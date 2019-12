CD Tenerife - Real Sporting: duelo por la banda

"Año nuevo, racha nueva" eso piensan desde Tenerife intentando que con ellos termine la racha de imbatibilidad del equipo rojiblanco. Han conseguido ganar en sus dos últimos partidos como local y buscan encontrar al Sporting con la cabeza aun puesta en las vacaciones para conseguir la tercera victoria y acercase así a los puestos altos de la tabla. Cada vez es más difícil mantener la racha del equipo asturiano, pero el "Pitu" Abelardo ha hecho bastante hincapié durante estos días, en que su equipo tiene que seguir igual que hasta ahora, trabajando con ganas e intensidad. El equipo ha respondido una vez más con trabajo y profesionalidad, dejando ver el gran compromiso que tiene este grupo con el club.

No es un estadio que se le de mal al equipo rojiblanco, en sus últimas cinco visitas, han logrado puntuar en las últimas cuatro, logrando tres victorias y un empate, el cual sé cosechó la temporada pasada el encuentro de ida con un 0-0. Fue en un partido en el cual el equipo chicharrero mereció algo más que un punto debido a las múltiples ocasiones de las que disfrutó, pero ya se sabe que cuando un equipo perdona lo acaba pagando, y en este caso dejó escapar dos puntos que tenía en la mano. Por contra, en el partido de vuelta, el dominador claro fue el Sporting. Ambos equipos disputaron el último encuentro de la fase regular de liga pero con diferentes objetivos, mientras que el cuadro rojiblanco tenía la opción de meterse en play off con la victoria, el equipo de la isla vino sin ninguna posibilidad de hacer mucho más en la temporada y dejó en Tenerife a varios de sus jugadores habituales facilitando así la victoria del Sporting por un claro 3-0. No tardó mucho en abrir la lata el cuadro rojiblanco y en el minuto 3 Lekic perforó la meta tinerfeña, para continuar Carmona en un uno contra uno y cerrar la lata Scepovic en un fallo de la defensa visitante. Victoria que sirvió para entrar en el play off y dar moral a una afición que poco confiaba en superar la fase de ascenso a primera. Esta temporada se enfrentan dos equipos con una buena dinámica, lo qué hace prever un partido abierto y de los que el espectador disfruta viéndolo.

Las bandas, posible clave del partido

Si algo tienen en común estos dos equipos es que uno de sus principales potenciales son las bandas. Por parte del cuadro rojiblanco están Jony y Carmona. El cangés es un jugador muy habilidoso en el uno contra uno y qué con sus acciones individuales genera la mayor parte del juego ofensivo del Sporting. Con su chispa ya recuperada después del descanso en Mallorca, ha vuelto a ser determinante en los últimos partidos ya que de sus botas salen las jugadas más peligrosas y en un partido tan igualado tendrá un peso importante en el ataque sportinguista. Por la banda derecha está Carmona, este año mucho más sacrificado en defensa que otras temporadas, pero ese nuevo rol que tiene el extremo mallorquín juega un papel muy importante al enfrentarse a un jugador como Cristo Martín en el equipo contrario. Sin olvidar cuando se suma al ataque y abre el campo teniendo varias ocasiones cada partido que podrán desequilibrar el marcador a favor de los visitantes. Por parte del equipo blanquiazul están Suso y Cristo Martín. El primero es un extremo habilidoso, veloz y con desborde. Tiene un buen tiro lejano, algo que puede ser un buen recurso ante una defensa tan sólida y difícil de sobrepasar como la del Sporting. En la izquierda juega Cristo Martín, un jugador también habilidoso que crea mucho juego en equipo y con un último pase que hace más fácil las tareas de meter gol al cuadro tinerfeño.



Reencuentros dispares con Ricardo y Raúl

Si puede haber algo de morbo en el césped, ese aspecto va de la mano de Ricardo León. Llegó a Gijón en el 2011 y permaneció dos temporadas aquí sin mucha suerte. Las continuas lesiones no dejaron demostrar al mediocentro el porqué de su fichaje, agotando la paciencia de la afición y entrenadores que no contaban con él en las convocatorias. Volvió a Tenerife en el 2013 volviendo a sentirse jugador y contando una vez más como pieza clave del equipo de la isla. Si bien esto no queda aquí, en las últimas semanas ha llegado una denuncia del jugador a las oficinas de Mareo reclamando el dinero que se le debe cosa que no ha sentado del todo bien en el entorno rojiblanco. Por contra está Raúl Cámara. Viejo conocido por la parroquia rojiblanca, el lateral diestro, juega en este equipo por la izquierda, con garra, potencia y una rapidez acorde con su corpulencia.

El arbitro para esta ocasión será Sagués Oscoz, arbitro qué saltó a la fama en un partido de primera división entre Betis y Madrid, en el que Iturralde se lesionó y tuvo que ser sustituido, con una polémica actuación en contra del equipo blanco según el equipo madrileño. Dirigió un solo partido al Sporting que fue contra el Sabadell de la temporada 2013-2014 que finalizó 3-1 a favor del equipo rojiblanco.

El partido se podrá ver en +Que Tele y por la televisión local Canaria, a partir de las 7 de la tarde (hora peninsular) en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En la que ambos equipos saldrán confiados de que pueden ganar y que seguro se verá un partido vistoso en ataque.

Posibles onces