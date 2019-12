Entrevista. Leandro: "Las jornadas que estuve fuera me sirvieron para reflexionar y hacerme fuerte"

Leandro Montagud (Albalat de la Ribera, Valencia, 28 de febrero de 1989) ha vuelto a hacerse con la titularidad bajo los palos de la portería del Reino de León. El valenciano, que llegó a la capital leonesa con el caché de haber jugado en Segunda División, partía con ventaja en la pelea por el puesto de guardameta de la alineación culturalista. Una lesión en pretemporada ralentizó su puesta a punto y no debutó hasta la cuarta jornada, frente al Oviedo. Más adelante, en el Cultural-UD Logroñés de la undécima jornada, Cabello relegaba al valenciano al banquillo y le daba la oportunidad a Diego Calzado. Un mes después, frente al UP Langreo, Leandro regresaba al once y lo hizo con dos jornadas consecutivas imbatido. Después de sus primeros meses siendo los guantes de la Cultural, el guardameta valenciano atendió en exclusiva a VAVEL.com.

Pregunta: ¿Cómo se ha adaptado a la ciudad?

Respuesta: Muy bien, tanto mi mujer como yo sin problemas. Desde que llegamos tanto la gente como el club nos acogieron bien y además a ella le gusta el frío, así que está encantada (risas).

P: ¿Cómo valora lo que va de temporada?

R: Bien. Tenemos 27 puntos, todavía no ha terminado la primera vuelta, estamos en una buena dinámica. Individualmente, llevo diez partidos jugados y sigo cogiendo confianza, que es lo que me interesa.

P: Debutó contra el Oviedo, donde tuvo un fallo. ¿Qué sensaciones recuerda de ese día?

R: Llevaba medio año lesionado, jugué contra el Oviedo y por circunstancias tomé una mala decisión en ese momento. Después tiré hacia delante y a seguir.

P: ¿Ese fallo le minó la confianza, logró pasar página rápido...?

R: No, yo creo que de todo se aprende y no le di mucha importancia, fue un error puntual. Sí que es verdad que la dinámica del equipo después no ayudó y se decidió hacer un cambio en la portería.

P: ¿Cómo digirió ese cambio en la portería?

R: A nadie le siente bien salir del equipo, pero esas cuatro o cinco semanas que estuve fuera me sirvieron para reflexionar y hacerme fuerte mentalmente, y saber que hay que apretar y apretar y que no me puedo relajar.

P: Después volvió ante el Langreo y se le vio mucho más seguro

R: Sí, después hicimos tres partidos muy serios en defensa, el equipo estuvo muy bien. Es lo que estábamos buscando, la solidez defensiva y a partir de ahí tirar hacia adelante.

P: ¿Cómo es la relación con Diego Calzado y Omar?

R: Muy buena. Los tres y Diego Caneda -entrenador de porteros de la Cultural- nos llevamos muy bien. Se llegó a decir que estábamos un poco distantes, pero es no es cierto. Somos muy amigos entre nosotros.

P: ¿Ve a Omar con madera para ser un buen portero?

R: Sí, es su primer año en Segunda B y tiene buena pinta. Lleva aquí toda la vida y si sigue entrenando y tiene un entrenador de porteros como Diego -Caneda- allá donde vaya puede crecer mucho.

P: ¿Cómo es el clima en el vestuario?

R: Muy bueno. He estado en vestuario mucho peores y en este vamos todos en la misma dirección, remamos todos juntos. Entre nosotros hay muy buena relación, no hay grupitos. La verdad es que me gusta.

P: Este verano llegó a la Cultural. ¿Cómo se fraguó su fichaje?

R: Terminé mi contrato con el Levante, sonó mi nombre para algunos equipos, pero me llamó la Cultural. Me explicaron el proyecto que estaban haciendo aquí, que no era un proyecto de un año, que estaban buscando a largo plazo, con una dinámica bastante buena. Llamazares y el míster me dijeron lo que pensaban de mí, firmé por un año y aquí estoy. De momento se está cumpliendo todo lo que prometieron.

P: Debutó en pretemporada con la camiseta esmoquin. ¿Qué le parece esta equipación?

