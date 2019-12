Entrevista. Isaac Aketxe: "Tenemos menos puntos de los que merecemos"

Isaac Aketxe Barrutia (Bilbao, Vizcaya, 3 de junio de 1989) ya es uno de los jugadores más queridos por la grada del Reino de León. La receta del éxito del vasco es sencilla: goles, en concreto nueve. Esta es la cifra que ha alcanzado el delantero en sus primeros meses como culturalista, en los que ha demostrado mucha garra y entrega. Referente del ataque culturalista, ya es temido por las defensas rivales y, pese a la feroz competencia que tiene por el puesto de ariete, Aketxe es el único jugador de la plantilla leonesa que ha jugado todos los partidos hasta ahora disputados como titular. El pichichi de la Cultural atendió en exclusiva a VAVEL.com para ponderar esta primera vuelta.

Pregunta: ¿Cómo empezó a jugar al fútbol?

Respuesta: Hace años, en el colegio. Mi padre era futbolista y desde pequeño he estado en los recreos, en el parque... con un balón en los pies.

P: ¿Por qué delantero?

R: He pasado por fases. Empecé en el medio, estuve jugando en banda... Al final, cuando di el salto a Tercera, empecé a jugar de delantero y es donde acabé definitivamente.

P: Empezó siendo mediocampista, ¿su hermano también empezó en esa posición, pero se quedó ahí?

R: Sí, éramos un poco parecidos. Está claro que el bueno es él y me alegro un montón por él.

P: Debutó con el Athletic el 20 de septiembre 2009 ¿Qué sintió cuando saltó al césped de San Mamés con esa camiseta?

R: Es muy difícil de explicar. Es emocionante, son demasiadas cosas en un momento que es el sueño de tu vida.

P: Entró sustituyendo, nada más y nada menos, que a Fernando Llorente. ¿Cómo es Llorente en persona, de cerca?

R: Es un jugador de equipo, es un gran compañero. Cuando estuve allí me ayudó, al igual que el resto de jugadores.

"Ager está cumpliendo su sueño y el mío"

P: Ahora está allí su hermano, Ager. ¿Qué siente cuando le ve defender los colores del Athletic?

R: Es la mayor alegría que tengo. Cada vez que puedo voy a verle, si no le veo por la tele, le sigo... Para mí es un orgullo ver que tu hermano pequeño está cumpliendo su sueño, el tuyo y el de sus padres.

P: Siempre jugó en el fútbol vasco. ¿Cómo está siendo la experiencia de hacerlo fuera?

R: Estoy muy contento aquí, muy a gusto con los compañeros, como en casa. Es fantástica la relación con muchos compañeros. Creo que me he acoplado bastante bien a salir de allí.

P: Su último club allí fue el Sestao River. ¿Estamos ante el mismo Aketxe o una versión mejorada del que brilló en Las Llanas hace dos temporadas?

R: Creo que cada año que va pasando, vas madurando como jugador y como persona. Evidentemente, estoy mejor. He estado con muy buenos jugadores, como Jito, y vas aprendiendo cosas de ellos.

P: ¿Qué pasó para que el año pasado no salieran tan bien las cosas?

R: No fue un año futbolísticamente muy bueno para mí por el tema de lesiones, de confianza... No estaba a gusto conmigo mismo, el míster no estaba conforme conmigo, las lesiones... Fue un año duro, pero con ilusión y ganas de hacerlo lo mejor posible siempre.

P: ¿Esos problemas físicos están plenamente olvidados?

R: Si. Me siento muy bien ahora mismo, no tengo problemas. El año pasado no fue el mejor, pero este va bien encaminado personalmente.

P: Jito fue un jugador referencia en la Cultural. ¿Cómo fue jugar a su lado en Sestao?

R: Con Jito ya había coincido en Éibar. Es una gran persona, un gran compañero y un gran futbolista. El gol que tiene él pocos lo tienen y ahí están sus números en Segunda B, donde es uno de los máximos goleadores de la categoría. Estar un año y medio al lado suyo siempre te hace madurar como futbolista y aprender cosas de él.

"Jito solo tuvo palabras bonitas para la Cultural"

P: ¿Le recomendó venir a la Cultural?

R: Estuve hablando con él antes de venir y solo tuvo palabras bonitas para este club. De momento, todo lo que me dijo, es verdad.

P: ¿Cómo se fraguó su fichaje? ¿Tuvo más opciones?

R: Claro que tuve otras opciones. Me convenció todo lo que me dijeron, la confianza que el míster depositaba en mí y lo que el club quería de mí. De momento, estoy muy contento con la decisión que tomé.

P: ¿Qué ha cambiado en Aketxe esta temporada respecto a la anterior?

R: Creo que no ha cambiado nada. Aketxe, jugando o no jugando, trata de aportar lo máximo al equipo y que vive cada minuto del partido como si fuese el último.

P: Cuando llegó a León se le achacaba que era un delantero sin gol, pero ya lleva 9 en 19 partidos. ¿Cómo valora esos números?

R: Al final la gente hablaba sin saber. No digo que sea un jugador con gol o sin gol, soy un jugador que trabaja para dar lo máximo al equipo.

P: Aun así, ya ha calado en la gente de León a base de goles. En una encuesta realizada por nosotros, fue elegido el mejor jugador de la Cultural hasta el momento.

