La vida sigue igual

Ni conociendo el pinchazo del líder en Mestalla el Barcelona pudo recortar distancias en la clasificación. Consciente de la dificultad del choque dado los antecedentes, Luis Enrique no dudo en tirar la borda 45 minutos de partido dejando en el banquillo a Neymar y Messi. En una primera parte desastrosa, el Barcelona dejó adelantarse al rival y cuando se quiso recuperar el terreno perdido el tiempo no fue suficiente, la pelota no entró y el equipo certificó su quinto año sin conocer la victoria en tierras donostiarras.

Luis Enrique y sus experimentos

Como ya es costumbre, Luis Enrique volvió a innovar en el once inicial y sorprendió a propios y extraños dejando fuera de partida a sus dos máximos goleadores: Neymar y Messi. En un estadio complicado donde el equipo no gana desde la época de Rijkaard, el asturiano no dudó en dejar fuera a dos de sus mejores hombres para darle, si cabe, una ventaja al rival. Con Munir y Pedro acompañando a Suárez en el frente de ataque y el centro del campo que maravilló en 2010, el Barcelona no ofreció nada hasta que los jugones entraron, algo que tampoco acabó por ser suficiente. El resultado fue una nueva derrota y una primera parte muy gris que no permiten al Barca reducir los cuatro puntos de ventaja que tiene el Real Madrid.

Todo se fraguó en el primer minuto de juego, cuando Jordi Alba introdujo en su propia portería un centro lateral. El gol, sintomático de que la suerte no acompañaría al Barcelona en tierras vascas, dejó muy tocado al equipo que pasó los primeros 45 minutos vagando por el césped de Anoeta. Un alma en pena que se dejó ir para encomendarse a su estrella de cara a la segunda parte, una estrella a la que se le apagó luz.

Por su parte, la Real Sociedad se dedicó a jugar su partido. Balones a Vela, agresividad y tratar de evitar la circulación culé, espesa durante este tramo, para mantener la ventaja, pero sin tampoco cuajar un enorme partido de fútbol, lo que se debe suponer para vencer a este Barça.

Con más corazón que fútbol

Con la entrada de Messi, Neymar y Dani Alves el Barcelona consiguió parecerse un poco más a la imagen de esta temporada. Tres grandes delanteros, algo más de posesión y mucho empuje que permitieron a los culés parapetar a la Real en su área durante la última media hora de juego. Sin crear grandes ocasiones, los azulgranas comenzar a acumular jugadores en el área y a contabilizar las suficientes llegadas como para marcar al menos un gol, pero si no se tira a puerta estamos hablando de algo imposible.

En los minutos finales, y tras tirar el primer desmarque al hueco de todo el partido, Suárez tuvo la ocasión más clara de los de Luis Enrique pero Rulli, rapidísimo en la salida, cortó el peligro. Sólo otra vez más Luis Suárez, pocos minutos después, volvería a estar cerca de nivelar el marcador pero su remate de cabeza también fue detenido por el meta argentino.

Sin mucha más historia la película finalizó en Anoeta. Dejando al Barça como estaba en la tabla y volviendo a mostrar al público los pecados del 2014. La imagen del equipo y la resolución del TAS hacen que el inicio de año sea, lo más parecido a cualquier cosa menos prometedor.