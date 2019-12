Jonathan Viera: "Estoy en el sitio que siempre he sido feliz"

La sede del Club La Cornisa fue testigo de la presentación de Jonathan Viera como nuevo jugador amarillo. El canario llega en calidad de cedido al club amarillo procedente del Standard de Lieja, y estará en la UD Las Palmas hasta el 30 de junio de 2015. Viera, que llevará el dorsal 20 en el equipo amarillo, se mostró satisfecho e ilusionado.

Primeras sensaciones

Las primeras palabras de Viera como nuevo jugador amarillo han sido de agradecimiento al club que le formó como profesional: “Estoy muy contento de volver, tenía ganas de hacerlo en verano, no se pudo por diferentes circunstancias. Creo que desde fui a Bélgica, me han tratado genial, mi cabeza tenía en mente volver. Gracias a la colaboración de todos, y sobre todo del presidente, aquí estoy de nuevo, en mi casa y en el sitio que siempre he sido feliz”.

Respecto a su rendimiento en estos meses y el lugar que ocupará en el esquema de Paco Herrera, el de La Feria explicó: "Llevo un mes sin jugar, la cultura y el idioma no hicieron que mi adaptación fuera buena en Lieja, pero ahora me toca ponerme en forma porque solamente pienso en el presente. La UD Las Palmas destaca por su bloque y eso es lo importante para conseguir los éxitos. Llevo un mes sin competir pero me siento bien, entrenaré para estar al máximo en el inicio de competición. Me siento cómodo jugando por dentro y fuera, me adaptaré a lo que el mister necesite.

Viera: "Me adaptaré a lo que el mister necesite"

Cuestionado sobre los objetivos que tienen los amarillos cuando ya la temporada está en su período invernal, Viera no titubeó: "Vengo a sumar y a ayudar a mis compañeros a conseguir el ascenso. A la afición les digo que estén tranquilos, será un gran año para el equipo. Estoy seguro."

Sobre Paco Herrera

Posteriormente, a la pregunta sobre el que va a ser su nuevo entrenador, Paco Herrera, las palabras de Viera fueron muy positivas: "Me han hablado muy bien del técnico todos los compañeros, sobre todo de su calidad humana".

Toni Cruz, director general deportivo del club, alabó el fichaje de Viera y lo que puede aportar al equipo: "Jonathan vuelve a casa, viene a ayudar. Queremos resaltar la implicación y motivación con la que viene".

Toni Cruz: "No descartamos algún fichaje más

Además, dejó la puerta abiera a futuras incorporaciones en el mercado de invierno: "Creo que tenemos una plantilla muy compensada, de gran calidad. Aunque tenemos un mes a partir del uno de enero, no descartamos algún fichaje más. Ya se verá". Para ello, el equipo amarillo tendría que dar de baja a algún miembro de la actual plantilla, ya que las 25 licencias están ocupadas. Tanto Benja como Héctor Figueroa, jugadores que no están contando con minutos por diferentes circunstancias, podrían salir en el mercado invernal.