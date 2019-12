Racing de Santander 2014: doce meses para el recuerdo

El año 2014 se cerrará en unos días con las tradicionales 12 campanadas, besos, abrazos, propósitos y muchos deseos se piden durante esos breves instantes. Y cuando alguien pide deseos es porque ya solo queda confiar en que algo ocurra para que todo salga bien.

En las casas de los seguidores del Racing de Santander lo que se pidió fue la continuidad del club que estaba en el abismo, la marcha del Consejo y poder volver a Segunda División para que el futuro, en caso de tenerle, fuese menos oscuro. En definitiva, tiñeron sus esperanzas del verde de su equipo y con los deseos pedidos y el pie derecho puesto para comenzar el nuevo año se daba el pistoletazo de salida a este 2014 que ya se acaba.

La Copa del Rey, el principio del sueño

La historia de este año verdiblanco daba comienzo con la peor manera posible, con la marcha de algunos jugadores porque llevaban varios meses sin cobrar. Pero los que se quedaron querían luchar, no se iban a bajar del barco tan rápido.

Primeros en liga y vivos en Copa del Rey era un sueño para todos y ellos querían seguir cumpliéndolo. Su primer rival copero tras el parón navideño fue el Almería en casa y los hombre de Paco saltaron al terreno de juego con poco que perder y mucho que ganar.

Este encuentro no paso a la memoria por el resultado (1 - 1) si no por lo que paso en la grada. El fondo norte del estadio ocupado por La Gradona, decidió invadir el palco por hartazgo, porque cada día veían como chupaban la sangre al viejo Racing. El mundo del fútbol miró a El Sardinero primero con desconcierto pero después con miradas de apoyo para los jugadores.

Pero la Copa no se quedaría aquí, los verdiblancos disputaron la vuelta en Almería a la semana siguiente, 13 horas de viaje, 2 goles de Mariano y Rubén Durán y de vuelta a Santander con la cabeza alta y clasificados para cuartos de final. El rival La Real Sociedad, todo un grande.

En tierras vascas el Racing perdió por 3 a 1 pero con el gol de Koné en el último suspiro dejaba al equipo con opciones de seguir pero ese ya no era el objetivo. El equipo seguía sin cobrar, el Consejo tiraba balones fuera y la afición no veía más allá de finales de enero. Entonces cuando Paco Fernández, Mario, Sergio, Francis, Orfila, Barrio, Juanpe, Saúl, Javi Soria, Granero, Andreu, Iñaki, Lafuente, Miguélez, Durán, Koné, Mariano, Ayina, Concha y Fede decidieron dar el paso.

No iban a jugar, querían su dignidad y la de toda su afición, tenían que luchar, era el último cartucho y había que gastarlo. Advirtieron que si la directiva no se iba ellos no disputarían el partido de sus vidas, ese con el que muchos jugadores sueñan, pero como el que avisa no es traidor ellos no jugaron. Pero fue un partido de 57 segundos que dieron para abrir periódicos, telediarios y sobre todo para dar la dignidad que el Racing de Santander se merecía. Con ese acto todos se convirtieron en héroes por un sentimiento, el verdiblanco. A las pocas horas el Consejo era cesado, el club pasaba a otras manos y el 2014 daba un vuelco para todos los racinguistas.

Campeones en todo

Cuando el equipo se apeó de la Copa, la Liga volvió a cobrar protagonismo. El primer partido que el Racing jugaba después de la cesión del Consejo era frente a la Cultural Leonesa y el ambiente fue de gala. Es un día para recordar no por el partido en sí, que todo hay que decir que no fue gran cosa pero el gol de Koné cuando faltan escasos minutos para el final fue una victoria heroica como todo lo que hicieron estos jugadores durante la temporada pasada.

Pero la liga seguía, y el equipo ganaba. Olvidados los malos momentos, cada partido era de esfuerzo y sacrificio pero con victoria. En la parte alta de la tabla, primeros de grupo y favoritos para hacerse con el ascenso a Segunda División. Pasaban los encuentros y no había rival, hasta que llegaron los 'cocos'. Racing de Ferrol segundo en la clasificación y sobre todo, el temido Oviedo el favorito para todo pero que no estaba haciendo una gran campaña.

Se ganó a los dos, con superioridad, con garra y con el aliento de los suyos que volvieron al El Sardinero para demostrarlos que no estaban solos. El encuentro frente a los asturianos fue más importante, 3.000 aficionados blanquiazules en las gradas apoyando a los suyos demostraban la importancia del encuentro. Pero dos goles verdiblancos quitaron la ilusión a los ovetenses que no pudieron cosechar nada bueno de su viaje a Cantabria.

