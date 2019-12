CA Osasuna 2014: un año para olvidar y aprender

Son curiosas las cuestiones de numerología; también las manías y supersticiones. En Osasuna, un club pequeño, humilde y familiar, los parroquianos tiran de todo tipo de amuletos por si acaso sirviera para rascar algún punto. Hay quien reza a San Fermín, quien viste inmaculado cada domingo la misma camiseta roída desde el ascenso o hasta quien busca en la bolsa de pipas una aparición de vida. Pero si eso pasa en la grada, en el campo es el acabose. Los porteros con sus toallas, estampitas y rituales son los reyes del misticismo; también hay quien no concibe entrar con el pie izquierdo a la cancha o incluso que se santigua al pisar el césped —sea o no creyente—. Pero un capítulo aparte guardan los números. Un delantero centro que se precie lleva el nueve a la espalda y ojo con clavarle a alguno el dorsal 13 —ahí tenemos los casos del piloto Ángel Nieto y su 12+1 y el del exguardameta Carlos Roa, con el 1.3 a su espalda— ¡Si hasta existe una palabra para ello! Triscaidecafobia, o miedo irracional al número 13. Y Osasuna, como ente, como club, o como lo que ustedes quieran, no se escapa a este tipo de curiosidades.

Tetrafobia. Osasuna tiene miedo al número cuatro. Y si no, debería, pues el dichoso número casi nunca ha traído nada bueno al club rojillo y, sin ir más lejos, este 2014 no pasará a la historia del conjunto navarro como un año para recordar; al menos, en lo positivo. ¿Hace falta decir el acontecimiento que marcará este año que —afortunadamente— termina? No hay duda, el descenso del pasado 18 de mayo; un descenso tras 14 —cuatro— temporadas consecutivas en Primera División. Y es que el destino es caprichoso. Ese mismo día, pero veinte años atrás, en el curso 1993/94 —cuatro—, Osasuna sufría su ya penúltimo descenso a la categoría de plata. ¿A que no sabéis tras cuántos años en la máxima división del fútbol nacional? Otros 14 —cuatro—.

El que en un par de días, horas, nos deja es un año que comenzó con alegrías, con victoria —1-0 ante el Espanyol— y con el equipo en una situación cómoda en lo clasificatorio, y que, pocos meses más tarde, pudo convertirse en el más negro de la historia rojilla —si no lo es ya...—. Pues el descenso fue lo de menos. Una deuda de 74 —cuatro— millones de euros con Hacienda estuvo a punto de costar a Osasuna el descenso administrativo a Segunda B e, incluso —según los más agoreros— la desaparición. Un panorama que mejor o peor ha sido solventado, pero que ha costado al club una parte importante de su esencia y sostén: su patrimonio, El Sadar y Tajonar. En definitiva, un año de caídas, lamentos y tristezas, de llantos y muy pocas alegrías. Un año, 2014 —cuatro— que merece la pena recordar pero para no volver a caer en los errores que cerca estuvieron de acabar con Osasuna.

Enero, febrero: una salvación que se dio por hecha demasiado pronto

Como se ha mencionado, Osasuna vivió un alegre principio de año, que terminó a finales de febrero con una contundente victoria por 3-0 ante el Atlético de Madrid. La salvación estaba en la palma de la mano del equipo rojillo, que al término de la jornada 25 contaba ya con 29 puntos. Conseguir al menos 11-12 puntos en 13 jornadas no parecía muy complejo viendo el calendario, pero no se dieron los resultados esperados. Osasuna celebró la salvación demasiado pronto.

El 2014 empezó con un 1-0 sobre el Espanyol y prosiguió con la eliminación copera ante el Real Madrid por un doble 2-0 —en el Bernabéu y en El Sadar—; la eliminación era esperable y no dolió. Osasuna confirmó en la primera decena del mes sus únicos dos fichajes: Javier Acuña y Cristian Lobato. El primero, cedido, salió ‘bueno’; el segundo, con la carta de libertad y varios meses en blanco, no tanto. Ambos llegaban en detrimento de Ariel Núñez, que salía del club tras medio año sin pena ni gloria vagando por el banquillo y la grada de El Sadar. Osasuna cerraba la primera vuelta con el asalto al Benito Villamarín (1-2) y lograba un valioso empate en casa del Granada una semana después.

