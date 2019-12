Fuerte marejada en Vizcaya

No les pudo ir peor a los cinco conjuntos que representan a Vizcaya en la jornada que cerraba la primera vuelta del Grupo 2 de Segunda División B. Un solo punto de los quince en juego se quedaron en las alforjas vizcaínas, gracias al Bilbao Athletic, que maquilló el desastre con un empate en su enfrentamiento ante el líder Huesca. El resto de equipos saldaban con derrotas sus respectivos partidos, con el agravante de que todos, a excepción del Sestao River, lo hacían en su propio feudo.

Así abría la jornada el sábado el Amorebieta dejándose remontar el partido ante el colista Trival Valderas (1-2), mientras, otro equipo de la zona baja como el Conquense vencía en la matinal del domingo al Sestao River (1-0). Ya por la tarde el Barakaldo cosechaba una inesperada derrota ante la visita del Fuenlabrada (0-2) al tiempo que en la otra margen del Nervión el Leioa sucumbía ante el filial del Getafe (1-2).

Además del perjuicio clasificatorio, este nefasto fin de semana ha dado paso de manera inmediata a varias noticias que, en mayor o menor grado, afectan a los equipos implicados. Así por ejemplo el Bilbao Athletic, el mejor de los clasificados, pierde para lo que resta de temporada a Kepa Arrizabalaga, que marcha cedido a la Ponferradina. La ausencia de su prometedor guardameta, junto con las cada vez más frecuentes convocatorias del pichichi Williams con el primer equipo, pueden ser dos bajas decisivas para los de Ziganda en el segundo tramo de competición.

Precisamente la exigente segunda vuelta que aguarda a un grupo tan igualado parece ser la mayor preocupación del debutante Leioa, que, ante los problemas físicos de algunos jugadores o la falta de recambios en algunas posiciones, podría reforzar su plantilla con un par de incorporaciones para intentar mantener el nivel de competitividad mostrado hasta ahora, pero que en los últimos partidos no han sido capaces de traducir en puntos.

Por su parte, la derrota en la Fuensanta del Sestao River, que por el momento no parece capaz de superar el elevado listón de la temporada pasada, deja como daños colaterales la ausencia de hasta tres jugadores de corte defensivo en el once titular de Ángel Viadero: ni el lateral Resines, por su expulsión, ni el central Cabero ni el pivote Medina – éstos por acumulación de amonestaciones – podrán ser de la partida en la siguiente cita de Tudela.

Etxaniz, de Barakaldo a Tudela

Precisamente a Tudela acaba de arribar Jon Etxaniz, flamante fichaje de los de la Ribera Navarra tras rescindir de mutuo acuerdo con el club su contrato con el Barakaldo. Una fugaz operación, - “el primero que me llamó fue Manix y no me lo pensé dos veces” - tal y como confesaba a VAVEL el propio Etxaniz nada más llegar a una ciudad donde todavía no le ha dado tiempo a instalarse. El jugador formado en Lezama responde a la petición del técnico del equipo blanquinegro, Manix Mandiola, que buscaba un perfil de delantero diferente a lo que dispone en plantilla, rematador y con olfato de gol.

La del Tudelano ha sido su primera y única opción nada más quedar desvinculado del Barakaldo: “ Conozco al Tudelano de haberme enfrentado a ellos, y siempre me ha parecido un buen equipo, férreo en defensa. En ataque llevan pocos goles pero siemrpe me han parecido peligrosos, con gente como Álex que es un jugador con mucha calidad. También conozco a algunos jugadores como Julen Goñi y Morgado.”

Etxaniz, que con su 1’87 m. domina el juego aéreo pero también se maneja bien con ambos pies dentro del área, precisamente podría debutar contra el Sestao River, equipo en el que cuajó su mejor temporada en Segunda B con 14 goles y del que aún guarda un gran recuerdo: “En Sestao me salieron bien las cosas, tuve continuidad y en Las Llanas estaba muy a gusto. Recuerdo que hice un buen pedido de camisetas de cuando estuve allí, para la novia y amigos, y aún las puedes ver cuando jugamos una pachanga.”

Etxaniz: "Mi salida ha sido una cuestión puramente técnica"

Tal y como reconoce el protagonista, su salida de Lasesarre no obedece a ninguna otra cuestión más allá que a una decisión técnica. El largo historial de lesiones que parecía perseguir al futbolista de Elorrio impidiendo su progresión, parecía olvidado en su segunda temporada en el Barakaldo, club que se había hecho en propiedad con sus servicios tras contar con su cesión la temporada anterior. De hecho este curso acumulaba hasta once partidos, entre liga y Copa del Rey, con el equipo fabril, con cinco goles logrados en casi 700 minutos de juego.