Después de estos partidos el camino verdiblanco fue casi de rosas... empate tras empate, el equipo seguía líder pero sin asegurarse el puesto. Con la filosofía del punto a punto llegó el final de temporada el campeonato del Grupo 1 de Segunda División B y el jugar la fase de ascenso como favorito.

A Segunda por la puerta grande

El sorteo de la fase de ascenso tenía a los cuatro nombres propios, líderes de cada grupo y por supuesto, favoritísimos para alzarse con el premio mayor; jugar la temporada que viene en Segunda División. Albacete, Llagostera, Sestao River y Racing de Santander se preparaban para conocer su rival, aquel a quien tendría que batir para culminar la temporada perfecta. Llagostera - Racing y Albacete - Sestao fueron los emparejamientos, y cuando ya les conocieron los verdiblancos comenzaron su camino a la gloria.

No era el mejor rival, su campo era complicado por las dimensiones y un mal resultado allí podría complicar mucho las cosas. Los cántabros en el partido de ida cosecharon un maravilloso empate que les daba todas las posibilidades y el la vuelta... en la vuelta se vivió lo que el racinguismo esperaba.

Minuto 87 de partido, Los Campos de Sport de El Sardinero casi a reventar, la afición no cesaba de animar pero el miedo a perder aumentaba en cada segundo. En ese minuto con el marcador a cero Sellarés se convirtió en el ídolo del Racing cuando para mala suerte suya marcó en propia puerta el gol que certificada el ascenso del Real Racing Club de Santander a la Segunda División española.

Y lo demás no hace falta contarlo, emoción, lágrimas, abrazos, besos... todo era poco para mostrar lo que toda la afición verdiblanca estaba viviendo porque después de 9 meses de sufrimiento en Segunda B, el Racing de Santander a la heroica y por la puerta grande volvía a la categoría de plata del fútbol español.

Sin sufrimiento no hay recompensa

Con el ascenso la temporada se cerraba y ya se esperaba con ilusión el comienzo de la siguiente. Pero como todo no podía salir bien, las necesidades económicas del club seguían siendo muchas y Hacienda no iba a hacer la vista gorda. El Racing tenía que pagar 6 millones de euros o no sería inscrito en la LFP.

Tebas no iba a ceder ni con el equipo cántabro ni con ninguno, Hacienda estaba dispuesta a embargar todo para hacer cumplir la ley y el Racing no sabía qué hacer para que le diesen tiempo. Una vez más el futuro del club pendía de un hilo y el racinguismo poco podía hacer, pero pese a eso no pararon. Prepararon una manifestación para defender a su equipo y 3.000 personas, más jugadores, cuerpo técnico y directivos la apoyaron.

"No nos mataréis", decía la pancarta, el racinguismo y Cantabria, todos juntos luchando por un mismo objetivo, su club. Al final como siempre hay esperanza ocurrió la mejor de las noticias.

"La Comisión de Control Económico de la Liga de Fútbol Profesional ha estudiado, en la tarde de hoy, la documentación económico- financiera adicional solicitada al Real Racing Club el pasado 31 de julio para formalizar su inscripción en Segunda División y ha determinado que la entidad verdiblanca cumple todos los parámetros necesarios para participar, la temporada 2014/15, en la Liga Adelante."

Y el equipo cántabro siguió caminando en este 2014 ahora con más paso fuerte y confiando en que todo salga bien.

Un final de año complicado

Y los últimos meses han sido duros, pocos puntos, malas posiciones en la tabla y la mala situación económica del club que no ayuda a que nada mejore. No hay nada que decir, los aficionados confían en su club, en su plantilla y en que todo vaya a mejor yendo partido a partido.

Queda mucha temporada por delante y un año 2015 que puede venir cargado de todo lo que el Racing de Santander necesita para continuar con su historia. Una historia que abarca 101 años del fútbol de español y que tiene que continuar como mínimo otro centenario más.

Con 17 puntos, en la 19ª de la tabla y con poco dinero para refuerzos es como el equipo verdiblanco termina el 2014 pero con la ilusión y la esperanza puestas en que el año que viene les de todo lo que necesitan para salvar la categoría y continuar una temporada más en la división de plata y tenir de verdiblanco nuevamente otro años más.