La victoria por 3-0 ante el Atlético de Madrid, el punto culminante de los rojillos

Osasuna sumaba y enero era feliz para los rojillos; hasta que llegó el Athletic Club a Pamplona. El club bilbaíno goleó por 1-5 a Osasuna, dejando al conjunto de Javi Gracia con un amargo sabor de boca en la última jornada de enero. Y la inercia negativa no fue buena para Osasuna. Febrero empezó mal, el golazo de Oriol Riera no sirvió para sumar en casa del Villarreal y la derrota por 3-1 dio paso a tres partidos seguidos sin encajar gol: la victoria por 2-0 ante el Getafe, el 0-0 en el Martínez Valero frente al Elche y el 3-0 endosado al que a la postre sería el campeón de la Liga BBVA, el Atlético de Madrid. Este sería el cenit de los rojillos pero, como suele decirse, cuanto más alto se sube más dura es la caída.

Febrero terminaba y en Osasuna no podían ocultar una sonrisa de oreja a oreja. Conseguir 14 de 24 puntos posibles —enero, febrero— y el mérito de haber impedido que Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid ganasen en El Sadar esa temporada eran motivo de alegría más que suficiente. Una temporada que había empezado de la peor manera posible —la que significó la destitución de Mendilibar tras la jornada 3— se había encauzado de manera notable: Osasuna era duodécimo a siete del descenso. La famosa cuesta de enero le llegó más tarde a los rojillos.

Marzo, abril, mayo: el fin de una era

Osasuna consiguió un punto de los 18 posibles en marzo

Sin embargo, marzo agravaba la situación clasificatoria de Osasuna. En el que fuera el mes más largo del año, con seis partidos de liga, el club rojillo conseguía tan solo un punto de los 18 posibles. Derrota en el Ciutat de València por 2-0 ante el Levante, 0-2 del Málaga en su visita a El Sadar, el humillante 7-0 del Barcelona en el Camp Nou, la derrota 1-2 en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla y el 1-0 en Vallecas. Solo el empate en casa ante la Real Sociedad (1-1) dio un saldo más o menos positivo al conjunto navarro. Pero un punto no salvaba los 17 que Osasuna se había dejado por el camino y al término de la jornada 31, la que enfrentó a pamplonicas y donostiarras, los rojillos ya estaban metidos de pleno en puestos de descenso: decimonovenos empatados a 30 puntos con el Valladolid, que marcaba la salvación.

Pero, más allá de los resultados, preocupaban las sensaciones. El juego del equipo no decía nada al aficionado y los nervios comenzaban a aflorar a orillas de El Sadar. Para colmo de males, el apartado extradeportivo no acompañana y la prensa ya comenzaba a especular con el futuro de alguno de los jugadores rojillos de cara al próximo curso. Con un equipo descentrado y el fuego de Segunda apretando comenzaba el decisivo mes de abril. Cada partido era una final y, aún así, la actitud de los jugadores parecía no ser consecuente con la situación de clasificatoria de Osasuna.

Aún así, la primavera rojilla comenzaba con un halo de esperanza. Una victoria por 1-2 en Almería daba oxígeno a Osasuna, que empataría en casa una semana más tarde frente al Valladolid (0-0), pero refrendaría su mejoría sacando un punto ante el poderoso Valencia (1-1) en el Sadar. Los rojillos salían del descenso tras cuatro partidos invictos y seis puntos, pero tocaba visitar a un Real Madrid inmerso en la carrera por el liderato. Y los de Ancelotti no tuvieron piedad de los navarros, que salieron a verlas venir. El equipo de Javi Gracia cerraba abril con un 4-0 en el Bernabéu, a dos puntos de la quema y con tres jornadas por delante que definirían el futuro de Osasuna.

