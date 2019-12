CD Tenerife 2014: asedio de complicaciones

2014 será recordado como uno de los años más bipolares de la historia reciente del CD Tenerife. Muchos aspectos positivos se vieron complementados con otros que no lo fueron tanto para que, al final, este año acabara, clasificatoriamente hablando, prácticamente como empezó (dos puestos más arriba con un punto menos). La consagración de Ayoze Pérez, su marcha, la gran temporada pasada, su decepcionante final... Mucho que contar.

El año no empezó ni mucho menos bien, pues sólo 18 días después de comerse las uvas los jugadores blanquiazules encajaban un 0-4 en el Heliodoro ante el Alcorcón que les devolvía a unos puestos de descenso de los que había costado mucho escapar. Se sumaban 197 minutos sin marcar en el Heliodoro, la escalada de finales del año pasado comenzaba a parecer un espejismo, y las buenas sensaciones del final de 2013 se iban difuminando.

Además, un día antes había tenido lugar la marcha de Sergio Aragoneses, uno de los jugadores más importantes de la historia reciente del club, lo que dejaba a la grada algo insatisfecha. De hecho, en el choque frente al Alcorcón hubo pitos y cánticos a favor del guardameta gallego, que había sido relegado a la grada por Cervera a favor de Roberto pese a arrancar el año como titular.

Ascenso meteórico

No obstante, esta derrota supuso, contra todo pronóstico, un enorme punto de inflexión. En la siguiente jornada los blanquiazules se impusieron al Hércules, e iniciaron una racha que les hizo sumar 27 puntos en los siguientes 13 partidos para remontar desde el decimonoveno al tercer puesto. A ratos los de Cervera parecieron imparables: endosaron un 5-0 a la Ponferradina, vencieron en Ipurúa, empataron en Riazor, remontaron a base de garra a un Numancia defensivamente impecable... Entre los meses de febrero y abril se vio sin duda al mejor Tenerife en varios años.

En estos momentos nadie dudaba de que el Tenerife era ya aspirante a todo. De hecho, en la mente de gran parte de la grada blanquiazul el ascenso directo se había instaurado ya como objetivo, y es por eso por lo que, en un equipo hecho para salvar la categoría y poco más, lo que ocurrió dolió tanto.

Jaén: el penalty que lo cambió todo

Cuando los blanquiazules saltaron al césped de La Victoria el domingo 27 de abril para jugar ante el Jaén tenían la posibilidad de situarse a un solo punto del ascenso directo. Era el momento de dar el salto definitivo hacia arriba, pero acabó siendo el día que marcaría un antes y un después en la trayectoria del equipo.

Aquel partido fue poco atractivo, y, si bien es cierto que si alguien mereció ganarlo fue el Tenerife, el 0-0 que campeaba en el marcador cuando se llegó al minuto 90 era justo. Entonces ocurrió. Jozabed se dejo caer dentro del área, el árbitro señaló los once metros, y Jona dio el triunfo a los jiennenses desde el punto de penalty. Matemáticamente hablando se perdió sólo un punto, pero algo más cambio aquella tarde en Jaén.

Desde entonces los chicharreros comenzaron una racha de esas que, por mucho que se analicen, nunca se llegan a entender del todo. Seis, esos fueron ni más ni menos los partidos que los de Cervera perdieron de forma consecutiva por 1-0, seis derrotas que impidieron al conjunto insular llegar a la última jornada con opciones de clasificarse para las eliminatorias por el ascenso a Primera División.

Fueron seis encuentros extraños. El Tenerife era superior a sus rivales y tenía ocasiones muy claras para llevarse los partidos, pero éstos parecía desde un principio abocados al 1-0. Además del ya mencionado Jaén, Girona, Córdoba, Sabadell, Murcia y Las Palmas fueron los verdugos de los chicharreros en esta extraña racha, y quizás el derbi ante estos últimos fue el partido más significativo de lo que fue el último mes y medio de competición del conjunto blanquiazul.

Jaén marcó un antes y un después, y las posibilidades de ascenso desaparecieron Aún sin la velocidad de Ayoze Pérez, sancionado, Cervera supo plantar a los suyos de forma que castigaran la defensa adelantada del eterno rival, y sólo la indefinición de los puntas blanquiazules les impidió ganar aquel día. No obstante, el fútbol decidió que el 0-0 era un castigo muy poco cruel para el Tenerife, y quiso que fuera la cabeza de Vicente Gómez la que, en el último minuto, castigara a los chicharreros con el tercer 1-0 consecutivo en la primera gran ocasión de los amarillos. La maldición empezaba a consolidarse.

