputó con la pierna rota y al final del cuál dijo: “Tan sólo era un pequeño hueso roto”. Después como head coach exigía a sus jugadores la misma garra que él había mostrado en el campo. El paralelismo del técnico estadounidense con la figura de Diego Pablo Simeone es indudable aunque sólo nos quedásemos en este detalle.

Pero mirando un poco más en la biografía del ‘Oso’, encontramos una frase célebre que bien podría ser el Mandamiento principal de la filosofía seguida por el Cholo: “Son tres las cosas que le diría a un equipo para ayudarlo a mantenerse unido: Cuando algo resulta mal, yo lo hice. Cuando algo resulta más o menos bien, nosotros lo hicimos. Cuando algo resulta realmente bien, ustedes lo hicieron”.

Si hay algo de lo que responsabilizar a Simeone en estos tres años al frente del conjunto colchonero, es de haber hecho de todo el grupo humano un verdadero equipo. En los momentos malos, ahí ha estado el de Buenos Aires para dar la cara. Como ocurrió cuando en su primera temporada encadenó dos derrotas consecutivas como visitante: “Los jugadores no me han decepcionado, para nada, todo lo contrario. Me responsabilizo porque seguramente no di con la tecla para que respondieran bien”. Así es el Cholo, asume y carga con los errores de todos. Siempre dando la cara.

Pero si sabe dar la cara cuando algo resulta mal, cuando algo resulta bien o realmente bien, ahí está Cholo para recordar que las victorias son cosa de todos. Quizá el momento clave en el que el argentino hizo patente su agradecimiento al grupo humano que le rodea y que le ha hecho conseguir lo que han conseguido, fue con la consecución del campeonato de Liga la pasada campaña. En la rueda de prensa del Camp Nou salió con todo su cuerpo técnico. “Quería compartir este momento con mi gente, gente que no se ve en la televisión pero sí que trabaja igual o mucho más de los que salen en la televisión”, señaló Simeone tras conquistar la Liga 18 años después.

Ahí, en la sala de prensa, estaban Pepe Pasqués, su jefe de prensa, el ‘Mono’ Burgos y Juan Vizcaíno, segundo y tercer entrenador, Pablo Vercellone, entrenador de porteros y Óscar Ortega y Carlos Menéndez, preparadores físicos. Ellos son su gente de confianza, “la gente que permite que el equipo haya tenido la temporada que ha tenido”, como él mismo también dijo días después en el Cerro del Espino, donde apareció con ellos y con el resto de trabajadores del club.

Los hombres del Cholo

Germán el ‘Mono’ Burgos, un jugador que se ganó a la afición del Manzanares por tener eso que se pide entre el público colchonero “coraje y corazón”. Quien no se acuerda del portero argentino sangrando después de detener un penalti a Figo en el Bernabéu, partido que siguió jugando con dos tapones en la nariz. Se unió a Simeone cuando dio su salto al fútbol europeo entrenando al Calcio Catania, de ahí a Racing y después al Atleti. El ex arquero es el complemento ideal de Simeone. Apasionado del fútbol, se pasa el tiempo analizando partidos. Es el ‘Mono’ uno de los encargados de ensayar esas jugadas de estrategia que tantos partidos han desatascado esta temporada. Motivador nato, como el Cholo, su sombra, su apoyo, su otro yo, su segundo. Es Simeone con un punto más de bendita locura. Es el que siempre tiene ese comentario de humor que da alegría al grupo. Es el rock.

Juan Vizcaíno es la parte tranquila del triunvirato. El tercer entrenador tiene eso que le falta a los dos argentino, calma, tranquilidad. El ex jugador, compañero de Simeone en la época del Doblete y además pareja en el centro del campo, es el encargado de ver los partidos desde la grada para dar otra visión. También está ahí para hacer de nexo de unión con los futbolistas.

Óscar Ortega es más que un preparador físico. Se ganó el título de ‘Profe’, como se le conoce, porque sabe transmitir a los futbolistas, tiene el carisma necesario para ganárselos a pesar de someterles a duras sesiones de entrenamiento. Como los buenos maestros, es capaz de ganarse el cariño de sus pupilos a pesar de la exigencia. La confianza del Cholo en el uruguayo viene de lejos. Se conocieron cuando Ortega pasó por el Atleti en la primera época de Gregorio Manzano en el club. Allí coincidió con el Cholo jugador y comenzó un idilio entre ambos que todavía dura.

El uruguayo dejó a Manzano cuando Simeone le propuso unirse a él en sus inicios de entrenador en Racing. Desde entonces han ido de la mano en todos los equipos por los que ha pasado el argentino. Son famosas las arengas del Profe en los entrenamientos y los calentamientos antes de los partidos. Una de las claves de este Atleti es su fortaleza física, premisa fundamental para Simeone y tarea que recae en el ‘Profe’ Ortega, en quien el técnico tiene puesta toda su confianza. Fan incondicional de Peñarol, es uno de los pilares del equipo.

Al lado del ‘Profe’ está Carlos Menéndez, quien desde la sombra y desde una faceta mucho más discreta, aporta su experiencia y sus conocimientos más vanguardistas en la preparación física de los jugadores. Fue Carlos Aguilera quien le descubrió y el Cholo no dudó en contar con él para su equipo.

El encargado de convertir a un joven Courtois en uno de los mejores porteros del momento fue Pablo Vercellone. El preparador de porteros del cuerpo técnico de Simeone es además amigo personal del Cholo. Vercellone tuvo la oportunidad de debutar como arquero en Estudiantes a la temprana edad de 17 años y nada menos que ante Boca. Pero fue flor de un día y su carrera no pasó más allá de jugar en clubes menores de Argentina. Ahora es pieza fundamental para Simeone.

Además del cuerpo técnico, Simeone cuenta con otras tres personas clave en su vida que de una manera diferente, también son piezas de la máquina perfecta que ha creado Simeone. Pepe Pasqués, su jefe de prensa, quien le acompaña desde que empezase su carrera como entrenador. Famosos son sus comentarios en Twitter ganándose enemigos y críticas de todas partes, incluidas de la afición rojiblanca. Pero sobre todo defensor del Cholo, por quien da la cara a pesar de recibir duras críticas por ello.

Por último pero quizá por encima del resto están dos personas por las que Simeone no sería Simeone de no ser por ellos: su padre y su hermana. Carlos Alberto Simeone nunca fue futbolista profesional, pero vivió el fútbol de la manera que se vive en Argentina, como una religión. Y así se lo transmitió a su hijo, quien superó a su padre como ferviente seguidor. Finalmente está Natalia Simeone, su hermana, su representante, su mayor admiradora. Es la encargada de cuidar del presente y del futuro del técnico y este no lo podía haber dejado en mejores manos. Ella dijo en una entrevista en Marca sobre su hermano: "El éxito no es sólo él, está claro que el entrenador no mete la pelotita. Pero Diego transmite, convence y enamora a los demás".

Y así es como Diego Pablo Simeone en tres años ha hecho de ‘su’ Atleti un equipo campeón. Transmitiendo, convenciendo, enamorando y también sabiendo rodearse de la gente adecuada. Sabe que el trabajo en equipo es la clave del éxito y así lo ha dejado ver siempre. Nunca ha sido amigo de individualidades, siempre es el equipo quien gana. Porque este Atleti de Simeone funciona, porque está resultando realmente bien, porque ustedes lo hicieron.