Los rojillos no supieron dar la talla ante Celta y Espnayol y llegaron a la última jornada en descenso

Celta de Vigo, Real Club Deportivo Espanyol y Real Betis eran los objetivos, teóricamente asequibles, del equipo de Pamplona. Tres auténticas finales en las que se decidiría la categoría a inscribir durante el curso 2014/15 para el equipo de El Sadar; y allí, en El Sadar, tuvo lugar la primera batalla del decisivo mes de mayo. Aunque, más que batalla, fue una masacre. Hubo muchos que ya antes del partido apostaban todo al uno, en vistas de que el equipo gallego, ya salvado, no se jugaba nada en Pamplona; pero el equipo de Luis Enrique salió a hacer su trabajo. Un pésimo encuentro de los de Javi Gracia y el acierto de Nolito hacían que los tres puntos volasen a Vigo (0-2) y dejaran a los navarros en jaque: penúltimos a un punto del Getafe, que era decimoséptimo. Y como suele ocurrir en los momentos difíciles, la afición rojilla se volcó más que nunca con el equipo y realizó un desplazamiento masivo a Cornellá, para alentar a su equipo frente al Espanyol en el penúltimo encuentro de la temporada. Era el todo por el todo.

Una derrota mandaba a los navarros a Segunda, una victoria les dejaba prácticamente en Primera y un empate les mantenía con vida. Y como el guerro cobarde, Osasuna salió a no perder. Sin embargo, son muchas las historias del fútbol que han demostrado que el conformismo suele pagarse con goles y Colotto adelantaba a los catalanes a los 20 minutos. Un frío helado recorría a los rojillos, pero el 'Torito' Acuña, que es de sangre caliente, hacía el empate antes del descanso. Y no se movería más el marcador. El Espanyol no quiso hacer sangre y Osasuna no se atrevió a mirar hacia delante. El partido terminaba con un decepcionante 1-1 que toda la parroquia rojilla parecía insuficiente, pero que jugadores y cuerpo técnico daban por bueno. Osasuna, a dos de la salvación, ya no dependía de sí mismo de cara a la última jornada del curso.

La realidad es que había opciones y su rival, el Betis, era ya equipo de Segunda. Pero vencer no era suficiente, y tocaba estar pendiente del transistor y esperar a que se dieran otros resultados. El encuentro era a vida o muerte y, una vez más, Navarra entera —como reza el himno rojillo— debía ser el jugador número 12 para empujar a su equipo hacia la permanencia. Y entonces sí, Osasuna sacó la rabia de la que había adolecido durante toda la temporada y arrolló a un Betis sentenciado. La batalla de El Sadar fue dramática, con imágenes para el recuerdo como el desplome del graderío sur, pero durante muchos minutos el campo gozó de alegría desbordante. A los 11 minutos Oriol Riera hacía el 1-0 y, tres más tarde —después del parón y la reanudación—, Acuña ponía tierra de por medio: 2-0. Chica recortaría distancia en el 70, pero, para entonces, el partido y el futuro de Osasuna ya estaban prácticamente decididos.

Tras 14 temporadas consecutivas en Primera, Osasuna bajaba en mayo a Segunda División

Osasuna cumplía su parte en la jornada 38 (2-1), pero no haber hecho la tarea durante las 37 anteriores mandaba a los rojillos, 14 temporadas después, a Segunda División. Patxi Puñal, eterno capitán navarro, se despedía entre lágrimas en el que posiblemente fuera el peor partido de su carrera. El partido ante el Betis ponía el punto y final a una era dorada en la historia de Osasuna, quizá la mejor desde su fundación, y devolvía al equipo a la división de plata, lejos de la máxima categoría, en un forzado reinicio que cada vez hacía más falta pero que nadie quería. Sin embargo, el aficionado navarro tuvo que sufrir hasta el final. El descenso no fue sino el comienzo de un verano traumático que pudo costar demasiado caro. Un verano en el que la pelota y el césped dio paso a las corbatas y los despachos y en el que las disputas de balón se cambiaron por enfrentamientos económicos.

Junio, julio, agosto: un verano convulso

Así, tras finalizar el partido correspondiente a la trigésimo octava y última jornada liguera de la temporada 2013/014, todo cambió para Osasuna. Catorce años después El Sadar volvería a ser un estadio de Segunda División. La tarde del 18 de mayo estuvo llena de lágrimas, y no sólo fueron derramadas por esa victoria, más amarga que dulce, que alejó a los rojillos de la permanencia, también brotaban porque esa era la última vez que Patxi Puñal, capitán y estandarte del equipo, ponía sus botas sobre el césped como jugador de Osasuna. El de Huarte ponía fin con su retirada a una generación que trajo los mejores momentos de este equipo y su marcha ejercía de clausura simbólica a una etapa, ya pasada, que abría las puertas de una nueva era; era que tuvo que enfrentarse a infinidad de problemas durante el verano de 2014 para, al menos, salir adelante y no hundirse definitivamente en las antípodas dle balompié.

