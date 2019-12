Granada CF 2014: otra permanencia y la ilusión por Caparrós desvanecida

El año 2014 no empezó especialmente bien para el Granada CF, más bien todo lo contrario. La temporada no comenzó mal para los de Lucas Alcaraz, que terminaron el 2013 en decimosegunda posición en la tabla de clasificación. No obstante, la temporada volvió a complicarse, como de costumbre. El equipo nazarí inauguró el año con su visita al Estadio Juegos del Mediterráneo para enfrentarse al Almería en partido correspondiente a la 18ª jornada de la Liga BBVA. No pudo empezar de peor manera para el Granada, que cuajó uno de sus peores partidos de la temporada y cayó goleado por 3-0, en una lección magistral de cómo no debe jugarse al fútbol. El golpe fue duro, pero el equipo reaccionó bien y cerró la primera vuelta del campeonato de manera brillante, endosándole al Valladolid la que a la postre sería la mayor goleada a favor del equipo en la temporada, 4-0. Aquel partido el Granada despejó muchas dudas y consiguió ganarse por completo a los aficionados, que veían como el equipo acababa en novena posición con la mitad de la Liga disputada. Quedará para la historia que en aquel partido Recio anotó el gol 700 del Granada CF en Primera División.

Tras esta goleada, el equipo entró en un bache de resultados y encadenó cuatro partidos sin ganar. La racha comenzó en el primer partido de la segunda vuelta, en Los Cármenes frente a Osasuna. Tras haberlos derrotado en el debut liguero, el equipo no fue capaz de pasar del empate a cero frente a los rojillos. La salida al Santiago Bernabéu no se antojaba fácil en absoluto. Visita al líder con un estadio rendido a su estrella, Cristiano Ronaldo, que brindaba la consecución del balón de oro a la afición antes del comienzo del partido. Pese a que se aguantó la primera parte, en la segunda el Real Madrid sentenció y ganó 2-0, en un partido que dejó para el recuerdo una magnífica parada de Roberto tras una impresionante chilena de Cristiano. La vuelta a Los Cármenes una semana después no hizo mejorar la situación del equipo. La visita de un rival directo como el Celta de Vigo era una ocasión de oro para afianzar al equipo en una posición segura en la clasificación, pero los gallegos se llevaron la victoria por 1-2. El Granada caía en la tabla y entraba en zona peligrosa, cerrando un mal mes de enero con una victoria, un empate y tres derrotas.

El mes de febrero no empezó mejor, y en la visita al estadio de Cornellá - El Prat, el Granada fue incapaz de sacar un resultado positivo ante un Espanyol que jugó con diez durante una hora de partido. Los blanquiazules ganaron por 1-0 con un solitario gol de Héctor Moreno en las postrimerías del encuentro. Más de un mes y tras cuatro malos partidos, los rojiblancos consiguieron reencontrarse con la victoria. El partido ante el Betis en Los Cármenes era vital. Los verdiblancos llegaban como colistas y una derrota ante ellos hubiese hundido definitivamente al Granada. Pese a que el Betis no lo puso fácil, un gran pase del luso Ilori, incorporado en el mercado invernal, y una buena definición de Piti, hicieron que la victoria se quedara en casa (1-0). Aquel partido quedó marcado por un detalle, la expulsión de Dani Benítez tras su reaparición después de muchas jornadas sin jugar. Más tarde, este partido sería el que marcara el final de su carrera en el Granada CF, tras hacerse público su positivo por cocaína, siendo despedido de inmediato en cuanto se confirmó el positivo, por el club que le dio la gloria y que lo vio caer.

