Pepe Mel: ''El ascenso, con mi llegada, es más que obligatorio''

Pepe Mel ha comparecido este mediodía ante los medios de comunicación, en una rueda de prensa previa al choque del próximo domingo en Alcorcón, primer rival del año 2015 para el Real Betis. Además, el entrenador madrileño, que debutará en Santo Domingo, dio su opinión sobre el mercado de fichajes y la necesidad de reforzarse en algunas posiciones.

Su primer entrenamiento se produjo este lunes, donde se dieron cita miles y miles de béticos. Una bendita locura: ''Tengo la inmensa fortuna de que los béticos tienen buena comunión conmigo. Para mí, es un orgullo, es valorar un trabajo, pero también una responsabilidad. Toda esa gente que está detrás de nosotros no puede verse defraudada con nuestro trabajo. Si antes el ascenso era obligatorio, ahora mucho más. La gente está ilusionada en que hagamos las cosas bien. En cuanto al entrenamiento del lunes, fue muy especial. Ahí se ve la importancia del Real Betis. Eso es el Real Betis, se presenta Fernando Torres en el Atlético de Madrid y hay menos gente que en el Estadio Benito Villamarín viendo un entrenamiento. Es un crimen que el Real Betis esté en Segunda División. Somos nosotros los que tenemos que sacar al Betis de ahí''.

Fue la primera sesión de la semana, que ha avanzado de forma muy positiva. ''Todos los jugadores están dando lo máximo. Quieren agradar y estar en el carro del nuevo entrenador. El Real Betis tiene que estar en Primera División y ellos quieren vivir eso. Todos quieren sumar y estar en el primer once, nadie da un paso atrás. Con el devenir de las semanas, empezarán las primeras desilusiones. Hasta que la RFEF diga lo contrario, solo pueden ir 18 convocados y jugar 11. Empezarán las selecciones y por tanto, las primeras desilusiones. Todos están sumando y quieren estar'', dijo.

El equipo verdiblanco es el candidato número uno para el ascenso. ¿Hay presión por ello?: ''Para mí, entrenar al Real Betis siempre tiene presión. Estoy aquí porque fueron a buscarme, porque me llamaron. Tengo un gran compromiso con el club y tengo que devolver esa confianza que me han dado. Hay que mirar al futuro, es un partido complicado el que tenemos el domingo. Es el equipo más difícil con el que ha jugado el Real Betis en los últimos dos meses. Es un equipo que aprieta y te hace estar incómodo, con un entrenador que lleva más de 20 años como profesional. Tiene futbolistas con experiencia en la categoría. Si queremos ascender, hay que ganar, ganar y ganar''.

Con confianza

Tiene el cariño de la gran mayoría de la parroquia verdiblanca. Con sus jugadores, también pretende conectar: ''Llevo tres días. Es normal que nos estemos conociendo todos, más allá de que ya conozca a muchos. Quiero que los futbolistas hagan su trabajo y rindan el domingo, que den todo lo que tienen. No aspiro a que un futbolista sea mi amigo, sino que haga bien su trabajo, así nos vamos a llevar muy bien. No soy una persona que fuera del trabajo sea intratable. El que tiene problemas conmigo es porque los quiere tener, ya que yo lo pongo bien fácil''.

Dicen que lo que funciona bien, mejor no tocarlo. El once inicial que saldrá el domingo es una incógnita: ''Es una pregunta de doble lectura, porque ¿cuál es el equipo que no se toca, el de Lugo o el que se enfrentó al Racing Santander?. Haga lo que haga, hay dos jugadores o más que no van a estar. El Racing Santander no tiene nada que ver con el Alcorcón, es un partido completamente diferente por el escenario y por lo que propone el rival. Elegiremos lo que creamos que nos vaya a dar más soluciones''.