Tras consumarse el descenso, Osasuna se vio inmerso en una grave crisis económica, deportiva e institucional

Con el descenso a la Liga Adelante, el conjunto navarro, se vio inmerso en una crisis económica, deportiva e institucional, que hoy en día todavía arrastra. A medida que pasaban los días, la situación se iba agravando a pasos agigantados. El entrenador fue destituido, los jugadores amenazaban con presentar denuncias al club —ya que algunos llevaban incluso meses sin recibir su salario— y una gran deuda con hacienda de difícil resolución aparecía con el levantamiento de las alfombras de El Sadar. Como consecuencia de estos desagradables acontecimientos, la presidencia de Miguel Archanco también quedó en el aire, ya que los hechos desembocaron en desacuerdos dentro de la propia junta directiva que él mismo dirigía. Manolo Ganuza y Juan Manuel Purroy fueron los primeros en manifestar el descontento convocando una junta extraordinaria para forzar un cambio en la dirección de Osasuna. Pero, aún con gran parte de la grande encima, tras el descenso y después de conocer las discrepancias hacia su mandato, Archanco se mantuvo fiel a su sillón rojo. No dimitió, pero decidió someterse a una moción de confianza con los socios compromisarios.

Sin embargo a Archanco le salió el tiro por la culata. El sucesor de Patxi Izco no recibió el apoyo que esperaba y, tan solo dos años después de su nombramiento como presidente del C.A.Osasuna, dimitiría envuelto en la polémica. Comenzaba una nueva etapa dentro del Club, una época de transición institucional que no sería ni mucho menos fácil y que, de hecho, terminó hace apenas unas semanas con el nombramiento de Luis Sabalza como nuevo presidente.

Una Junta Gestora provisional, encabezada por Javier Zabaleta, dirigió Osasuna hasta diciembre

En ese momento Osasuna vivía en una situación de gran incertidumbre. Sin presidente, sin entrenador, con una plantilla sin conformar, con una deuda de proporciones época, con la LFP encima e, incluso, con su inscripción en Segunda División pendiente de un hilo —el fantasma del descenso adminsitrativo a Segunda B por impagos rondaba a orillas de El Sadar—. La situación era insostenible y, por ello, tras realizar una Asamblea extraordinaria, se decidió el nombramiento de una Junta Gestora que intentara reconducir la situación de Osasuna hasta el nombramiento de un nuevo presidente. Con un club al borde del abismo y muy poco que ofrecer, se decidió posponer las elecciones hasta finales de septiembre y los socios compromisarios fueron los encargados de elegir al que, por el momento, llevaría las riendas de la nueva realidad de la entidad. El debate estuvo entre dos nombres: Diego Maquírriain y Javier Zabaleta, quien finalmente lograría el puesto con el beneplácito de los socios. Inmediatamente, Zabaleta y los miembros de la nueva Junta Gestora se pusieron a trabajar. Estudiaron la situación del club y presentaron alternativas para intentar solventar la situación económica, pero, para entonces, los días se habían comido gran parte del verano y en el apartado deportivo el equipo era un solar.

Así, las dos primeras acciones de importancia de la Junta Gestora serían la presentación de un plan de viabilidad económica con el que poder saldar las deudas más urgentes e intentar buscar cierta estabilidad —que asegurase la presencia del equipo en Segunda Dvisión— y, una vez hecho esto, nombrar al nuevo entrenador. Y es que, a la llegada de Zabaleta, la situación deportiva también era insostenible. Con una reducción presupuestaria importante —especialmente de lo que se dejó de ganar tras el descenso por derechos televisivos—, Osasuna se vio obligado a dar salida a algunos de sus mejores jugadores, entre ellos, el máximo goleador Oriol Riera, que fue traspasado al Wigan por 2'5 millones de euros. Otros, como Armenteros, Arribas, Cejudo, Damià o Joan Oriol salieron de Pamplona con la carta de libertad gracias a una misma baza: perdonar la deuda que el club había contraido tras el impago de sus salarios. Por su parte, jugadores como Andrés Fernández y el 'Gato' Silva —este ya tras disputar el primer partido de la nueva temporada con Osasuna— se marcharon por un precio muy inferior a su valor de mercado.

