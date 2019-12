Yo jugué en el Real Zaragoza: "La Bruja" Berti

"La Bruja", "El Kempes Rubio", "El Loco", "Marilyn", “El Flaco”, probablemente, cada apodo por separado no recuerde precisamente a Berti si no a Verón, Maxi López, Bielsa… Pero, si se unen, da lugar a un jugador llamado de muchas maneras que, a pesar de no haber tenido suerte en Zaragoza, es recordado en Argentina como uno de los mejores centrocampistas de las últimas décadas.

Un antihéroe llamado "Boca"

Corría el año 1988 cuando un “Flaco” realizaba prometedores apariciones, no como titular, pero sí cambiando el rumbo de los partidos. Para eso lo utilizaba Cai Aimar, el cual, a pesar de ser consciente de sus limitaciones técnicas, apostaba por el chaval en los últimos 20-25 minutos de los encuentros. Pero esto cambió y de ser un revulsivo más bien frecuente, pasó a permanecer en el banquillo los 90 minutos, y después a no ir ni convocado. Tras esto, las malas relaciones con parte de la plantilla y haber ganado la Supercopa de 1989, se convirtió en el jugador más joven en pasar de Boca a River.

Por aquel entonces, por todos era sabida la mala relación que tenía Berti con parte de la plantilla bostera. Muchos pensaban que el detonante de su salida fue éste, pero Berti reconoció hace poco que también tuvo sus más y sus menos con Cai Aimar (entrenador en aquel momento): “Me aconsejaron que me fuera, porque tenía la chance de ir a River. Además, no me gustaba el trato que el cuerpo técnico de ese momento tenía con los jugadores, por eso decidí irme”, afirmó Berti.

"La Bruja" es millonaria

Con la experiencia adquirida en Boca, Berti llegó al eterno rival tras un trueque protagonizado por Batistuta, el cual no contaba para Passarella.

En sus dos primeras temporadas con La Banda Roja, Sergio disputo 51 encuentros y anotó 14 goles, pero lo más importante que consiguió en estos primeros años con Los Millonarios fue el Apertura de 1991. A pesar de los buenos momentos que protagonizó con River, también hubo otros más bien polémicos, como la patada que le propinó a Roberto Cabañas en el Superclásico correspondiente al Clausura de 1992. Las declaraciones previas a los Superclásicos son de todo menos cordiales, pero las que realizó Cabañas enfadaron a toda la hinchada millonaria, de hecho, más tarde Berti consideraría que “fue la patada de los 60 mil que estaban en el estadio”.

Primera parada europea: Parma

Durante la campaña 1992-1993, Sergio fue cedido al Parma, donde apenas contó con oportunidades y disputó tan solo cuatro encuentros. Lo único positivo que sacó de su primera etapa europea fue la Recopa conquistada en Wembley ante el Royal Antwerp.

El cuento de su vida

Entre las anécdotas que ha dejado, la más recordada y significativa, por lo que supone, es ésta. De pequeño era un niño más bien asustadizo, de hecho, consideraba que todos los que le rodeaban formaban parte de su particular cuento de hadas, por lo que una vez entró a casa corriendo tras haber creído que una bruja le había preguntado algo. Esta historia le marcó para siempre y pasó de ser asustado por brujas a ser apodado “La Bruja”, como siempre se le recordará en el mundo del balompié.

Berti desde dentro: Hernán Díaz

Hernán Díaz, jugó durante 11 temporadas con Los Millonarios y coincidió en ocho de ellas con Berti. De hecho, Hernán considera que éste es el compañero más inteligente que ha tenido: “La Bruja Berti explotaba al máximo sus cualidades. Tenía algo que vi en pocos jugadores: llegaba siempre a la pelota un segundo antes, siempre la punteaba.”

Vuelta a su país de las maravillas

Sergio volvió un año después a River, donde volvió a triunfar bajo las órdenes de Américo Gallego. En esta etapa, coincidió con ídolos millonarios como Ariel “El Burrito” Ortega y “El Príncipe” Enzo Francescoli, junto a los que levantó los Apertura que ganó tanto en 1993 como en 1994.

Año Partidos Goles 1993-1994 34 8 1994-1995 25 10

Pero 1994 no solo fue un año importante en su carrera por el Apertura, ya que también consiguió ir a la Selección Argentina, con la que a lo largo de su carrera disputó 23 partidos y anotó dos goles.

