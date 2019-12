SD Ponferradina - Racing de Santander: puntuaciones de la Ponferradina, jornada 20 Liga Adelante

Partido frío, soso, sin emoción y sin muchas ocasiones el que disputaron la Ponferradina y el Racing de Santander en una gélida noche cerrada sobre la capital de El Bierzo. La temperatura pudo jugar una mala pasada ya que los futbolistas parecieron tener las ideas congeladas y no hicieron un gran partido. Andy, que no estaba teniendo una gran actuación, abrió el marcador con un disparo cruzado a pase de Yuri, otro que estuvo bastante ausente. El Racing no se rindió y Mariano en el tiempo de prolongación igualó el choque adelantándose a Alberto Aguilar. Las tácticas de Manolo Díaz no funcionaron ante el cuadro cántabro.

0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Manolo Díaz

5 | El técnico de la Deportiva no acertó en la mayoría de sus decisiones, tanto en los cambios del once inicial como durante el choque. Tete no estuvo nada bien y las entradas de Rubén Sobrino e Infante en la segunda mitad no tuvieron el resultado esperado. Por su parte, acertó con la colocación de Óscar Ramírez por Carpio en el lateral derecho y adelantando a Andy un poco en la segunda mitad. Al final, la entrada de Paglialunga no hizo más que atemorizar al equipo y acabó cediendo terreno hasta encajar el empate definitivo.

Kepa

6 | Muy seguro en su debut en el equipo berciano y en la categoría. Jugó fácil con los pies y atrapó las ocasiones que tuvo el equipo racinguista, que aunque fueron pocas, tuvo que salir rápido en alguna llegada de los atacantes visitantes. En el gol de Mariano no pudo hacer nada.

Óscar Ramírez

7 | El mejor de los blanquiazules. Muy correcto en defensa, sin fallos en el corte y jugó con sentido en ataque, buscando combinar con Tete o Acorán y las caídas de los delanteros a su banda. Aprovechó la titularidad cuajando un gran partido que le pondrá la decisión de qué lateral debe jugar difícil a Manolo Díaz en el futuro.

Castañeda

5 | Primera parte sobria del lateral izquierdo. Subió y bajó rápidamente cuando debía pero en la segunda se vio un poco desubicado, pegándose mucho a la zona cubierta por los centrales y dejando libre la banda. Así, desde su lateral llegó el centro de Rubén Durán que valió el empate del Racing.

Alberto Aguilar

4 | Sin problemas en la primera parte ni en la segunda, a excepción del gol encajado en el que Mariano se le adelanta para hacer la igualada. En ataque, junto con Alan Baró, no encontró la salida que el equipo necesitaba con Andy o Jonathan, en un fallo grupal que atascó el ataque de la Deportiva en las ofensivas con el Racing colocado.

Alan Baró

5 | Al igual que los demás defensas, partido correcto, sin complicaciones. Falló en la salida de balón, al no encontrar a los jugadores indicados para ello.

Jonathan

3 | Desaparecido en ataque y en defensa. Uno de sus peores partidos esta temporada. Aún así, intentó luchar y cubrir la posición de los laterales cuando estos subían pero se le vio menos suelto que en otras ocasiones.

Andy

6 | El gol mejoró ostensiblemente lo que estaba siendo un día para olvidar. Pases fáciles, que normalmente no suele fallar, iban a parar al contrario. Al volver del descanso adelantó unos metros su posición y eso le permitió marcar el 1-0.

Acorán

5 | Tampoco fue un buen partido del extremo canario. Empezó en la banda izquierda, zona no habitual para él y acabó en la derecha. Ni en una zona ni en la otra estuvo afortunado, aunque, como siempre, lo intentó de todos modos.

Tete

4 | No aprovechó la ocasión que tenía de demostrar que también puede iniciar los partidos. Siempre ha salido como revulsivo, haciendo mucho daño a las defensas cansadas. En este partido no creó el peligro al que está acostumbrado y su cara al ser cambiado fue suficiente para expresas sus sensaciones en los minutos jugados: disconformidad por lo hecho.

Berrocal

4 | Peleón como siempre pero sin oportunidades. Se retiró lesionado en la segunda parte por un golpe sufrido en la pierna derecha. Encuentro para olvidar del andaluz.

Yuri

6 | Cambió su traje de goleador por el de asistente. Quiso participar en la elaboración y en una jugada en la que Samuel, excompañero, le dejó más liberado, aprovechó para filtrar un pase magnífico a Andy. Ayudó con Berrocal a la tímida presión blanquiazul también.

Pablo Infante

5 | Creó peligro, pero sin acierto. Salió y desde que llevaba pocos segundos en el campo ya intentó driblar una y otra vez. Al no ser un jugador veloz, lo que puede aportar no afecta a si los rivales tienen síntomas de cansancio. Aún así, tuvo una oportunidad que podía sentenciar antes del gol de Mariano para el Racing.

Rubén Sobrino

4 | Excesivamente individualista en alguna acción que acabó por desquiciar a los aficionados y a sus compañeros. Se le vio vivo como siempre pero sin la lectura del juego que podría haber beneficiado a la Ponferradina.

Paglialunga

4 | Salió por Berrocal para tener más control en el medio del campo, pero no aportó nada. No relajó el juego local ni se posicionó en la labor defensiva de forma efectiva.

Árbitro: Eiriz Mata (comité gallego)

7 | Sin problemas. No fue un partido difícil de arbitrar y el colegiado gallego lo llevó dejando seguir en muchas ocasiones y deteniéndolo cuando la situación lo requería. Pitó menos faltas de las que son habituales en un partido de la Liga Adelante pero ayudó a que el ritmo fuera más vivo. Las tarjetas amarillas que mostro eran más que justas.