El fichaje de Jan Urban como entrenador simbolizó la vuelta a los orígenes

La plantilla se quedó en cuadro. Las mejores promesas del filial se convirtieron en asiduos del primer equipo y antes de que Osasuna pudiera salir al mercado la LFP entró de lleno con la tijera: un máximo de 18 fichas profesional, salarios reducidos e imposibilidad de pagar dinero por nuevas incorporaciones. Con este panorama y con un director deportivo —Vasiljevic— en el limbo entre la contratación y la colaboración altruista, Zabaleta hacía pública la identidad del nuevo entrenador: Jan Urban, un viejo conocido que representaba lo mejor del osasunismo perdido, el hombre encargado de recuperar las raíces de un club sin rumbo. Y tras él, llegaron los fichajes. Viejos conocidos como Nekounam, Santamaría y Javi Flaño, caras nuevas como Cadamuro, Ansarifard y Cedrick y canteranos, muchos canteranos para completar una plantilla que el paso de las jornadas ha confirmado como demasiado corta para Segunda División. Las entradas y salidas se alargaron hasta el último día, la incertidumbre acompañó al equipo y a la afición hasta el final. Sólo una vez cerrado el plazo se pudo confirmar cuales serían los nombres de quienes trabajarían codo con codo para sacar al equipo adelante. Pero, por fin, Osasuna echaba a rodar y lo hacía incluso con la ilusión de quien empieza una nueva etapa.

Septiembre, octubre, noviembre, diciembre: el regreso a Segunda

La vuelta a Segunda está siendo una montaña rusa de subidas y bajones

Tras el agitado verano, la familia rojilla se disponía a montarse en el Dragon Khan, la atracción estrella de Port Aventura y desde hace unos años de las orillas del río Sadar. Las primeras estaciones fueron más que ilusionantes, con una victoria ante el filial del Barcelona (2-0) para abrir el campeonato y un empate en el último minuto en La Romareda (1-1). Pero después llegaron los giros inesperados, con un tropiezo sorprendente ante el Alavés en Pamplona (1-3) y la posterior eliminación de la Copa del Rey, también ante el vecino vitoriano. Tras el empate sin goles en Palamós ante un recién ascendido como la UD Llagostera (0-0) llegaron los minutos más vibrantes hasta la fecha. La montaña rusa empezó a dar vueltas y vueltas en la visita del Mallorca y la afición no se podía creer lo que estaba viviendo: 10 goles y 6-4 favorable a Osasuna —con remontada incluida, ojo; la primera de muchas—. El equipo rojillo tenía punch, tenía pegada y Nino era su máximo exponente.

Pero en los tres partidos siguientes la montaña rusa cogió velocidad y los innumerables giros empezaban a no tener gracia y a marear a más de uno. Derrotas en Lugo (4-3), contra el Racing en Pamplona (0-2) y en Santo Domingo frente al Alcorcón (2-0) que hacían ver a un estirado Osasuna la crudeza de la categoría. La atracción enderezó su rumbo tras la victoria in extremis ante el Tenerife, en una nueva remontada con empacho de goles (3-2), aunque volvió a defraudar en la visita del equipo rojillo al Molinón: 1-0. Osasuna pasaba por su peor momento de la temporada, corría ya la jornada 11 y el Betis llegaba a El Sadar con la vitola de favorito y recordando a los parroquianos el descenso en aquel fatídico 18 de mayo. Pero Osasuna, capaz de lo mejor y de lo peor, se desquitó de la gallardía heliopolitana y como en aquella fecha, se acabó alzando con la victoria —esta más agradable— tras remontar un 0-2 en contra al descanso: 3-2.

