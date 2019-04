Claudio Bravo: "Nos toca hacer bien nuestro trabajo"

Claudio Bravo salió a la rueda de prensa en la previa del partido entre la Real Sociedad y FC Barcelona. La decimoséptima jornada está marcada en el calendario del internacional chileno ya que volverá a la que un día fue su casa: Anoeta. La Real Sociedad y Claudio Bravo tuvieron un idilio de ocho temporadas que finalizó en junio de 2014 cuando se materializó el fichaje del experimentado guardameta por el Barça.

Tras el parón navideño vuelve la competición y Claudio Bravo pese a tener que disputar la Copa América en el verano de 2015 ha tenido menos días de descanso que Dani Alves, Messi y Neymar; pero el meta declaró que "no molesta que algunos compañeros regresaran más tarde de las vacaciones".

El meta valoró el partido ante la Real Sociedad, "Anoeta es un campo difícil, la afición empuja mucho a su equipo. Será un partido diferente, muy difícil". Preguntado por Carlos Vera, el jugador azulgrana manifestó que es un "jugador peligroso y deberemos estar muy pendientes". A lo referente a su salida de la Real Sociedad, "me dolió un poco que no se contemplara mi continuidad en la Real". El chileno espera que en Anoeta lo reciban "bien".

En lo que al Barça y a su entorno se mueve, en la rueda de prensa le preguntaron por la defensa de tres a lo que respondió: "un portero no está para parar sino también para participar en otras facetas, un poco como líbero estando prácticamente todo el partido fuera de tu área". También sonó el nombre de Dani Alves a lo que su compañero solo tuvo palabras de elogio: "es un gran jugador, extraordinario, que potencia mucho nuestro equipo", pero no valoró el tema de su renovación ya que consideró que a él no le toca hablar de ello.A lo que la sanción del TAS se refiere, la trató de "dura" y "quizás hay otros equipos que tienen aspectos negativos y no ha habido un castigo tan amplio".

Respecto a la situación del equipo en la Liga BBVA, "no podemos tener más traspiés, no tenemos margen para ellos si queremos meterle presión al Madrid" y añadió "tenemos que estar pendientes de nosotros mismos, no estar pendientes de lo que hagan los otros". Pero no se quedaron ahí sus declaraciones, "tarde o tempradno el rival (Real Madrid) caerá, no solo esta sino todas las jornadas a partir de ahora pueden ser propicias para recortar. Nos toca hacer bien nuestro trabajo".

A nivel individual valoró su rendimiento cubriendo la demarcación de Víctor Valdés, "uno llega con ilusión, yo siempre pienso en jugar, en superarme, en juugar a mi manera, en hacer las cosas bien, y aquí las cosas se me han dado bien gracias al trato de los compañero y el club". Las cifras de Claudio Bravo, le hacen presentarse como candidato al Premio Zamora a lo que el meta respondió: "uno siempre piensa en el bien del equipo, en hacer las cosas bien, pero sí, estaría bien acabar como portero menos batido (de la Liga BBVA).