Salir de Los Cármenes se había convertido en un suplicio para el equipo granadino, y el final de febrero esperaba con dos salidas nada cómodas para los de Alcaraz. Primero a Mestalla para enfrentarse al Valencia. La historia volvió a repetirse, y tras un buen comienzo de partido, en el que incluso se adelantaron con gol de Piti, los jugadores del Granada presenciaron como los puntos volvían a escaparse en los últimos minutos, en el descuento para ser más exactos. Un gol de Vezo en el minuto 90’ daba la victoria al equipo ché por 2-1. Y tras Mestalla, llegaba San Mamés. En esta ocasión ni siquiera hubo buen juego, y en ningún momento el Granada dio sensación de poder hacer nada en el encuentro, encajando una dolorosa goleada por 4-0. Este partido ante los leones del Athletic Club de Bilbao cerraba un mal mes de febrero con un balance de una victoria y tres derrotas.

El mes de marzo y la vuelta a Los Cármenes sirvieron de bálsamo para el Granada CF. Visitaba la ciudad de la Alhambra el Villarreal, un rival difícil pero al que no se le ha dado bien el estadio nazarí desde que estos volvieron a Primera. Y las estadísticas no fallaron. El feudo de los locales volvió a ser un fortín, y el Granada lograba imponerse por 2-0 al submarino amarillo. El siguiente encuentro fue vibrante, visita al Getafe, rival directo, y empate 3-3 en el marcador final. Este empate supuso la consecución del primer punto logrado fuera de casa en este 2014, tras once jornadas disputadas. La buena racha del conjunto granadino continuó un partido más, con la visita del Elche a Los Cármenes. Un rival especial para el Granada por todo lo que supuso el enfrentamiento en el play-off de ascenso en 2011 y que terminó con el Granada en Primera División. Un gol de Brahimi sentenciaba un partido que acabó 1-0 para los locales.

Llegaron los problemas

No obstante, la racha de tres partidos sin perder fue sólo un espejismo, y lejos de certificar la permanencia, el Granada volvió a meterse en problemas perdiendo los siguientes partidos. El primero de ellos contra el que por entonces era líder, el Atlético de Madrid, en el Calderón. Un partido disputado que se decidió a favor de los colchoneros con un gol de Diego Costa. El 1-0 no se movería del luminoso. La oportunidad de oro para el Granada, el partido en el que hubiese podido respirar tranquilo, llegó justo para cerrar el primer trimestre del año. El Levante visitaba Los Cármenes, el Granada con 34 puntos, necesitaba al menos dos victorias para llegar a los 40 y asegurarse prácticamente la permanencia. La visita de los granotas parecía la ocasión ideal para sumar tres nuevos puntos, pero nada más lejos de la realidad. Los de Alcaraz volvieron a complicarse la vida en uno de los peores partidos de la temporada. Los goles de David Navarro y Pedro López, dejaban a los granadinistas a solo cuatro puntos de los puestos de descenso. Un 0-2 inesperado que dejó al equipo bastante tocado y en una posición difícil. Se cerraba el mes de marzo con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas.

Un triunfo histórico sobre el Barça y salvación 'in extremis'

Tras ese tropiezo, el equipo se fue concentrado a Marbella, como ya hizo en alguna ocasión anterior. Solían dar buen resultados estas mini-concentraciones, pero esta no fue así. El Granada visitó La Rosaleda y allí terminó derrotado por un claro 4-1. Se le complicaba al equipo rojiblanco su situación en la tabla. Pero en la siguiente jornada, el conjunto granadio resurgió para lograr frente al FC Barcelona un resultado histórico. Los de Lucas Alcaraz se aprovecharon del mal partido de los azulgrana para vencerles. Brahimi se erigió en la estrella del equipo al anotar el tanto de la victoria, mientras que Karnezis, guardián de la portería en aquel encuentro, fue otro de los grandes protagonistas del partido. Un encuentro que quedará en la retina de todos los granidinistas. No siempre se puede ganar a un 'grande'. Alcaraz, que la temporada anterior había vencido en su estreno en el banquillo rojiblanco al Real Madrid, añadía otra victoria contra un 'coloso' de la Liga, el FC Barcelona de Tata Martino.