Al final todo quedó en un temporadón que supo a poco, pero la peor de las noticias estaba aún por confirmarse: el 5 de junio Ayoze Pérez anunció oficialmente su marcha al Newscastle. Fue la confirmación de un fichaje anunciado, pero aún así fue doloroso decir adiós a alguien que en tan poco tiempo había hecho tanto por el equipo de la isla.

Sin embargo, si bien el fichaje se confirmó en junio, la presencia del santacrucero en los terrenos de juego comenzó a echarse de menos ya en las últimas jornadas. En los últimos nueve encuentros de la temporada el joven delantero no fue capaz de anotar ningún tanto, y su talento y magia parecieron desaparecer del césped justo cuando su equipo más lo necesitaba. Más allá de su venta, esto fue quizás lo que más trascendencia tuvo en los resultados finales del cuadro chicharrero.

Una pretemporada revuelta

Tras el decepcionante final de temporada, los ánimos no iban ni mucho menos a calmarse con la llegada del verano. Antes incluso de finalizar el curso, el club decidió prescindir de los servicios de Quique Medina como director deportivo y dar plenos poderes a Cervera, aunque pocas semanas después se conocería que la función que ocupa Medina recaería en las manos de Alfonso Serrano, si bien el técnico blanquiazul pasaría a tener una labor mucho más importante en este sentido. Con los hombres encargados de confeccionar la plantilla ya elegidos, arrancó el mercado de fichajes.

El primero en llegar fue Vitolo, cuya incorporación llevaba meses siendo un secreto a voces, pero el resto de llegadas no tendrían tanta prisa. Fichajes como el de Ifrán y el de Uli Dávila se hicieron esperar más de lo deseado aunque al final ambos acabaran en la isla, y mientras tenían lugar las negociaciones iban incorporándose nuevos hombres como Albizua, Jacobo, Guarrotxena, Maxi Pérez, “Ruso” García y Hugo Álvarez. El caso más extraño fue el de Iván Crespo, que pese a tener concretado su fichaje con el club decidió abandonar la isla por motivos personales y fichar por el Murcia en Segunda B.

No obstante, el culebrón del verano en la isla no tuvo que ver con el mercado de fichajes, pues el nombre que más se mencionó fue el de César Gómez. El antiguo jugador blanquiazul anunció públicamente sus intenciones de adquirir el Tenerife para llevar a cabo una ampliación de capital que permitiera el crecimiento tanto económico deportivo de la entidad, pero la oferta fue rechazada por el club. El actual presidente, Miguel Concepción, afirmó que el aval presentado por César no era válido, y ante la desconfianza decidió no poner en juego el futuro de la entidad. El panorama se llenó de dardos que iban de la boca del uno a la del otro, pero la verdad nunca llegó a saberse totalmente; sólo quedó claro que el club no cambiaba de manos.

Mientras éste era el panorama institucional, en lo deportivo la cosa no andaba demasiado bien, pues los resultados en los partidos amistosos demostraban que el equipo no había terminado aún de acoplarse, y denotaban una falta de gol que, aún sin comenzar la temporada, era ya preocupante. Así, sin haber ganado ni anotado un gol a ningún rival que no fuera de categoría inferior, con algunos aficionados aún decepcionados por la oportunidad de ascenso desperdiciada la pasada campaña, y con determinados aspectos en los que la grada se sentía desconocedora de la verdad (como los casos de Quique Medina y César Gómez), la plantilla viajó a Ponferrada para iniciar la temporada.

En crispación constante

El Tenerife, pese a tener ocasiones para evitarlo, cayó derrotado en El Toralín, y revivió algunos fantasmas que creía olvidados en el pasado: la falta de gol, otra vez 1-0… Era la primera jornada, pero el equipo ya comenzaba a encontrarse con unas críticas que no desaparecerían del ambiente en los meses que quedaban de año. Ni romper la sequía goleadora en el empate ante el Albacete de la siguiente semana ni la victoria ante el Mirandés en la cuarta jornada impidieron que el equipo saliera pitado del Heliodoro cuando la temporada no había hecho más que empezar y no había tenido tiempo siquiera de merecer dichos pitos. No era un comienzo alentador.

El único momento en el que la grada iba a mostrarse plenamente conforme con el equipo sería en el siguiente partido en casa: el derbi. Las Palmas, líder y eterno rival, llegaba a Santa Cruz con la posibilidad de asestar a los chicharreros un golpe mortal, oportunidad que desperdició pese a adelantarse gracias a un tanto de Momo. Guarrotxena y Cristo Martín dieron la vuelta al que fue el mejor partido del Tenerife hasta el momento, y dieron la primera gran alegría a una hinchada a la que no le iba a durar demasiado, pero que vio aquella mañana como el que hasta entonces era el mejor equipo de la categoría se ahogaba ante el planteamiento de Cervera.

