La UE Figueres vence al CE Sabadell B en el duelo pendiente de la jornada 15 de Tercera

La Unió Esportiva Figueres logró el triunfo ante el Centre d’Esports Sabadell FC B en el estadio de Vilatenim en partido correspondiente a la jornada 15 de Liga de Tercera División en el grupo catalán, el quinto, que como ya se comentó en VAVEL Tercera, se tuvo que suspender por lluvia en una jornada en la que hasta se llegó a hundir la Rambla de la capital del Alt Empordà, que cabe destacar que ya está en avanzadas vías de recuperación y que ha significado una importante inversión económica por parte del consistorio empordanès.

Por lo que ocupa al fútbol, el partido se saldó a favor de la zaga blanquiazul, la local. Y lo hizo con un doblete de Javier Revert Peris, más conocido como Javi Revert, por parte de los seguidores del fútbol catalán. Revert es curiosamente ex del Palamós CF, equipo del Baix Empordà -en este caso- e decano del fútbol en Catalunya así como el máximo rival del Figueres con quién disputaban derbis en Segunda División, ahora hace veinte años. Ahora, y precisamente esta jornada en la Liga Adelante de Seguna División, fueron Llagostera y Girona los que disputaron un derbi gerundense, con el añadido curioso de disputarse nuevamente en Palamós.

Partido polémico

La Unió se avanzó por medio de Javi Revert muy temprano y de penalti, justo a los cuatro minutos de juego en Vilatenim. La acción no fue exenta de polémica. El colegiado Gonzalo Romero Freixas, de la delegación de Tarragona de la Federació Catalana de Futbol, no silbó una falta sobre el arlequinado Albert Estellés dando la ley del aventaje al rival y permitiendo seguir el desarrollo del juego. Pero en la acción posterior, el ex del Cerdanyola del Vallès FC, Marc Ahufinger, hizo caer al delantero local Javi Revert dentro del área, viendo como el colegiado tarraconense señalaba penalti en la acción. Javi Revert, desde los once metros no falló y envió el esférico de cuero al fondo de la red abriendo la lata para los locales.

No se vieron más goles hasta la media hora de juego, concretamente, en el minuto treinta-y-dos de partido. No varío pero el protagonista. De nuevo el ex del Palamós Club de Futbol, Javier Revert, hizo el gol unionista después de recibir un gran pase. Un gol que para muchos, como el propio web oficial del Figueres, fué considerarlo un gol de traca. Es el gol número cinco en liga de Revert, quién fue el bigoleador del Figueres.

El primer tiempo del CE Sabadell FC B fue muy flojo. Los de Toni Rodríguez no mostraron su mejor versión ante los pupilos del también sabadellense Eduardo Vílchez, entrenador de la UE Figueres. En el tercer partido consecutivo lejos de Castellar del filial arlequinado, no pudo caer un nuevo triunfo como anteriormente en El Masnou y en Gavà.

En la segunda mitad, el filial del equipo lanero mejoró su versión, pero no fue un rentado de cara suficientemente efectivo. El técnico Toni Rodríguez no quiso usar lo de las bajas –múltiples- como modo de excusa, ya que su rival también se presentaba a la cita muy mermado de efectivos importantes. Las bajas del Figueres eran las de -Masó y Reig, por sanción, y Barrera, Marc Serramitja, Moñino, Busquets y Bonaventura, por lesión- y las del Sabadell B eran las de Sergi Tienda, Oriol González, Marc Burgos y Ernest Forgas.