R: Al final, estás contento con estas cosas. Yo no soy mucho de mirar estas cosas, un amigo mío me lo mandó y me enteré por ahí. Te sientes orgulloso de ver que el trabajo que estás haciendo está siendo valorado por la gente.

P: ¿Cómo se definiría como jugador?

R: Soy un jugador que pelea cada balón, que de espaldas tiene buenos partidos y que le gusta ir al espacio. Realmente, fallo ocasiones, pero hago cosas muy buenas para el equipo.

P: ¿Cómo es el clima en el vestuario?

R: Es bastante bueno, somos todos compañeros. Está claro que luego congenias más con unos que con otros, pero la relación es buena, cordial.

P: Llevan 30 puntos en la primera vuelta. ¿Era lo esperado?

R: No, no era lo esperado. Nosotros vamos partido a partido desde el primer día. El equipo ha sido un buen equipo, que ha merecido más puntos de los que tienes. El fútbol es lo que tiene, pero lo que tenemos que hacer es trabajar para hacer una segunda vuelta igual o mejor que esta, sabiendo que es muy complicado.

P: ¿Cuál ha sido el mejor partido de la Cultural en lo que va de campaña?

R: Contra el Logroñés, la primera parte, estuvimos muy bien. Es verdad que los más reciente, el partido de este fin de semana contra el Zamora, fue un partidazo salvo cinco minutos en el descuento que nos pudieron empatar. Rompimos esa mala suerte de otros partidos, esperemos que al ser un nuevo año esto cambie.

"El punto fuerte es la solidez atrás de todo el equipo, desde Leandro hasta mí"

P: ¿Cuál es el punto débil y el punto fuerte del equipo?

R: El punto fuerte ahora mismo es la solidez defensiva de todo el equipo. La defensa ayer estuvo espectacular, desde Leandro hasta mí estuvimos muy bien todos defensivamente. Hemos visto que siendo sólidos atrás, tenemos muchas condiciones arriba para que, sea quien sea, uno acabe metiendo el gol.

P: ¿Qué mejoraría?

R: Al final todo es mejorable: defensivamente, la circulación del balón, tener más pegada... Lo importante es meter goles y el domingo tuvimos la fortuna de que apareció Pérez para abrir la lata cuando los de arriba no estábamos finos.

P: Hubo un tramo en la temporada, entre octubre y noviembre, que el equipo bajó un poco su rendimiento ¿A qué se debió?

R: Esto es una competición larga y se pasa por rachas. Las hay mejores y peores, lo que tenemos que hacer es seguir con la racha buena en la estamos ahora, mantener la dinámica y llegar al tramo final con opciones de hacer algo bonito.

P: ¿Cómo definiría a Javier Cabello como entrenador?

R: Es un entrenador al que le gusta estar con los jugadores y que transmite toda la confianza que tiene depositada en nosotros. Le gusta tocar, estar bien organizado y que seamos todos una piña. Creo que es un muy buen entrenador.

P: Es el único jugador que ha disputado, hasta ahora, todos los partidos como titular ¿Esperaba tanta confianza?

R: Esperaba llegar aquí y trabajar para jugar todos los partidos, evidentemente. La verdad es que el míster está confiando mucho en mí y yo espero poder corresponderle con goles, trabajo y con beneficio para el equipo.

"Orodea tiene muchísimo potencial"

P: Tiene la competencia dura en la delantera con Orodea, ¿cómo ve a este jugador?

R: Tiene un potencial de la hostia. Siempre se lo digo, tiene unas condiciones para dar un pelotazo y dar un gran salto futbolísticamente.

P: Otro que pelearía por su puesto sería Ballesteros, pero esa lesión le ha alejado de los terrenos de juego ¿Cómo evoluciona su lesión? ¿Le veis animado?

R: Ha pasado un tiempo desde entonces. Se le ve más animado, que va cogiendo tono en la pierna. Estamos todos con muchas ganas de verle trotando por el campo para ver si puede meterse en el equipo. Todavía queda un poco, pero se le ve animado y todos tratamos de animarle.

P: Decía Javier Cabello el viernes que si logra continuidad en su estado actual de forma, podría convertirte en un jugador muy importante en la categoría.

R: Que te diga eso el míster, te alegra. Al final no solo trabajo para mí, si al equipo le va bien, a mí también. Mientras más arriba estemos, más beneficioso es para todos. Lo que tenemos que hacer es una piña, apoyarnos entre todos y así seremos mejores jugadores.

P: Tiene firmado un año aquí. Es pronto aun pero ¿está en su mente continuar en León o prefiere cambiar de aires?

R: Aquí estoy muy cómodo, ahora mismo no pienso en otra cosa que no sea la Cultural. Cuando llegue el final de temporada ya veremos cómo estamos todos, lo que quiere el club y lo que quiero yo. Por ahora, estoy muy feliz aquí.

P: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora de la Cultural?

R: Las instalaciones y el campo que tienen. También la cercanía de la directiva, en general, con la plantilla. Me parece un club muy serio y que está saliendo de un bache en el que no merece estar.

"No me esperaba de un central sacar la pelota jugada como Pérez"

P: ¿Y qué jugador le ha llamado más la atención en lo que va temporada?

R: Diego Peláez me gusta mucho por la calidad que tiene, me parece un jugador extraordinario. Me ha sorprendido mucho también Pérez, no me imaginaba un central que supiese sacar el balón como él y que tenga esa calidad.

Aketxe en 9 toques