La alegría fue efímera, pues el equipo sumó dos derrotas consecutivas ante Leganés y Recreativo de Huelva en las que la imagen desplegada en el césped fue pésima, y Cervera volvió a ser, esta vez con más detractores que nunca, puesto en el punto de mira. No se dijo de manera oficial, pero tampoco se negó que el técnico blanquiazul estaba ante un ultimátum: o ganaba uno de los dos próximos partidos o se iría fuera. El primero de los dos encuentros fue la visita al Pamplona, en la que el conjunto chicharrero cayó derrotado en el último suspiro pese a haberse adelantado dos veces en el marcador. Se mejoró el juego, pero el resultado dejaba a Cervera con una última oportunidad: ganar al Barcelona B.

El equipo dio su mejor versión en el momento más complicado para Cervera, pero no sería algo permanente El guineano se la jugó, y aquel día decidió probar con una alineación que había usado a ratos en El Sadar y que se confirmó como su salvación. El Tenerife formó aquel día con un 4-4-2 en el que Ricardo ocupaba la banda derecha para situar a Suso en punta junto a Diego Ifrán, y los blanquiazules hicieron un encuentro magistral para vencer 2-0 al filial blaugrana y salvar el puesto de su entrenador. No fue sólo el resultado; aquella tarde se vio un equipo sólido atrás y peligroso arriba, algo que Cervera llevaba toda la temporada buscando pero que le había sido imposible encontrar, y que parecía que por fin podría sacar al cuadro chicharrero del pozo en el que se había metido.

Las que vinieron fueron las semanas doradas del equipo, pues con la misma alineación se logró ganar en La Romareda a un Zaragoza que venía de una racha intratable, y se asedió hasta el último minuto a un Alavés que escapó con un milagroso punto del Heliodoro. Este choque ante los vascos fue el primero en mucho tiempo en el que el equipo se llevaba una ovación unánime pese a no haber logrado la victoria. Parecía que la situación volvía a la normalidad.

Pero cuando mejor pintaba el panorama quedó demostrado que "normalidad" es una palabra que parece no existir para el Tenerife de 2014, pues la visita a Palamós fue, sin duda, uno de los días negros del año. La imagen del equipo ante el Llagostera fue desoladora, y aunque el club catalán tampoco hizo nada del otro mundo se llevó los tres puntos con dos golazos de falta y clavó un dardo envenenado a los blanquiazules. La grada olvidó la mejoría de las semanas anteriores y volvió a pedir con fuerza la destitución de Cervera, a pesar de que hacía ya un mes que no veía perder a los suyos.

Esta vez las críticas fueron totalmente ciegas y destructivas. Pese a perder sólo uno de los últimos cinco partidos del año, la sensación que se respiraba era la de que en todos se había caído por goleada, y el equipo no se salvó de salir del césped del Heliodoro entre pitos ni siquiera ganando al Racing y al Sabadell. El año se cerró con un enfado quizás injustificado que parece que no desaparecerá en 2015, si no se produce un cambio radical.

Un final de año problemático

Todo este crispado ambiente ha coincidido también con una época en la que la suerte no ha estado ni mucho menos de cara para los blanquiazules. Desde que arrancó la temporada ha pasado de todo y a todos, lo que ha complicado una situación ya de por sí bastante difícil de manejar.

Uno de los primeros problemas en surgir fue el de la portería, que fue más bien un problema arrastrado del año pasado. Ya en 2013 Cervera decidió dar la titularidad a Roberto ante el bajo rendimiento de Sergio Aragoneses, pero el técnico no estaba del todo contento con el icodense por sus conocidos problemas en el juego aéreo, por lo que decidió reforzar la posición en verano. Jacobo Sanz fue el elegido para incorporarse el club, pero tuvo un comienzo muy poco afortunado con varios fallos decisivos en los primeros partidos que costaron muchos puntos al equipo, y que le hicieron ser uno de los principales focos de las críticas iniciales.

En este panorama, el ex del Valladolid realizó unas declaraciones subidas de tono contra la grada del Heliodoro que terminaron de ponerla en su contra, y, casualmente, poco después se lesionó, lo que obligó a Cervera tuvo que recurrir al Plan B: Roberto. La entrada del guardameta chicharrero fue recibida de muy buena manera por la afición, y su gran parada en el último suspiro del derbi que valió la victoria dio la razón momentáneamente a los que pedían su vuelta, pero pronto los errores que se esperaba que acabaran con la salida de Jacobo regresaron. Malas actuaciones de Roberto volvieron a costar puntos al equipo, pero apostar por el siguiente era arriesgado, pues se trataba de Carlos Abad, el jovencísimo portero del filial.

