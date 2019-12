Sporting de Gijón 2014: un año de transiciones

Desde que comenzó el 2014, el Sporting no ha dejado de tambalearse. El final de una temporada y el inicio de la nueva son escenarios completamente distintos. No solo por el cambio de Sandoval a Abelardo, ni por el ‘plan renove’ de la plantilla. En el club rojiblanco se ha modificado hasta la filosofía de la mano de un hombre de cantera, el ‘Pitu’ Abelardo. A la espera está, que haya un cambio más. Probablemente el más drástico de todos. El Sporting no tiene un dueño definido y todo parece apuntar a que será en el 2015 cuando la venta del club se haga efectiva.

Comienzo de año con el pie izquierdo

El equipo gijonés comenzó mal el 2014. Muestra de ello fue el partido contra el Zaragoza del día 5 de enero. Un partido para el olvido, envuelto en polémica y que hizo hervir la sangre de aficionados, jugadores y cuerpo técnico. El árbitro Antonio Santos Pargaña y sus decisiones fueron los protagonistas del encuentro que se saldó con tres expulsados rojiblancos y con un resultado que se decantó en el minuto 89’ a favor del Zaragoza por un gol de Cidoncha.

Hubo actuaciones de todos los colores. Sandoval con un ojo morado en rueda de prensa, el director deportivo Raúl Lozano saltando al terreno de juego dispuesto a encararse con cualquiera que se cruzara en su camino, el colegiado tuvo que borrar su cuenta de Twitter por las continuas represalias de los aficionados rojiblancos… Uno de los encuentros más polémicos de la historia sportinguista. Y eso que el 2014 no había hecho más que comenzar. El partido del Zaragoza fue un presagio de lo que estaba por llegar y no fue el único. Los comentarios fuera de tono y la actitud de López Garai sonaban fuerte dentro y fuera del vestuario. Aprovechando una jornada de descanso, huyó al Córdoba. Así fue. Lunes por la noche, rescisión de contrato y regreso a casa. Una jugada avispada que pocos meses después le situó en Primera División.Las aguas comenzaban a volverse demasiado agitadas para el Sporting.Tras un partido polémico, otro.

La visita a Riazor se saldó con un empate tras un córner del Deportivo cuando ya se había cumplido ampliamente el tiempo de descuento. El Sporting se quedó como un niño sin caramelo tras haberse impuesto 0-1 en el minuto noventa. De nuevo un partido para olvidar y tampoco sería el último. Tras el Zaragoza y el Deportivo, los rojiblancos tuvieron que hacer frente a rivales directos, pero solo sumaron una derrota tras otra. Eibar, Alavés y, la más dolorosa, ante Las Palmas. Este último encuentro, de nuevo envuelto en polémica por un ‘piscinazo’ de Momo convertido en Penalti.

La llegada de Abelardo y el adiós a Primera

Otra de las peores derrotas fue la del Córdoba. No por López Garai que finalmente no viajó a Gijón, sino por ser la primera derrota a domicilio. El Molinón y la Mareona volvieron a sufrir viendo a su equipo más perdido que nunca y, lo peor, es que solo era el principio. La plantilla rojiblanca no acababa de reencontrar el camino. Tras el Córdoba, llegó la derrota del Sabadell, el empate con el Murcia y una única victoria en casa frente al Lugo.

Con la derrota ante el Alcorcón, el Consejo de Administración perdió la paciencia y la confianza que habían depositado en José Ramón Sandoval y le invitaron a abandonar el vestuario. Y así fue como llegó Abelardo al primer equipo rodeado de sus confidentes del filial. El ‘Pitu’ empezó a mostrar sus cartas al subir a Jony y Pablo Pérez al primer equipo. Se notaba una leve mejoría. Abelardo había conseguido terminar la temporada sin sumar más derrotas al historial y el Sporting llegó a clasificarse para el playoff. Sin embargo, por mucho que el recién estrenado míster se esforzara y por mucho que la plantilla renovara su actitud, los cálculos no salieron y en junio el equipo decía adiós a sus posibilidades de colarse en Primera División.Un error de Cuéllar y dos victorias casi milagrosas, y el

Sporting abandonaba la lucha por el ascenso. Las Palmas fue el rival por excelencia, la espina clavada de los rojiblancos. Tras cuatro enfrentamientos, el equipo gijonés no logró imponerse en ninguno y se quedó mirando como el equipo canario salía triunfante una y otra vez. Con este sabor amargo, el Sporting decía adiós a la temporada 2013-2014 y se adentraba el verano.