Sin embargo, desde la jornada 12 en que el conjunto gualdinegro caía derrotado en Irún (1-0), Etxaniz parecía ser uno de los damnificados por la mala racha de resultados de los entrenados por Axier Intxaurraga, que ya no volvería a contar con él ni siquiera como alternativa desde el banquillo. En un sistema de juego donde hasta tres jugadores se disputaban la posición de nueve, Etxaniz se ha visto desplazado de primera a última opción, en beneficio del experimentado Alain Arroyo y del recuperado Txema Pan, una apuesta personal del técnico vizcaíno.

“ Mi salida ha sido una cuestión puramente técnica, pues este año no he tenido ningún problema físico. El año pasado sí que pagué la inactividad de la larga lesión de hace dos temporadas, pero ahora está todo olvidado.Las circunstancias del fútbol cambian y como veía que el entrenador no iba a contar conmigo y yo lo que quiero es jugar, pensé que era la mejor solución para las dos partes” confiesa Jon, con hambre de minutos y disponible para ser convocado, si Mandiola así lo requiere, y poder celebrar con un gol su inminente 24 cumpleaños.

Las quejas de Atela

Con todo, la tormenta informativa se desataba en Amorebieta, cuando el técnico del conjunto local, Josué Atela, se despachaba ante los micrófonos de Radio Popular achacando a “problemas internos” el mal partido de su equipo ante el colista de la liga.

Y es que el técnico vizcaíno vino a referirse a posibles interferencias de la directiva zornotzarra en las funciones técnicas - "muchas imposiciones con cierta gente que hacen muy complicado gestionar un grupo deportivo"- y que le llevó a expresarse en los siguientes términos: “"No sé si entienden que los entrenadores en este club tienen que ser mamporreros. Si el enemigo lo tenemos en casa es complicado hacer nada",

Sin duda recuerdan las declaraciones de Atela otros precedentes, no lejanos en el tiempo, que reflejan las peculiares tensiones entre directiva e inquilinos del banquillo de Urritxe. Así por ejemplo sucedía en 2013, cuando algunos medios de comunicación como El Correo se hacían eco de las supuestas malas relaciones entre algunos jugadores e integrantes del cuerpo técnico que dirigía Axier Intxaurraga con la directiva presidida por aquel entonces por Joseba Barrenetxea. Un año después era su predecesor en el cargo, Iñaki Léniz, el que se quejaba públicamente por enterarse a través de las redes sociales de la decisión del club de no renovarle, atribuyendo tal circuntancia a “una estrategia más económica que deportiva”, respaldada por un cambio en la junta directiva y el peso del patrocinador del equipo.

Atela: “"No sé si entienden que los entrenadores en este club tienen que ser mamporreros"

Dicho relevo presidencial, con “Maru” Etxebarría como cabeza visible del nuevo proyecto, coincidió con la arriesgada apuesta por el propio Atela, técnico procedente de la División de Honor, para sentarse en el banquillo de Urritxe. Tal y como le sucediera a Léniz la temporada anterior, la incertidumbre en pretemporada con la composición final de la plantilla azul desembocaba en un final con sorpresa, en este caso, la baja del veterano capitán Xabi Sánchez con la competición ya comenzada.

La continuidad en plantilla de jugadores que presuntamente no contaban con la confianza del técnico, frente a otros muy discutidos por el sector crítico con Atela han motivado desavenencias a lo largo de estos meses, sólo mitigadas los buenos resultados que han salpicado esporádicamente una irregular primera vuelta: “Hay ciertas cosas que son inadmisibles. Así se hace lo que se puede y ahí estamos

Sin embargo la gota que colmó el vaso de la paciencia del exentrenador del Derio y Somorrostro parece ser que fue la imposición de no convocar al centrocampista Eneko Unda, según se podría deducir de las veladas quejas por la obligación de quitar la ficha a uno de sus jugadores: "Nos quedamos con uno menos y a raíz de no tener el perfil en la convocatoria, tuve que quitar a Muniozguren con un golpe en el descanso, con Aitor Blanco de mediocentro... y no supimos sujetarles.”

Resta saber cuáles son las consecuencias que en los próximos días depara este“órdago” a la directiva, que, con independencia a este asunto, estaría ya sondeando el mercado en busca de completar la plantilla en puestos como el de extremo derecho, donde el entrenador ha tenido que recurrir a jugadores no específicos en tal puesto como Apraiz o Goiria.