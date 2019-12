Mel: "El Betis tiene que mandar en el partido y ser protagonista en el juego"

Con la serenidad que caracteriza a Pepe Mel daba comienzo la comparecencia en la remodelada sala de prensa de la Ciudad Deportiva. El técnico del Real Betis analizó innumerables temas, entre ellos, el de los posibles refuerzos venideros.

Las incorporaciones traen de cabeza al preparador capitalino: "Tengo reuniones diarias con el presidente Juan Carlos Ollero, con Alexis y con Chuti Molina. Ellos saben lo que yo quiero, lo demás no depende de mí. En los términos en los que hablamos en mi presentación, estamos poniendo sobre la mesa lo que piensa cada uno. Estamos intentando ir a por las opciones A, pero eso a veces no es fácil. No quiero apretar en exceso porque las prisas no son buenas. Ellos ya saben lo que yo opino con pelos y señales".

"Si por mí fuera, los futbolistas ya estarían aquí"

Sobre el mismo hilo, el técnico de La Palmera aseveraba en torno al tiempo de las llegadas: "Voy a hacer todo por mi parte de que sea que no. Si por mí fuera, los futbolistas ya estarían aquí ayer. No podemos ir contra los tiempos que marcan otros clubes o los propios futbolistas. No es bueno esperar al último día. No somos muchos y encima tenemos seis menos para mañana. Vamos a tener problemas para competir contra el CD Tenerife con todas las armas posibles. No será el Betis más potente porque perdemos efectivos".

Por último y reincidiendo en el tema fichajes, aseveraba: "Estamos con las opciones A porque pensamos que pueden venir. Esas opciones no se hacen en una semana, pero si eres persistente se pueden seguir haciendo. Cada uno hacemos el trabajo que corresponde, yo llamo al futbolista y hablo con él y siento si quiere venir o no, si le hace ilusión mi llamada. Para venir aquí, un futbolista tiene que tener compromiso y saber que el Real Betis es un club histórico. A partir de ahí, cuando ya he hablado con el jugador, yo doy un paso atrás porque el tema económico y de representantes no es mi parcela".

Mañana volverá a sentarse en el banquillo del Benito Villamarín, en lo que será su vuelta al coliseo heliopolitano: "Me dicen que ahora estoy más serio, pero responsabilidad. Sé que la gente se ha volcado conmigo durante esta etapa. Sé la confianza ciega que tienen en mí y en este cuerpo técnico. No queremos defraudarles. La de mañana es la tensión que te marca un partido en el que tiene a toda tu gente a tu lado y esperan mucho de ti".

"Hay que hacer más cosas"

Preguntado acerca del nivel de juego del equipo, Pepe Mel se dilató para argumentar sus sensaciones: "El trabajo que hemos hecho durante estas dos semanas lo hemos inducido a eso. El Betis está haciendo un trabajo defensivo, pero eso no es suficiente para ascender. Dejar la portería a cero está bien, pero hay que hacer más cosas. El concepto que yo tengo del Real Betis, en la categoría que esté, es que tiene que mandar en el partido y ser protagonista en el juego. Si el balón corre, jugaremos bien al fútbol, pero si no es así tendremos dificultades", apostillaba.

Álvaro Vadillo sigue cumpliendo fases en su extensa y necesaria recuperación, que le mantiene en el dique seco desde julio. La figura del gaditano es muy imporante para Mel, pero no quiere precipitar su regreso: "Ya tiene el alta médica. Quiero que esté cuanto antes, pero sin riesgo alguno. La semana pasada se le dio el alta a petición mía tras reunirme con los doctores. Era una buena noticia para él, ya que supone una subida en todo. Hemos tenido esta semana diferentes tests con él y el resto de la plantilla. En la última prueba, la máquina nos dice que hay un 30% de descompensación muscular entre la pierna operada y la no operada. Lo aconsejable es que llegue al 100%. Ahora está en la decisión que yo tome".

"Lo aconsejable es que llegue al 100%"

Asimismo, aseguraba: "Todo lo que ganaríamos con él en lo anímico podríamos perderlo en lo físico. A día de hoy, me tira más reservarle y pensar en Álvaro Vadillo y no en el Betis. Él tiene que ser importante en el sprint final. No voy a acorrer el riesgo aunque sea para jugar 10 minutos. Esa última prueba nos ha dejado pensando que puede ser un poco contraproducente".

Por último, también tuvo palabras para el rival, el CD Tenerife: "Conozco al entrenador, sé cómo se maneja y conozco a los futbolistas porque es mi obligación. Es un equipo muy ordenado en defensa. En el último partido en casa, empataron ante la AD Alcorcón 0-0 e hicieron un gran trabajo defensivo. Tiene gente como Aridane, Suso o Cristo que manejan bien los tiempos. Es un equipo técnicamente bueno, pero ya nos dirá alguna cosa Bruno, que les conoce bien".