Casualmente, fue de nuevo una lesión la que obligó a Cervera a realizar una relevo en la portería, y éste, si bien no tuvo un inicio tan pletórico como la entrada de Roberto, sí parece haber sido el adecuado. Carlos ha demostrado en sus actuaciones unas buenas condiciones para defender la meta blanquiazul, y algunas de sus intervenciones han sido ya salvadoras y le han valido el apoyo de la afición. El Tenerife acaba 2014 con un portero de garantías bajo los palos, pero tal como ha evolucionado el año todo parece poder cambiar en cualquier momento.

Otro de los aspectos más problemáticos para los chicharreros ha sido el de las lesiones, especialmente las de dos jugadores fundamentales: Diego Ifrán y Aitor Sanz. El uruguayo, llamado a ser el pichichi blanquiazul, ni siquiera pudo terminar su primer partido oficial como jugador del Tenerife debido a un esguince de rodilla, lo que fue la principal causa de la falta gol de la que pecó el equipo en el comienzo de temporada. Su regreso terminó de confirmar dicha relación causa-efecto, pues el punta anotó cuatro goles en los cinco siguientes partidos y los chicharreos ofrecieron su mejor versión de la temporada. No obstante, el punta perdió los estribos en la visita a Palamós, y vio la tarjeta roja directa por insultar al árbitro con el choque acabado. Aunque esta vez no fuera por lesión, el Cervera volvía a perder a su principal arma.

La baja trajo de vuelta la sequía goleadora. Mientras el uruguayo cumplía esta sanción el Tenerife sólo fue capaz de anotar un gol de penalty, y las dudas volvieron a surgir, pero una vez más el regreso de Ifrán logró acallarlas en su regreso anotando el tanto que le daba el triunfo a los chicharreros en el último partido del año ante el Sabadell. Los datos hablan por sí solos: seis goles del Tenerife en los 11 partidos que se ha perdido el ariete (0,54 por partido) por nueve en los siete en los que sí ha estado (1,29 por partido). Más del doble de promedio. Incontestable.

Dos esguinces de rodilla han hecho al Tenerife prescindir de sus hombres más importantes La baja de Aitor Sanz no fue ni mucho menos tan duradera, pero sí que fue igual de decisiva. El mediocentro llevaba un 2014 magnífico en el que se había convertido en el mejor jugador blanquiazul del año (sin contar a Ayoze que no estuvo los 12 meses completos), pero su esguince de rodilla pocos días antes de la visita al Llagostera dejó a Cervera si su cerrojo en el doble pivote y sin su primer hombre en la presión. En el equipo se quedó roto, y la imagen que dio en los siguientes encuentros respondió a la de equipo deshecho. Con su vuelta ante el Racing el equipo recobró una senda de la victoria que había perdido hacía un mes, y se demostró que, pese a lo mucho que brillan sus actuaciones, su presencia en el campo aporta mucho más de lo que se aprecia a simple vista.

El último y más llamativo de los problemas lo protagonizó el "Ruso" García, quien, tras el mal inicio, ofreció unas declaraciones muy críticas contra Cervera en rueda de prensa que luego repetiría en otros medios. El técnico fue muy duro, y el delantero argentino no volvió a pisar el césped con la elástica blanquiazul, pero el ambiente en la isla terminó de dividirse pese a que los resultados posteriores fueron favorables.

Para unos el delantero fue un héroe mártir que había dicho la verdad y había sido castigado por ello; para otros un bocazas que, sin haber hecho nada por el club, salía a quejarse y a contaminar un ambiente ya de por sí complejo. Se aceptan interpretaciones, pero de lo que no cabe ninguna duda es de que "Ruso" García fue el hombre que terminó de generar una división entre "cerveristas" y "anticerveristas" que continúa existiendo, y parece que sólo desaparecerá de la isla si lo hace también el entrenador.

Un 2015 incierto

Con todo esto en la maleta comienza el Tenerife su andadura por el 2015. Difícil es saber qué ocurrirá: si la mejoría de las últimas jornadas se verá confirmada o si la travesía por el desierto continuará con alguna que otra parada en un oasis; si Cervera capeará finalmente el temporal o si éste será demasiado fuerte para resistirlo; si hombres como Uli Dávila darán finalmente el salto de calidad que espera el equipo para luchar por algo más o si la salvación si apuros seguirá siendo el único objetivo… Muchas preguntas, pero tranquilos, quedan 365 días para responderlas. Todo empieza con el Sporting, veremos cómo acaba.