Anduva marcó el punto de inflexión rojillo

De forma paralela comenzaba la carrera por la presidencia de Osasuna con dos candidatos: Javier Zabaleta y Luis Sabalza. Todo parecía indicar que los socios acudirían a las urnas para votar, pero el expresidente de la Junta Gestora retiró su candidatura a última hora dejando vía libre a Sabalza. Eran tiempos difíciles para el equipo, que no acababa de acostumbrarse a la categoría y acusada con demasiada virulencia las bajas, ya fuera por lesión —dos lesionados de gravedad en lo que va de temporada: Oier y Lotiès—, sanción —es el equipo que más expulsiones ha recibido en lo que va de campeonato: 6— o por compromisos internacionales —hasta cinco jugadores rojillos marchan habitualmente con su selección—. Con este panorama y un equipo falto de carácter, Osasuna cayó en picado, poniendo contra las cuerdas la continuidad de Jan Urban. Dos puntos de quince posibles hundieron a los rojillos hasta los puestos de descenso e hicieron dinamitar a la siempre fiel afición rojilla que, por primera vez en muchos años, parecía que quería bajarse de la atracción. El empate ante el Numancia (0-0), la derrota en casa ante la Ponferradina (0-1), el 2-0 del en el Carlos Belmonte contra el colista Albacete, las tablas frente al Girona (0-0) y el partido en Miranda. La derrota ante el Mirandés (1-0), con 1.200 navarros en el Municipal de Anduva, fue un antes y un después para todos.

Quedaban dos partidos antes del parón navideño y había que ganarlos como fuera. Luis Sabalza cogía el testigo de la Gestora y era nombrado como el XXIII presidente de la historia del club. Su estrenada presencia en el palco coincidía posiblemente con dos de los partidos más difíciles de la temporada para el conjunto rojillos: Valladolid en El Sadar y Las Palmas a domicilio. Los rivales no eran los más propicios para enderezar la nave, ya que pucelanos y canarios encabezaban la clasificación y gozaban del reconocimiento hunánime de la categoría como máximos candidatos al ascenso. Pero, como si del Ave fénix se tratara, el equipo rojillo resurgió de sus cenizas y pudo sumar dos victorias consecutivas para salir del descenso: 2-1 y 1-2. Dos partidos que hicieron a los navarros levantar el vuelo y propiciaron una digestión decente del turrón navideño. Las pascuas sentarían mejor en Pamplona, especialemente para Jan Urban, que semanas atrás vio peligrar su puesto. No obstante, el polaco no puede estar tranquilo. Osasuna marcha todavía a tres escasos puntos del descenso. El año termina, pero el Dragón Khan todavía gira y las tres fechas que quedan para finalizar la primera vuelta —ya en el mes de enero— determinarán las aspiraciones de este mareante Osasuna.

Un proyecto a largo plazo

Como aquel niño soñador que se da de bruces contra el muro de la realidad, en éste 2014 Osasuna vivió su particular vuelta al infierno. En muchas ocasiones el conjunto rojillo había coqueteado con el descenso peligrosamente, pero el parroquiano navarro siempre se encomendaba a la heroica de los jugadores en las últimas jornadas de la temporada. Al final, como cántaro que va y viene de la fuente, se rompió y desató uno de los capítulos más oscuros del osasunismo. Pero si algo se ha sacado en claro después del convulso verano rojillo es que, pase lo que pase, Osasuna nunca morirá. Para bien o para mal, siempre habrá alguien dispuesto a echarse el club a la espalda y tratar de que una entidad de tal calibre histórico no desaparezca cual azucarillo en café caliente.

El nuevo capítulo por fin esta listo para escribirse y una vez zanjada la parcela directiva toca conformar una plantilla sólida y, sobre todo, recuperar la fortaleza de El Sadar. Urban, pese al regular inico, puede y debe transmitir el sentir de un pueblo a sus jugadores, hayan mamado de Tajonar o sean venidos de recónditos lugares. Esta vez no se busca el objetivo deportivo a corto plazo. El proyecto debe ser a largo plazo, para que las raíces del fútbol y la rasmia calen hondo en las generaciones venideras así como en los jugadores de fuera.

Cuando un club se hunde de esta manera la única opción es tocar fondo para poder coger impulso. Sabalza será recordado por ser el presidente del cambio. Se logre o no el objetivo antes mencionado, Osasuna cambiará. Ahora solo queda saber si lo hará en la dirección correcta. El año 2015 debe hacer olvidar todo lo acontecido en la pasada campaña, en este año 2014 —cuatro—, el de la vuelta al infierno. La misión está clara: los tiempos que ahora llegan deben ser los de la reconstrucción de unos sólidos cimientos para el club navarro; cimientos como los de antaño y base que le de la opción al Club Atlético Osasuna de resurgir al máximo nivel.