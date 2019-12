Cani: "Cuando te llama el Atlético todo lo demás se queda a un lado"

Rubén Gracia Calmache, más conocido como 'Cani', ha sido presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid en la Sala VIP del Vicente Calderón dos días después de oficializar su llegada, procedente del Villarreal, en calidad de cedido hasta el mes de junio. En sus primeros días como rojiblanco, asegura que ya le han transmitido la idea de partido a partido y de competir hasta el máximo en cada partido. "El objetivo es competir todo lo que se pueda y como dice Simeone, ir partido a partido. Hay que salir a ganar y a morir", reconoce el aragonés.

Su llegada al Vicente Calderón se ha producido sin crear mucho ruido y con la incógnita de si tenía o no cerrado un acuerdo con el Olympiacos, una operación que tras el despido de Míchel quedó en el airea. Cani admite que sus representantes habían mantenido conversaciones pero que no había nada cerrado. "No había nada cerrado con Olympiacos. No di el OK a nada, pero sí que los representantes podían haber hablado. Te llama el Atlético y por mí, lo demás queda al margen. No me esperaba esta gran oportunidad", admite.

Cani se marca un objetivo muy concreto para los próximos seis meses: "El objetivo es hacerlo lo mejor posible para estar aquí más años"

Sobre sus primeros días, Cani reconoce que ha tenido un buen recibimiento por parte de sus compañeros y que el gran ambiente de grupo que se ve desde fuera lo compruebas una vez que formas parte de él. “Llevo poco pero te das cuenta de su grandeza y de por qué va tan bien. No puedo decir mucho más con dos días. Espero tener normalidad. Estoy emocionado y contento cuando salió esta posibilidad. Vengo a ayudar a conseguir los objetivos", indica.

“Mi objetivo es intentar aprovechar cada minuto para demostrar que puede contar conmigo. El objetivo es hacerlo lo mejor posible para estar aquí más años”, asegura Cani sobre lo que espera en su nueva etapa con el Atlético de Madrid, con el que tiene contrato hasta junio de 2015 y una cláusula para ser fichado.

Decepcionado con el Villarreal

Cani no desaprovechó la oportunidad para mostrar su decepción por cómo Marcelino y el club han gestionado su salida tras ocho años defendiendo la camiseta del Villarreal. "No creo que la salida tras ocho años y medio sea la mejor. Pero esto es el fútbol y ha quedado un poco atrás. He pasado ocho años donde he crecido personal y futbolísticamente. Estoy muy agradecido al club y a la afición. Solo tengo palabras de agradecimiento. Para ningún jugador es la mejor forma de salir, pero es lo que hay", afirmó el aragonés.

Su debut con el Atlético de Madrid aún se hará esperar ya que no tiene el nivel óptimo para jugar tras una lesión de tobillo. "Llevaba un tiempo sin entrenar con el Villarreal y no estoy en plena forma. Me van a ir evaluando. No estoy mal, pero es una decisión del entrenador. Voy a entrenar lo más fuerte que pueda para incorporarme lo antes posible", finalizó.