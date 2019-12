Alcoyano - Real Zaragoza B: objetivos opuestos en El Collao

Aunque ambos llegan con la necesidad de victoria debido a que no la consiguieron en la pasada jornada, Alcoyano y Real Zaragoza B se encuentran en situaciones bien diferentes. Los locales, pese a que no comenzaron bien la temporada, ya están en los puestos altos de la tabla y mirando hacia el playoff. Los visitantes, por el contrario, han ocupado una semana más la última posición, y se encuentran a cuatro puntos de la permanencia, la cual podría quedarles muy lejos si no logran puntuar mañana.

A por el playoff

Los de Alcoy se encuentran quintos con 31 puntos, los mismos que el Lleida, que es cuarto y ocupa el último puesto que da derecho a disputar los playoff para ascender a Segunda. Llegan al choque tras empatar el pasado fin de semana en casa frente al Espanyol B (1-1). Los locales estuvieron a punto de llevarse los tres puntos, pero los pericos les empataron en el 92’.

En El Collao, los alicantinos tienen buenos números. Tan sólo han perdido dos encuentros, y han sumado seis victorias y dos empates. Mañana quieren volver a la senda del triunfo ante su público.

Una de las mayores amenazas para el filial mañana es Francis Ferrón, el pichichi del equipo, que ha anotado seis goles. Óscar Cano tiene a todos sus jugadores disponibles para este encuentro excepto Allan, que sigue recuperándose de su lesión grave de rodilla. El que no jugará más con el Alcoyano es Iván Martín, que el pasado lunes salió del club.

Óscar Cano: "Tenemos presente que el Real Zaragoza B empató hace poco en el campo del Nàstic y fueron durante buena parte del partido por delante"

El técnico atendió ayer a los medios de comunicación para analizar el partido de mañana por la tarde frente al filial del Real Zaragoza. Óscar recordó que el equipo sólo ha conseguido ganar por más de un gol al Valencia Mestalla (0-2), por lo que sufren mucho para poder sumar los tres puntos: “La premisa es ganar. Yo me abono a sufrir siempre y cuando ganemos los partidos”. El entrenador subrayó: “Si no lo hacemos todo bien, no somos superiores a nadie”.

En cuanto a su rival de mañana, el filial maño, esto fue lo que dijo: “En la primera jornada ya caímos derrotados en su Ciudad Deportiva, con lo que tenemos que estar más alerta. En esta categoría no hay ningún rival que sea fácil. Tenemos presente que el Real Zaragoza B empató hace poco en el campo del Nàstic y fueron durante buena parte del partido por delante. Es cierto que están jugando de forma diferente a cómo empezaron. Antes, con Esnáider y Gabarre, eran un equipo muy físico, un equipo de jugar muy directo, su habilidosa segunda línea era muy importante. Y ahora están intentando construir con un número mayor de pases y con un fútbol más elaborado. Vimos imágenes del otro día en Paterna y tienen muchas cosas buenas que hay que tener en consideración”. Y apuntó: “El Real Zaragoza B ha ido mutando en el tiempo, porque también ha habido altas y bajas y ha habido cambio de entrenador”. Por último, Óscar Cano hizo referencia a la sequía goleadora que atraviesa el conjunto aragonés: “El Real Zaragoza B últimamente no está marcando mucho, pero tampoco está encajando apenas. Las estadísticas se rompen, pero esperamos que el domingo no lo hagan”.

Bello: "Si te confías con los de abajo puedes perder fácilmente tres puntos"

El futbolista Antonio Bello también analizó la actualidad del Alcoyano y analizó a su rival de mañana en sala de prensa. Bello aseguró: “Si te confías con los de abajo puedes perder fácilmente los tres puntos”, y añadió: “Tenemos que ir a por todas sin mirar la clasificación. Sabemos que tienen jugadores de mucha calidad”. “Los filiales te dan una de cal y una de arena. Da igual que vayan últimos, si lo hacen bien nos pueden ganar. Con los filiales hay que ir a muerte desde el principio y no fiarte”, señaló el jugador. Por último, Antonio Bello señaló: “Llegamos en una dinámica muy buena. En el primer partido, que nos ganaron, era todo distinto”.

Respirar o ahogarse

El Real Zaragoza B viaja a tierras valencianas en la tarde de hoy sabiendo que no puede permitirse una derrota mañana. Perder podría significar terminar la jornada a siete puntos de la permanencia, cifra difícil de salvar.

Los maños llegan al choque colistas, posición que ocupan desde hace varias semanas. Suman 17 puntos y ven la salvación a cuatro puntos de distancia. Distancia que podría aumentar mañana si los zaragozanos no son capaces de sacar al menos un punto de El Collao.

La temporada que lleva el filial no es muy esperanzadora para que esto suceda. Pese a desplegar buen fútbol en la mayoría de sus partidos, los resultados no están llegando, algo que debe cambiar radicalmente desde mañana mismo para lograr el objetivo de salvar la categoría.

Si no suman, los maños podrían terminar la jornada a 7 puntos de la salvación

Los blanquillos acumulan dos derrotas consecutivas, ambas por la mínima, en casa ante el Hércules (0-1) y el pasado domingo en el feudo del Valencia Mestalla (1-0). En estos dos partidos, los hombres dirigidos por César Láinez encajaron el gol en los últimos minutos del choque. Y es que, el filial zaragocista ha perdido un total de siete puntos en los minutos finales de los partidos, privándose, así, de dos victorias y tres empates.

Lejos de la Ciudad Deportiva, el Real Zaragoza B continúa cosechando malos resultados. Tan sólo una victoria, que se dio en la primera jornada disputada en el mes de octubre, tres empates y un total de cinco derrotas.

Para este partido Láinez no podrá contar con Tarsi, que se encuentra en la fase final de recuperación de su lesión, ni con Meseguer, que se encuentra convocado con el primer equipo para el partido que disputa mañana a las 12h en Las Palmas. Mañana podría re-debutar Ortí, la segunda incorporación invernal del filial.

Precedentes

La última vez que CD Alcoyano y Real Zaragoza B se enfrentaron en Alcoy fue en la temporada 2005/2006. El partido terminó con resultado favorable a los locales (2-0).

En el partido de la primera vuelta, que fue el primero de la temporada, los zaragocistas lograron remontar el gol de Bello y se impusieron en el marcador por 2-1. Los goleadores fueron Esnáider y Kilian.

Posibles onces

CD Alcoyano: Jero; Navarro, Óscar López, Mario Fuentes, César Remón, Devesa, Rubén Ramos, Julio de Dios, Bello, Isra Jerez y Alfaro.

Real Zaragoza B: Víctor; Lasure, Marc Vales, Jorge "Guti", Bonilla; Carlos Javier, Santigosa, Sergio Gil, Nacho Lafita, Kilian y Diego Suárez.