Pero a partir de ese encuentro, el Granada se 'desinfló'. Sufrió una dura goleada en su visita al Sánchez Pizjuán, donde cayó por 4-0. Y se complicó más su situación en la jornada siguiente, en un partido en el que podía haber certificado su salvación virtual. Los rojiblancos perdieron en Los Cármenes por 0-3 contra el Rayo Vallecano, en un encuentro marcado por la expulsión de Brahimi. En el siguiente partido en Anoeta, el Granada arañó un punto de oro, 'in extremis', cuando parecía que otra derrota iba a hundir al equipo. Apareció Ighalo para ampliar su leyenda como granadinista y anotó en el minuto 92, para que el Granada respirara.

En la penúltima jornada, el equipo rojiblanco pudo certificar su salvación ante su afición en el partido contra el Almería, que también llegaba con la imperiosa necesidad de ganar para mantener la categoría. El Nuevo Los Cármenes se engalanó para esa 'final' y la afición animó al equipo desde el minuto uno para lograr un buen resultado. Dos penaltis a favor del Almería pusieron el 0-2 en el marcador. El Granada no fue capaz de reaccionar y darle la vuelta al resultado, en un partido en el que Murillo fue expulsado. La afición granadinista se marchó triste a casa. El Granada, que en toda la temporada no había estado en puesto de descenso, tuvo que jugarse el todo por el todo en la última jornada lejos de casa.

Permanencia y adiós de Lucas Alcaraz

El último partido de la temporada fue en Zorrilla, contra un Real Valladolid que también necesitaba ganar para no descender. Por suerte para los rojiblancos, Mitrovic anotó en propia puerta tras un centro de Piti, y así se calmaron un poco los nervios. La segunda parte se retrasó por la caída de una valla en el partido entre Osasuna-Betis. El Valladolid intentó darle la vuelta al marcador, pero el Granada estuvo muy bien defensivamente. La agonía se terminó con el pitido del árbitro y el Granada certificó su permanencia en Primera División una temporada más. Lucas Alcaraz dejaba a su equipo en la máxima categoría y justo tras el partido anunciaba su adiós, tras temporada y media al mando del Granada CF.

Caparrós y más de una docena de fichajes

La dirección deportiva del Granada CF comenzó entonces a buscar un sustituto para Lucas Alcaraz. El elegido fue Joaquín Caparrós, un técnico experimentado y exigente. Sus buenas temporadas al frente del Sevilla o el Athletic, con los que logró la clasificación para la Europa League, hacían que el nuevo proyecto del Granada CF generara una gran ilusión en la hinchada rojiblanca.

Además de Caparrós, al Granada llegaron uno docena de fichajes más en el mercado veraniego. Se ejerció la opción de compra por Foulquier y se reforzaron todas las líneas con los defensas Babin, Luis Martins y Dany Nounkeu; los centrocampistas Daniel Larsson, Héctor Yuste, Javi Márquez, Juan Carlos, Abdoul Sissoko y Eddy Silvestre, y los delanteros Rubén Rochina, Alfredo Ortuño y Jhon Córdoba. Para la portería llegó el ex del Barça, Oier Olazábal. Las bajas que sufrió la plantilla fueron la de Yacine Brahimi, al que su buena temporada le permitió fichar por el Oporto, el lateral Brayan Angulo y el delantero Odion Ighalo. También se marchó cedido Diego Buonanotte, que no entraba en los planes de Caparrós. Además, el lateral Guilherme Siqueira, que pertenecía al Granada y había estado cedido en el Benfica, fichó finalmente por el Atlético de Madrid, vigente campeón de Liga.