Berti: el referente

El primer refuerzo que realizó River de cara al 2013 fue Leonel Vangioni. El lateral izquierdo nació, al igual que Berti, en Villa Constitución. Por todos es sabido que Sergio seguía desde hacía un tiempo a Vangioni y que se conocían debido a su lugar de procedencia. En uno de las primeras ruedas de prensa que Leonel realizó, afirmó que su sueño era triunfar como él: "Me gustaría dejar una marca como Sergio, sé que es muy difícil por todas las cosas que logró acá. Pero uno viene con las mejores expectativas y ojalá pueda hacerlo".

Segunda parada europea: Real Zaragoza

Tras dos temporadas en las que Berti era indiscutible y maravillaba a todos en El Monumental, llegó al Real Zaragoza por 200 millones de pesetas. El equipo maño acababa de conquistar La Recopa y se reforzó con jugadores de la talla de Morientes, Rambert, Gustavo López… A orillas del Ebro, disputó 21 encuentros y fue bastante cuestionado por su carácter tanto dentro como fuera del vestuario, hecho que posiblemente fue lo que provocó que no se integrase. Tras esto y los rifirrafes que tuvo con Víctor Fernández, Berti volvió a River.

Berti desde dentro: Carlos Enrique

Carlos Enrique, lateral izquierdo de River desde 1988 a 1992, compartió vestuario con “La Bruja” durante dos temporadas. “El Loco” también tiene un par de anécdotas en las que el protagonista es Berti: “En River, una vez discutí con Berti. Gran jugador la Bruja, pero muy calentón, se me hizo el cocorito y le quise arrancar la cabeza. Yo estaba en la Selección con Basile y al día siguiente me preguntó: “Escúchame, ese pibe Berti, ¿andará en el grupo? Porque lo estamos siguiendo”. Le contesté: 'Un fenómeno'. Y yo justo me había peleado. Al día siguiente fui a River y lo agarré a Berti: 'Ayer el Coco me preguntó por vos, y tenía ganas de decirle que eras un calentón de mierda, pero le dije que eras un pibe bárbar'. La Bruja no sabía cómo agradecérmelo.”

Profeta en su tierra

Tras su paso por España, Berti volvió a River para formar parte de un equipo compuesto por ídolos de La Banda Roja como Ariel “el Burrito” Ortega, Hernán Crespo, “el Príncipe” Enzo Francescoli, Marcelo “el Muñeco” Gallardo… Y en el que empezaban a abrirse hueco jugadores como Aimar y Solari. En resumidas cuentas, un equipo inolvidable que ganó la Copa Libertadores de 1996 y la Supercopa de 1997.

Pero su mayor logro fue ser parte del “River Tricampeón” que consiguió ganar tres campeonatos seguidos (Apertura 96, Clausura 97 y Apertura 97) y ser considerado uno de los mejores equipos del la historia del fútbol argentino.

Berti se referiría a este conjunto como "un equipo maravilloso que no paraba de ganar cosas, el que mejor fútbol desplegó en los últimos 20 años", y a sus ocho años en la institución como los mejores de toda su carrera.

Desde 1999 a 2002 y tras haber dejado River, Berti estuvo en cuatro equipos (América, Al Ain, Huracán y Barcelona SC), los cuales le recibieron con gran expectación debido a su glorioso pasado con La Banda Roja. A pesar de esto, el deterioro físico que sufrió y la poca motivación que tenía con sus últimos equipos hizo que pasase por ellos con más pena que gloria.

Un adiós prematuro: Ramón - Berti

Tras haber realizado unas temporadas extraordinarias con Los Millonarios en las que a pesar de haber estado rodeado de genios, brillaba con luz propia, los rifirrafes que tuvo con Ramón Díaz hicieron que tuviese que abandonar antes de tiempo el club que le había dado todo. A pesar de las críticas que realizó públicamente sobre Ramón, Berti asegura que hoy tiene una buena relación con Ramón: "En su momento fueron pavadas… Yo fui compañero de él, después me dirigió y hoy está todo muy bien”.

Tras analizar los cuatro últimos años de su carrera y su paso por Europa, se puede ver que La Bruja tenía un lugar en el mundo y que ese era El Monumental, donde cada vez que puede se escapa a ver a un equipo con el que realizó un cuento de brujas digno de admirar.