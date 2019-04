Mal comienzo de temporada de Arrasate, sus números en 2014

Tras la eliminicación de la Champions, el objetivo de los txuri-uridnes era clasificarse de nuevo para Europa. Para ello, tenían que recortar distancias con los equipos de arriba, (Villarreal, Athletic, Sevilla...) . Los bilbaínos se encontraban en puestos de Champions, cosa que no les gustaba al equipo que dirigía Jagoba Arrasate.

El año les empezaba con uno de los partidos mas difíciles de la temporada, con el derbi vasco. Los 3 puntos eran vitales para los dos, uno para que se asegurara mas la plaza de Champions y otro para que recortara distancias. El mejor de ese encuentro fue la Real y pudo subir escalones en la clasificación.



​Tras ese encuentro, el equipo y la afición, creían mas en que podían clasificarse. Llego el encuentro de El Madrigal, uno de los rivales de los donostiarras que estaban competiendo para las plazas de Europa. El Villarreal dio un repaso a la Real, con el resultado de 5-1. Esa misma semana se iban a enfrentar de nuevo estos dos equipos, pero en este caso en la Copa del Rey. De nuevo se jugó en El Madrigal y los donostiarras ganaron el partido por la minima, por 0-1. En la vuelta, el partido terminó sin goles, entonces los txuri-urdines se clasificaron para los cuartos de final, que se enfrentarian al Racing.

Tras el paso de los partidos, llegaban las dudas al equipo que dirigía Arrasate. casi ni jugaban a nada, no demostraban el juego que tenían.

Pero llegaron los culés a Anoeta. La Real Sociedad se llevaría una victoria merecida frente al FC Barcelona por tres a uno, en un partido donde el conjunto de Jagoba Arrasate superaría al club blaugrana en todas las facetas de juego, siendo superior físicamente, anímicamente y futbolísticamente ante los hombres del Tata Martino.

Pero de nuevo llegaron las dudas. Perdieron puntos importantísimos con los fallos tontos que hacían. Lograron llegar a los semifinales de la Copa del Rey.

Arrasate preparó en especial el partido de ida del Camp Nou. Sacó una formación de 5-3-2. Le funciono muy pero que muy bien hasta que llegó el gol del FC Barcelona en el 44, justo antes de ir a los vestuarios. Tras el gol, Iñigo Martinez le gritó al árbitro ‘’vete a tomar por c…’ y le sacó la tarjeta roja directa. Ya en la segunda parte, se notó mucho la expulsión de Iñigo y estaba más cerca el 2-0 que el 1-1. Y llegó el 2-0; Elustondo intentó despejar el esférico pero le dio en la cara a Zubikarai y el balón se introdujo en la portería.

En la vuelta, el equipo creía que podía remontar, pero llegó un falló gravísimo de Jose Angel al pasar el balón y Messi pudo hacer el 0-1. En el 87’ los donostiarras empataron el partido tras una jugada perfecta entre Canales, ‘’Chory’’ Castro y Griezmann.

Los siguientes partidos, pudieron conseguir puntos importantísimos, pero perder también. A falta de dos jornadas, la cuarta posición ya era fija para el Athletic. Y la de Europa League también, para el Sevilla. En la última jornada se decidía quien jugaba una previa o dos previa para clasificarse a la Europa League, entre el Villarreal y la Real Sociedad. Quien ganaba, solo jugaba una previa. El partido se jugaba en Anoeta, ventaja para los donostiarras, pero tras una imagen no buena de la Real, fueron derrotados en el último partido de la temporada 2013/2014.

El 3 de Julio de 2014 comenzó la temporada para la Real Sociedad, la segunda de Arrasate en el banquillo realista. Sólo tenían en mente las dos previas de la Europa League. El primer encuentro fuecontra el Aberdeen, equipo escocés. Pasaron de ronda derrotando a los escoceses en dos ocasiones. Después, llegó el temible Krasnodar. En la ida, en Anoeta, los donostiarras les ganaron 1-0 con el gol del capitán, Xabi Prieto. En Krasnodar, tras un ridículo encuentro por parte de los txuri urdines, perdieron 3-0 y no pudieron clasificarse para la Europa League. Tras la eliminación, la gente ya pedía la dimisión de Jagoba.

Empezaron la temporada con mal pie, en el derbi guipuzcoano, Eibar-Real Sociedad. Los recien ascendidos derrotaron al conjunto donostiarra con un golazo de Javi Lara. Pero también llegó el magnifico partido de la Real Sociedad en Anoeta contra el Real Madrid. 4-2 ganaron los donostiarras tras ir perdiendo 0-2. Impresionante segunda parte de los txuri-urdines.

Tras ese partido, el juego de la Real fue en empeorando. Tras el paso de los encuentros, el equipo estaba en declive. Los aficionados ya no admitian lo que estaba sucediendo y pedían a gritos la destitución de Arrasate, como en Anoeta y en las redes sociales.

Tras perder contra el Espanyol 2-0, la directiva le dio otro voto de confianza al ex-técnico de Berriatua, pero no la aprovechó bien. Perdieron de nuevo contra el Getafe en casa en los últimos minutos, Hervías estrenó su casillero de goles en la liga, y los azulones derrotaron con dos buenos goles de Yoda. La junta directiva siguio confiando en él, y le dieron otra oportunidad. El objetivo de la Real, era sacar los tres puntos contra el Córdoba y demostrar el buen juego que tienen; cosa que no se veia desde el partido frente al Real Madrid. Pero no se cumplieron los dos objetivos y los aficionados no podían más con Jagoba. Después de ese partido, la directiva le comunicó a Arrasate que tenían ganar sí o sí contra el Málaga, que si no le echaban. Perdieron y Jagoba fue relevado. El 2 de Noviembre, la Real hizo oficial su destitución,

¿Por qué la culpa era del entrenador y no de los jugadores? Muchos piensan que Jagoba hizo todo lo que tenía que hacer. Los jugadores no rendían el nivel que tendrían que rendir supuestamente; le criticaban porque no hacía buenas alineaciones, por que cuando el equipo estaba empatando frente al Valencia en casa, porque se ''escondió'' en el banquillo, etc...

Al destituirle, tenían un partido importantísimo por delante, jugaban contra el Atlético de Madrid en casa. La directiva no anduvo de prisa y corriendo en encontrar al sustituto. Ya tenían dos para jugar frente al Atlético, Asier Santana y Imanol Alguacil, técnicos del segundo equipo de la Real. Estos dos solamente iban a entrenar al equipo esa semana y dirigir el partido desde el banquillo. Les tocó dirigir el partido frente a uno de los equipos mas difíciles de la liga, el Atlético de Madrid. Estos dos pudieron revivir a la Real de los años anteriores.

Llegó el nuevo entrenador, llegó David Moyes.