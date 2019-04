Alberto Bueno: "Ganar al Getafe y sumar nos vendría bien para cambiar la dinámica"

El mediapunta del Rayo Vallecano Alberto Bueno llegó a su actual club en el verano de 2013 donde tuvo continuidad y anotó doce goles en su primera temporada. En la actual campaña ha jugado quince partidos y ha marcado seis goles. Alberto Bueno está cómodo y contento con el sistema de juego del equipo porque “juegan al fútbol, disfrutan y a la gente ofensiva les viene muy bien”. Además, el jugador destaca una de las características de este conjunto como es “ayudar en lo defensivo y hacer un equipo muy completo” ya que para él le va “como anillo al dedo”.

El equipo de Paco Jémez estrena el 2015 con un derbi matutino ante el Getafe C.F. Alberto Bueno ha valorado la oportunidad de puntuar: "El Getafe que es un equipo que está bastante bien y nos lo tomamos como un partido en el cual lograr los tres puntos nos vendría bien para cambiar la dinámica de no conseguir sumar de los últimos partidos”. Además, el jugador madrileño considera que “les daría mucha confianza empezar bien este año” que espera que esté lleno de “éxitos y felicidad”.

En cuanto al parón navideño, en ocasiones corta una buena racha y en otras les da un respiro y una oportunidad para cambiar la dinámica. "Estos días nos han servido para cambiar el chip, las vacaciones han servido para limpiar esas cabezas tras el partido del Espanyol en el que nos fuimos fastidiados porque perdimos por nuestros fallos. Ahora la gente viene cambiada y con ganas de ganar en Getafe y coger una dinámica positiva para estar en una zona de la tabla cómoda o mirando para arriba", aseguró Alberto Bueno.

En el año 2014, Alberto Bueno encontró la estabilidad y continuidad que no había tenido en otros equipos por los que pasó. El mediapunta hace balance del último año en las filas del Rayo Vallecano: "Para mí profesionalmente creo que el año 2014 ha sido uno de los mejores. Es donde me he encontrado más a gusto. Siempre doy las gracias porque yo desde dentro me siento un jugador diferente, mucho más confiado y con una mentalidad mucho más agresiva a la hora de seguir mejorando mis números y mi aportación al equipo”.

Alberto Bueno está feliz en el equipo de Vallecas y allí lo saben. El jugador solo tiene palabras de agradecimiento tanto de la afición como de sus compañeros y cuerpo técnico. "Desde el primer momento en el que vine noté ese calor tanto humano como profesional que siempre venía pidiendo. El equipo el año pasado me dio mucho cariño. Y por parte del cuerpo técnico ha sabido reconducirme en el sentido de que cuando me ha tenido que dar una palmadita en la espalda me la ha dado y cuando ha tenido que darme un tirón de orejas también me lo ha dado. Eso para un jugador como yo que soy bastante exigente conmigo mismo me viene bien", ha reconocido orgulloso el jugador franjirrojo.