R: Es graciosa, pero otras muchas peores por ahí. Prefiero jugar con el esmoquin que con otras camisetas que llevan otros equipos. Es graciosa, pero si eso le da beneficio al club, perfecto.

P: Después de jugar en Segunda División con el Elche y la Ponferradina, fue a Segunda B con el Levante B. ¿Lo considera un paso atrás en su carrera?

R: No, a veces hay que retroceder un poquito para después poder avanzar. Hoy en día está claro que sin minutos no vas a ningún lado, por mucho que hayas jugado partidos en Segunda, y más un portero, que necesita jugar, jugar y jugar. Si hay que hacer cinco años en Segunda B para después salir para arriba, no me importa. Lo único que quiero es jugar, formarme como portero y crecer.

P: Tuvo la oportunidad de entrenar con Keylor Navas la pasada temporada. ¿Cómo es?

R: Es muy buen portero, tanto dentro como fuera del campo. Es muy buena persona, aprendes mucho de él, tanto de él como de Llopis.

P: ¿Cómo empezó a jugar al fútbol?

R: Empecé en mi pueblo, con mis amigos, de lateral izquierdo. Pero en alevín de segundo año no teníamos portero y nos íbamos probando todos. A mí me gustó y decidí quedarme en la portería, jugando la primera parte de portero y la segunda de lateral.

P: ¿Por qué le cogió gusto a ser portero?

R: Supongo que porque en su día los tres o cuatro primeros tiros los paré. A partir de ahí fue todo rodado. También es verdad que como lateral no hubiera llegado a ningún lado.

P: ¿Cómo se define como portero?

R: Siempre he dicho que no me gusta definirme, prefiero que lo hagan los demás. Me defino como seguro y ágil bajo palos.

P: ¿Cómo fue su debut en Segunda con el Elche?

R: Debuté contra el que había sido mi entrenador, David Vidal, contra el Albacete. Me tiraron dos penaltis: uno me engañaron y entró, el otro estuvo cerquísima de tocarlo, pero dio al palo y fue fuera. Ganamos ese partido y la semana siguiente jugamos contra el líder y le ganamos 0-2 en su casa. Desde ese partido volvió Willy Caballero a la portería y seguí como segundo portero. Ese año solo jugué estos dos partidos y fue convocado a cinco.

P: Retomando el tema de la Cultural, ¿cuál cree que es el punto débil y el punto fuerte del equipo?

R: Se llegó a comentar, como punto débil, que necesitábamos hacer un juego más feo para ser más sólidos en defensa, pero creo que no es cierto. Nuestro punto fuerte ahora mismo es que, mirando los números, estamos haciendo mucho gol para los que recibimos. Tenemos que cambiar, tenemos que conseguir que nuestro punto fuerte sea la solidez defensiva y de ahí que, cuando lleguen los goles, que nos den puntos.

P: Es decir, hay que empezar la casa por los cimientos, por atrás

R: Eso es. Tenemos que dejar la portería a cero cada partido y que los de adelante hagan su trabajo.

P: ¿Qué opciones ve para la segunda vuelta del equipo?

R: Hemos hecho 27 puntos, si partimos de esa meta vemos que va a ser una segunda vuelta difícil. Partidos como el del Tropezón los tenemos en casa y bastante pronto, pero después tenemos dos salidas feas como Coruxo y Guijuelo. También tenemos la salida del Murcia y la del Oviedo. Va a ser una segunda vuelta dura pero hemos demostrado que podemos jugar contra cualquiera.

P: ¿Qué es lo que más le ha sorprendido hasta ahora de la Cultural?

R: Las instalaciones. Muchos equipos de Segunda B tienen el Área Deportiva de Puente Castro como campo oficial. Aquí tienes uno de entrenamiento, tienes el de jugar y el Reino de León, que impresiona. También me ha sorprendido el cuadro médico, que hacen una gran labor. El preparador físico y el fisio lo hacen muy bien.

P: ¿Y qué jugador le ha llamado más la atención?

R: Por venir de Tercera, Orodea. También Isaac Aketxe. Está muy bien, pese a no tener muchos minutos el año pasado, este año está espectacular. Orodea era un chico al que no conocía y con lo joven que es tiene buenos detalles.

