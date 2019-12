Levante - Deportivo de La Coruña: la lucha por obtener más aire

Ambos equipos se verán las caras en un partido determinante para la valoración final de la primera vuelta. El resultado puede ser muy negativo para aquel que no consiga sumar los tres puntos, porque el choque de esta noche se disputa entre dos conjuntos que pelean por un objetivo común: alejarse de la zona de descenso.

El Ciudad de Valencia volverá a vivir un Levante-Deportivo, algo que no se veía desde 2013 en aquel polémico partido que acabó con un 0-4 a favor de los gallegos. Las estadísticas se decantan del lado de los gallegos, pues las últimas tres visitas cayeron del lado blanquiazul.

Martes de Copa, viernes de Liga

Lo cierto es que al Levante se le acumulan los partidos. Si hace dos días perdía en Copa contra el Málaga en La Rosaleda, hoy juega un partido crucial para sus intereses que son los mismos que los de su rival.

A los horarios se ha referido durante la semana su entrenador, Lucas Alcaraz, argumentando el perjucio que convella disputar dos encuentros con tan poco margen de recuperación para su plantilla.

Lucas Alcaraz: "El tratamiento de los horarios nos perjudica claramente"

"El tratamiento de los horarios nos perjudica claramente, porque hay equipos que no juegan la Copa que juegan el sábado y el domingo y nosotros jugamos contra un oponente el viernes que no juega la Copa. No me gusta recrearme porque parece que te excusas antes de tiempo, está claro que no es justo pero está ahí y debemos tener capacidad para afrontarlo", explicó el lunes en rueda de prensa. Aún así el entrenador aclaró que "los horarios no son excusa" y que ante el Depor hay que estar al cien por cien.

El Levante necesita una victoria, acumula más de un mes sin ganar, sus problemas en ataque le impiden poder sentenciar los partidos y dar una verdadera sensación de peligro.

A por la segunda victoria fuera de casa

El Ciudad de Valencia es un estadio que se le da bien al Depor, en él ha firmado el mejor porcentaje de victorias (67 por ciento), solo por detrás de Ipurúa (100 por ciento) en el que los gallegos solo han disputado un encuentro.

El Depor no gana fuera de casa desde el pasado 15 de septiembre frente al Eibar

La única victoria a domicilio conseguida por el Depor hasta ahora ha sido frente al Eibar, el pasado 15 de septiembre. Además acumula 4 partidos sin marcar fuera de casa, eso sí, el Levante siempre ha encajado algún gol como local.

Víctor Fernández afronta este partido con cierta tensión después de haber superado el 'match ball' del pasado viernes frente al Athletic de Bilbao, al que superó el Depor por la mínima. "Nadie quiere dar un punto al rival y eso incrementa la tensión del partido" explicó el entrenador aragonés en la rueda de prensa ofrecida ayer. El entrenador también auguró pocos cambios en el once, "no me gustaría tocar mucho al equipo después de ver el buen partido que hizo ante el Athletic".

Oriol Riera se estrena en la convocatoria blanquiazul que facilitó Fernández. El recién incorporado lucirá el 21 en su dorsal, coge el testigo del eterno Valerón quien marcó su último gol en Primera, por el momento, en el Ciudad de Valencia. Riera deberá marcar por primera vez al Levante para estrenarse como goleador en el Deportivo.

Convocatoria

El Levante recupera a Navarro, que la pasada jornada no pudo jugar por acumulación de tarjetas, y a Rubén, que por su parte se recuperaba de un proceso febril. Tampoco contará con Pape Diop, convocado por la selección de Senegal para la Copa de África. Por decisión técnica Alcaraz prescindirá de Toño, Héctor Rodas, Gavilán, Víctor Pérez y Camarasa.

Los 19 jugadores convocados son: Jesús, Mariño, Pedro López, Iván López, El Adoua, Vyntra, Navarro, Juanfran, Nikos, Xumetra, Rubén, Morales, Simao, Sissoko, Ivanschitz, El Zhar, Víctor Casadesús, Rafael y Barral.

El Deportivo por su parte, cuenta con las bajas de Lucas Pérez, Fariña y Hélder Postiga, por lesión. Salomao también se queda en La Coruña por decisión técnica. Entran de nuevo en la lista Canella y Laure, además de Sidnei que cumplió sanción contra el Athletic.

Los que emprendieron el viaje a Levante ayer por la mañana fueron: Lux y Fabricio; Laure, Canella, Juanfran, Luisinho, Manuel Pablo, Sidnei, Lopo e Insua; Wilk, Álex Bergantiños, Juan Domínguez, José Rodríguez, Medunjanin y Cuenca; Riera, Toché y Cavaleiro.

Posibles onces