Arranque ilusionante de la era Caparrós

El 23 de agosto, el nuevo Granada de Caparrós hizo su estreno liguero. Fue en su casa, en Los Cármenes, ante un público ilusionado por la gran pretemporada realizada por los rojiblancos y ávido de fútbol. El rival era un recién ascendido aunque buen conocedor de la categoría: el Deportivo de La Coruña. Aquella noche de verano no empezó muy bien para los nazaríes. El equipo salió espeso y nervioso al césped y los gallegos aprovecharon un error colectivo granadinista para ponerse por delante. En el descanso, el nuevo jefe del ejército granadino despertó a sus soldados que salieron a comerse el mundo en la segunda mitad. Fruto de ellos llegaron los goles de Rochina y Babin que dieron la vuelta al marcador y los tres primeros puntos al Granada.

Tras el exitoso inicio, el primer viaje de la temporada deparaba un encuentro especial. Vuelta al lugar donde Ighalo se hizo leyenda, vuelta al templo del ascenso a Primera: el Martínez Valero de Elche. Tras una mala primera parte de los andaluces, como ya ocurriera ante el Depor, el Granada despertó, se hizo dominador del juego en el segundo tiempo y se adelantó en el marcador con un gol de Fran Rico tras una bella dejada del joven Isaac Success, que debutada como titular. Cuando parecía que la victoria y el coliderato de la Liga iban a volar para Granada llegó el empate ilicitano en el 90. Un punto que supo a poco.

El Villarreal fue la tercera piedra en el camino para los rojiblancos. El submarino amarillo, que no había comenzado bien la temporada, desplegaron su juego combinativo sobre el verde de Los Cármenes pero no intimidaron a un Granada que fue de menos a más. El resultado, un empate a cero, que dejaba a los de Caparrós invictos. En esas viajó el Granada a Bilbao para enfrentar la primera gran prueba de fuego del calendario. En San Mamés, ante un Athletic de Champions, los rojiblancos se doctoraron e hicieron volar la imaginación de todo el granadinismo. El colombiano Jhon Córdoba aprovechó un despiste de la zaga bilbaína para marcar el único tanto del partido y dar una victoria de renombre al Granada. Un arranque de campeonato excelente que situaba al equipo en puestos europeos. Nadie se podía imaginar lo que estaba por llegar.

Adiós a la condición de invicto

Con el estado de felicidad declarado en la ciudad de la Alhambra tocaba recibir al Levante, antiguo equipo de Caparrós. Partido intersemanal, optimismo desbordado y rival en apuros; la combinación olía peligrosamente raro. Y así fue. El Granada se atascó en el fútbol rudo y defensivo que propuso el equipo valenciano y acabó derrotado con un gol de Rubén García. Adiós a la condición de invicto y vuelta a la cruda realidad. Y esa no era otra que la que se encontraron los rojiblancos en el Camp Nou. El Fútbol Club Barcelona, líder provisional, le endosó un set en blanco a los nazaríes (6-0) y los terminaron de bajar a la tierra. La abultada derrota en la ciudad Condal no alarmaba pero si empezaba a mostrar las carencias de este equipo.

Como reza el dicho, no hay dos sin tres. El Granada cosechó en Málaga el tercer traspiés consecutivo que, en esta ocasión, si encendió las luces de emergencia. Aquel día, los de Caparrós tiraron por la borda el gol inicial de El Arabi, que se estrenaba en la temporada, con un planteamiento rácano, inoperancia con un hombre más y un penalti inexistente señalado a Iturra. Tras la derrota en el derbi y una semana de reflexión por parón de selecciones se plantó en Los Cármenes el Rayo Vallecano de Paco Jémez. En aquel encuentro, el míster utrerano del Granada se inventó una alineación grotesca para jugar en casa, la rectificó en el descanso y en el descuento, cuando todos daban por bueno el empate, Manucho hurgó en la herida rojiblanca y le dio la victoria al Rayo. Cuatro derrotas consecutivas y el buen trabajo del inicio de temporada tirado por la borda.