Hay un futbolista que quiere ser uno más. El problema es que solo aparece en verano, nada más. Se llama Sergio Rodríguez: ''Era un futbolista en el que, durante mi primera etapa, teníamos muchas esperanzas puestas. Ha tenido la mala suerte de algunas lesiones que le han lastrado. Necesita competir, jugar. A lo mejor el Real Betis no está en esa situación de darle los minutos que necesita. Hablaremos con él y veremos qué es lo mejor. Pensamos que es importante y no le podemos tener parado''.

Unos pueden salir y otros pueden llegar. El mercado invernal espera. ''La primera semana de trabajo mía ha sido de despacho, en comunión con Alexis y Molina. Saben lo que yo quiero con nombres propios y posiciones. Se han puesto a trabajar, ya no depende de mí, sino de los contactos, del trabajo que hagan ellos y el dinero que tenga el club. Lo mío es centrarme en el césped. Aquí, no es cuestión de quién manda más o quién manda menos, sino que ellos hagan un buen trabajo y que estemos todos juntos tomando decisiones de forma consensuada. Las cosas hechas en equipo son mucho mejores'', confesó. Y claro, hay que preguntar si es urgente o no acudir al mercado. Pepe Mel lo tiene claro: ''Urgencia en el fútbol siempre hay. La tienen los que ganan y los que pierden, los que tienen que ser campeones y los que tienen que ascender. La urgencia obliga a no dormirte. Me hubiera gustado tener todos los nuevos ya y me hubiera gustado cerrar definitivamente la plantilla, pero no puede ser. Se entiende que es complicado, ellos (Alexis y Molina) están trabajando en el mercado con las pautas que hemos marcado entre los tres''.

Y ganas

El técnico madrileño tiene nombres y posiciones encima de la mesa. No quiere decirlos, lógicamente: ''Es una pregunta que no puedo contestar porque luego salen los nombres y todo el mundo opina. Tenemos el dinero justito, si se nos encarece cualquier opción vamos a tener difícil entrar en el mercado. La urgencia que decíamos antes viene porque cuanto antes cojamos lo que nosotros queremos, menos oportunidades damos a los demás para que se metan en el mercado''.

Pepe Mel lleva una semana de trabajo, conoce a buena parte de sus chicos y ya tendrá prioridades. Hay gente que no entra en sus planes. ¿Ha hablado con los que no cuenta?: ''No, quería trabajar con ellos. Vengo de cero, todo lo anterior para mí no cuenta. Puedo tener una hoja de ruta marcada y una experiencia previa, pero el futbolista me la cambia porque su trabajo me demuestra que tiene que ser al revés, para bien o para mal. No he hablado con nadie. Mañana daremos la primera lista, algo sintomático. El mercado se cierra dentro de tiempo, así que hay espacio para todo''.

Ascender es difícil, mantenerse en la Liga BBVA también lo es. Pepe Mel sabe hacer las dos cosas. ¿Qué es más difícil? ''Es mucho más sencillo mantenerte en Primera División o en cualquier otra División que ascender a una categoría superior. Los ascensos siempre son más difíciles por la razón de que tienes que ganar siempre. En el año 2010 ascendimos ganando muchos partidos y batiendo el récord de goles. Aun así, hubo una época en la que parecía que se habían bajado las persianas. Para ascender, hay que ganar y estar siempre arriba. Mantener la categoría donde sea te permite una rectificación porque estás luchando contra otros equipos que tampoco ganan”, señaló.

Ya por último, hizo mención al choque del domingo en Alcorcón, donde debutará como entrenador del Real Betis. Habrá que ver si se verá al equipo que pretende: ''No voy a poner como excusa que llevo solo una semana si el resultado no es el que yo quiero. Si eso ocurre, apretaremos los puños y trabajaremos. Obviamente, mi objetivo es el ascenso directo. Los futbolistas ya lo saben. Han estado sin mí, pero juntos durante seis meses. Hay que mejorar cosas porque todos los equipos son mejorables, pero también mantener las virtudes, que han sido muchas, sobre todo en las últimas jornadas'', apuntilló el míster madrileño.