Baile de jugadores, sin dinero para fichar

Las deudas se apoderaron del club rojiblanco. La mala gestión de la directiva obligó a la entidad deportiva a vender a sus baluartes. Stefan Scepovic y Roberto Canella fueron los primeros en entrar en el bombo de ventas. El segundo jugador pronto encontró sitio. Canella fue cedido al Deportivo que se hizo cargo de la ficha del lateral. Un coste menos. Pero faltaba el más importante, el que fue el fichaje estrella. Abelardo no conseguía cuadrar plantilla con tanto baile y presionaba a los de arriba para que apuraran los cambios del mercado veraniego.

El traspaso del serbio y máximo goleador del equipo fue un verdadero quebradero de cabeza. Cuando todo parecía indicar que acabaría en el Celtic de Glasgow apareció un equipo español dispuesto a entrar en la puja. El Getafe apareció en los últimos días del mercado pero a falta de tres horas para cerrarse el mercado y pese a querer quedarse en España, Scepovic hizo las maletas rumbo al Celtic por 2,5 millones de euros.

El inicio de esta nueva temporada 2014-2015 tampoco ha sido fácil. Los traspasos exprés para poner un parche a la creciente deuda de la entidad no hicieron más que retrasar un problema que se veía venir desde hacía mucho tiempo. A Alfredo García Amado, director general del club rojiblanco, no le quedó más remedio que dar la cara y explicar la delicada situación financiera que atravesaba la entidad. Dos ocasiones, le bastaron a él para aclarar el embrollo con la Agencia Tributaria, pero a los aficionados no les quedó muy claro. Su intento por calmar las aguas sirvió para todo lo contrario.

Invictos, pero asfixiados por las deudas

Admirable. Esa es la palabra idónea para describir lo que ha conseguido la plantilla rojiblanca en este inicio de temporada. La apuesta firme de Abelardo por la cantera ha pasado de calificarse como ‘apuesta arriesgada’ a ‘plan infalible’. Tras 18 jornadas de la Liga Adelante, el Sporting se mantiene invicto con 9 victorias y 9 empates y se coloca segundo en la clasificación e igualado en puntos con el primero, la U.D. Las Palmas.

Los ‘guajes’ de Mareo le han devuelto a la afición lo que más ansiaba: esperanza, ganas e ilusión. Un nuevo renacer de la época Preciado. Algo por lo que luchar. Este empujo capitaneado por el ‘Pitu’, ha motivado una oleada de protestas con un objetivo claro: la directiva. La asociación Tu Fe Nunca Decaiga ha sido el principal guerrero en esta lucha de los aficionados rojiblancos por echar a Fernández y compañía del Molinón y de Mareo. El 16 de septiembre el máximo accionista de la S.A.D. ponía a la venta sus participaciones.Desde el anuncio de

Fernández, no han dejado de extenderse rumores y de aparecer compradores. El grupo inglés era el que partía con más opciones, pero al hacer una auditoría y tener acceso a las cuentas se descubrió la trampa. El Sporting tiene una deuda mayor de la que se reconocía desde la directiva y los inversores cada vez ven menos apetecible la compra. La situación financiera es crítica. Tanto que hasta algunos jugadores han denunciado a la entidad porque llevan meses sin cobrar. La actual caída en picado que sufre el club gijonés en lo que a economía se refiere, solo se ve compensada por los ‘guajes’ y por Abelardo.

El cambio de filosofía del ‘Pitu’, el récord de imbatibilidad y las ganas que ponen los canteranos sportinguistas son sin duda la mejor sensación que deja este 2014. Los encuentros en El Molinón se resumen entre ‘pañoladas’ y esperanza. Esperanza por salir de la situación económica, esperanza por encontrar un comprador dipuesto a apoyar la línea marcada por Abelardo y los ‘guajes’, esperanza por seguir en la parte alta de la tabla y entrar en el playoff para devolver al Sporting a la categoría reina, al lugar donde debe estar. Ha sido un año de transición, de cambio que finalizará con la venta del club y que deja en la memoria 18 encuentros de ensueño en este nuevo inicio de temporada.