En Ipurúa se cortó la sangrante racha de partidos consecutivos perdidos por los nazaríes. Un gol de Nyom, hecho casi insólito, valió un punto en un partido feo hasta la saciedad que, si bien no solventaba los males por completo, si los apaciguaba tenuemente. El sendero de la victoria había quedado olvidado en una tarde de septiembre y la llegada de noviembre tampoco se vislumbraba con optimismo. Real Madrid, Celta de Vigo, Almería y Sevilla se encargarían de alargar una penitencia que llevaba tintes de récord.

Los primeros fueron los blancos, que vencieron plácidamente en el coliseo del Zaidín con un brillante 0-4 . Sin necesidad de despeinarse, James, Benzema y Cristiano por partida doble aumentaron las cifras de un Madrid imparable en Granada. Con la moral muy tocada, tocaba rendir visita a un Celta que venía de ganar en el Camp Nou. En ese partido, los granadinos mostraron una mejor cara e incluso gozaron de ocasiones para llevarse la victoria de Balaídos. Al final, un empate que tampoco dejaba mal sabor de boca.

Eran ya siete jornadas sin ganar las que acumulaban los rojiblancos y el encuentro en casa contra el Almería parecía el día perfecto para romper la desquiciante racha negativa. Nada más lejos de la realidad, lo que se llevó el equipo al terminar el encuentro fue la primera gran pitada del curso. El Granada creó ocasiones, fue mejor que el Almería pero cuando el rival se quedó con un hombre menos, se apagaron todas las luces en los de Caparrós. Otra igualada a cero y el descenso acechando de cerca.

Para cerrar el mes, un Sevilla dubitativo aguardaba en el Pizjuán a un Granada con el rumbo perdido. Tras aguantar la primera parte, y tener empatado el encuentro, el equipo nazarí se deshizo en pedazos con el segundo tanto hispalense y acabó vapuleado por cinco tantos a uno. La situación era desesperante y la cabeza de Caparrós empezaba a estar en el punto de mira de una afición cansada de ver perder a su equipo.

Una ligera mejoría

El último mes del año que ya se acaba ha dejado una ligera mejoría en el Granada. Después de hacer un nefasto mes de noviembre en el apartado goleador con tan solo un gol, siendo el peor mes del año con esas cifras, encaró diciembre marcando en los cinco partidos que ha disputado: dos de Copa del Rey y tres de Liga, aunque desafortunadamente solo ha ganado uno de los cinco disputados.

En la ida de Copa del Rey contra el Córdoba, el Granada, que salía con los menos habituales, venció gracias a un gol de Jhon Córdoba. Una victoria que le daría moral al equipo para recibir a uno de los equipos punteros como el Valencia. A pesar de que los 'chés' se pusieron por delante en el tramo final del partido, Success en el tiempo de descuento empató el encuentro, haciendo justicia en el marcador.

En la última semana del año, los de Joaquín Caparrós tenían que visitar al Espanyol y al Córdoba, en Copa, y recibir al Getafe. Contra el Espanyol se volvió a ver la peor cara del conjunto granadinista. Stuani marcó para los pericos cuando el Granada se pasó más de un cuarto de hora encerrado en su área debido a la expulsión de Juan Carlos. No había tiempo para lamentaciones, ya que unos días después viajaban a Córdoba, donde sellaron el pase a octavos de final más de una década después. Fue gracias a un gol de Mainz, que empataba el encuentro donde apenas se pudo ver nada de lo sucedido debido a la intensa niebla.

Por último, los rojiblancos cerraban el año en casa frente al Getafe. Con una magnífica entrada en Los Cármenes, el equipo no supo ganar el partido cuando se adelantaron en la primera mitad gracias a un gol de Jhon Córdoba. Un despiste en la segunda parte estropeó los esquemas de Joaquín Caparrós, que se 'comerá el turrón', pero su futuro en el club está en el aire por los malos resultados obtenidos.

Así, el Granada cierra 2014 en puesto de descenso, posiciones en las que no caía desde la jornada 15 de la temporada 2012/2013. Los rojiblancos necesitan 'remontar el vuelo' para cumplir sus objetivos en el próximo 2015.