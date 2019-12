La Previa de Luis Enrique: el 'Coco' llega en mal momento

El calendario suele ser caprichoso. Para completar la semana más convulsa en el Fútbol Club Barcelona en muchos años, el Camp Nou recibe al equipo que hace unos meses celebró la Liga sobre el césped blaugrana. La destitución de Zubizarreta y su staff, la convocación de elecciones a final de temporada por parte de Josep Maria Bartomeu, o la supuesta mala relación entre Lio Messi y Luis Enrique, deberían quedar en un segundo plano el domingo a partir de las 21:00. Pero será difícil. El entorno ya está contaminado como se pudo ver durante el partido copero ante el Elche.

El técnico gijonés deberá ser capaz de aislar al vestuario y conseguir que, estén o no con él (si es que existe ese conflicto), salgan lo más unido posible como equipo. Sólo exhibiendo la mayor intensidad se puede superar a un grupo como el rojiblanco, todo pundonor y entrega. Aunque con balón se empleen otras armas, totalmente opuestas, el Atlético obliga a igualar su ritmo a cada minuto. Tanto con como sin el esférico en posesión. El del Atlético ya se ha convertido en un partido grande y se ha de jugar como tal. No en vano, ambos tienen los mismos números en Liga (12 victorias, 3 empates y 2 derrotas).

Sin Xavi, Messi es más mediocentro

Para el primer duelo entre culés y colchoneros de 2015, Luis Enrique Martínez no contará con Xavi, lesionado con un micro-rotura en el sóleo. Así, crecen las opciones de Rakitic de ser titular como interior diestro, acompañando a Iniesta que parece fijo en el izquierdo. El croata tendrá de nuevo minutos para seguir acoplándose a su nueva función, bien distinta de la que le hizo crecer exponencialmente en el Sevilla. Si bien, también podría usar otras variantes como la vista en Mestalla con Mascherano (pivote) y Busquets (interior derecho) en el mediocampo, o el atrevido 3-4-3 que eligió en casa ante el Paris SG. El problema, es que con ninguna de esas tres, se ve/vio un Barcelona poderoso, más bien descoordinado y grumoso, quedando la figura de Messi la única capaz de dar luz a mucha oscuridad, alejándole del área y convirtiéndole en centrocampista de facto.

Por otro lado, Mathieu lleva entrenándose varios días con el grupo sin recibir el alta médica. Mismo caso que Dani Alves antes de Anoeta y acabó siendo titular. Así, no habría que descartar que el francés iniciase en el centro de la defensa. Piqué debería ser, por la altura de ambos para desarticular al máximo posible una de las armas rojiblancas, su acompañante. Aún así, se hace difícil pensar que Mascherano, tan del gusto del asturiano, no esté en el once. Por lo demás, se verá a los habituales: el tridente sudamericano, Bravo, Busquets, y Alba y Alves en los laterales.

Pequeñas variaciones en el Atlético 14/15

No hace falta descubrir quién es el Atlético de Madrid. Bloque fundamentado en su presión e intensidad, que dibuja un 4-4-2 fuerte en defensa, poderoso en el juego aéreo en ambas áreas, temible a balón parado (19 de los 34 tantos han sido de cabeza, una barbaridad), con mucha proyección de sus laterales (Juanfran suele "pre-finalizar" muchas jugadas subiendo por sorpresa en la banda derecha), y algo limitado a la hora de proponer juego, aunque esto último no influirá mañana porque será el Barcelona quien acapare la posesión. Y eso, al Cholo, no le importa. Le gusta más bien.

Simeone ha conseguido que la venta de Diego Costa no se note con la suma de goles de Mandzukic (6) y Griezmann (8), aunque sí que ha obligado a cambiar el estilo de ataque. Sigue igual de vertical, pero no buscan en exclusiva la carrera del delantero, aunque el ex de la Real Sociedad es hábil y veloz y Fernando Torres, recién llegado, podrá devolver aún mejor esa opción, sino el centro al área, donde el delantero croata puede explotar su fuerte, el remate de primeras. Más allá de esa diferencia y de que perdieron dos futbolistas TOP como Courtois y Filipe Luis, siendo Moyà y Siqueira sus dotados sustitutos, el Atlético es muy parecido al que durante la temporada pasada no perdió ninguno de los 6 partidos ante el Barcelona del Tata.

Con Miranda sufriendo problemas físicos durante casi todo el curso, José María Giménez ha hecho una pareja de centrales uruguayos igual de sobría. En el centro del campo, la pareja Tiago-Gabi, acompañados en las bandas por Koke (izquierda) y Arda Turan (derecha) interiorizando su posición, completan una línea equilibrada en calidad y trabajo. En la delantera, Mandzukic, Raúl García y Griezmann pugnarán por dos puestos. A riesgo de perder velocidad sin el francés, se apusta a que el ex-Bayern y el navarro serán quienes inicien, provocando que haya dos jugadores capaces de bajar balones largos y rematar cualquier centro lateral. Ya en la segunda parte, la velocidad de Torres y Griezmann podrían ser el segundo plan. La idea será aguantar el 0-0 hasta tener las oportunidades propicias para adelantarse. Planteamiento parecido al visto en Copa del Rey ante Real Madrid.