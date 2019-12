Granada CF - Real Sociedad: ahondar en la herida

El equipo de Moyes tuvo suerte de abandonar el estadio valenciano con tan solo un tanto en contra. El ‘Submarino Amarillo’ fue netamente superior y los primeros en reconocerlo fueron los jugadores y el entrenador. Si bien es cierto que la Copa del Rey no es la prioridad esta temporada, la Real Sociedad quiere realizar un buen papel en el torneo.

Frente al Granada habrá que mejorar mucho la imagen que se brindó entre semana, por ello el conjunto donostiarra deberá aprovechar la precaria situación del Granada para romper su mala racha a domicilio. El propio David Moyes se mostraba preocupado ante este hecho: "Estoy preocupado por la racha a domicilio. Merecimos ganar al Levante, hemos sumado fuera, pero debemos sumar de tres en tres".

Bien contra los grandes, irregulares contra el resto

"Merecimos ganar al Levante, hemos sumado fuera, pero debemos sumar de tres en tres"

A esto se refería David Moyes en rueda de prensa. La Real Sociedad ha conseguido doblegar a los tres mejores equipos del campeonato doméstico, pero frente a equipos de su nivel o inferior no ha sabido mantener la talla. "Tenemos que mostrar nuestro mejor nivel contra todos los equipos" dijo el técnico txuri urdin.

El caso más reciente es el del Levante, donde la Real Sociedad terminó por perder dos valiosos puntos en los minutos finales.

Suerte dispar

El Comité de Competición ha estimado las alegaciones presentadas por la Real Sociedad y ha decidido anular la tarjeta amarilla mostrada a Iñigo Martínez el pasado domingo.

En cambio, el comité no ha aceptado el recurso por la amonestación a Carlos Vela en el mismo encuentro, pero su participación en el choque frente al Granada no corre peligro más allá de las molestias que ha presentado el delantero mexicano.

Bajas clave

Tanto Zurutuza como Zaldúa no estarán disponibles para jugar frente al Granada. Ambos jugadores no estarán disponibles para el choque frente al conjunto andaluz. Moyes ha preferido preservar el tiempo estimado de recuperación, por lo que no estarán disponibles en la lista de convocados frente al Granada. Markel Bergara y Esteban Granero tampoco serán de la partida, pero le abrirán las puertas a Rubén Pardo, que tendrá una nueva oportunidad de convencer al técnico escocés. "Las ausencias de Markel y Granero harán más difícil el partido. Pardo tendrá opciones de jugar y de demostrar su talento" aseguró Moyes en rueda de prensa.

Un rival incómodo

Los duelos ante el Granada no acaban de traer buenos recuerdos a la afición txuri urdin. En el estadio del Granada los partidos se han saldado a favor del conjunto rojiblanco con un total de 14 victorias, mientras que la Real Sociedad tan solo ha podido sumar dos victorias, la última precisamente la temporada pasada cuando la Real se impuso por (1-3) con un doblete de Carlos Vela.

Caparrós en la cuerda floja

Pese a que la plantilla del Granada confía en su técnico la afición rojiblanca ya ha empezado a mostrar su malestar al ver que no llegan los resultados. Tal y como suele ocurrir en estas situaciones, la suma de derrotas suele acabar con la destitución del entrenador al mando. En el caso de Caparrós parece que le queda poco crédito y aunque Quique Pina no se ha pronunciado, esta es una ley no escrita en el mundo del fútbol. Este podría ser el último partido para el técnico de Utrera en caso de que no consiguiera un resultado positivo ante la Real.

Lass llega enchufado

El nuevo fichaje del Granada debutó con gol frente al Sevilla en la pasada jornada de Copa del Rey. Su desborde y su velocidad serán un quebradero de cabeza para los laterales de la Real Sociedad.

Pese a que no acabó de confraternziar con Paco Jémez, parece que Caparrós quiere darle otra oportunidad. No será un partido fácil, pero todo apunta a que el ex del Rayo Vallecano comenzará el encuentro como titular.

Convocatorias

Granada C.F: Oier, Roberto, Nyom, Mainz, Babin, Foulquier, Marcelo, Héctor Yuste, Eddy Silvestre, Iturra, Sissoko, Sulayman, Clifford, Larsson, Lass, Riki, Ortuño, El- Arabi y Success. (no confirmadas)

Real Sociedad: Zubikarai, Rulli; Carlos Martínez, Iñigo, Ansotegi, Yuri, De la Bella; Gaztañaga, Pardo, Elustondo, Xabi Prieto, Canales, Chory Castro, Vela, Hervías, Agirretxe y Finnbogason. (no confirmadas)

Onces posibles

​