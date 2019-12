Messi: "Aquí soy feliz"

La gran victoria del Barça sobre el Atlético de Madrid por 3 goles a 1 tuvo un protagonista: Leo Messi. Cierto es que todo el equipo rayó a un gran nivel, pero el crack argentino destacó por encima de todos con su intensidad, su visión y creación de juego, su contínua búsqueda del gol y, como no, por la polémica que le ha envuelto durante la semana pasada.

Al finalizar el encuentro, Leo Messi pasó por el programa "El Marcador" de Barça TV, donde dejó un reguero de importantes declaraciones. Seguramente para los culés la más importante sea la aclaración de su futuro. "No tengo intención de irme a ningún sitio", declaró Messi, tratando de calmar a la afición. Pero quedaba mucha tela que cortar en cuanto a la polémica y el argentino no quiso dejarse nada en el tintero: "No he exigido nada para quedarme porque nunca he tenido la intención de irme a ningún sitio. También oí decir que mi padre había hablado con el Chelsea, con el City; todo es mentira".

La estrella azulgrana aprovechó para desahogarse de una presión y una mala fama que le acompañaba desde hace tiempo: "Se ha dicho muchas veces que he tenido mala relación con Guardiola, con Eto'o, con Ibrahimovic, con Bojan; que había echado a mucha gente. Esto no es verdad ni mucho menos. Ni tampoco pedí que echaran a nuestro entrenador, ni a Juanjo, ni a Canal...". Eran muchas las acusaciones vertidas sobre su persona y al final, Leo Messi quiso acabar con todas ellas.

Pero en esta ocasión se trataba de algo especial y Messi no lo pasó por alto: "Me duele porque ha salido de Barcelona. No viene de Madrid. Hay gente que quiere hacer daño al Club y es importante que, ahora más que nunca, estemos unidos porque vienen cosas importantes. Estoy cansado de oír muchas cosas sobre mí. Me pintan de manejar el Club cuando soy un jugador más. No tomo decisiones ni pido que las tomen".

Pero no todo iba a ser polémica. Sobre el partido, reconoció las dificultades que plantea un equipo como el Atlético de Madrid. "Últimamente, desde que está Simeone, nos había complicado. Hemos salido con una buena actitud y hemos sido superiores", algo que echaba en falta el argentino. "El Atlético es un equipo muy difícil de jugar. Siempre juega al límite y tiene grandísimos jugadores, que si los dejas te pueden crear situaciones de gol de la nada. Hemos controlado todo ello prácticamente hasta el penal, que para mí no ha sido", declaraba Messi, autor del penalti que acortaba distancias en el marcador.

Por último, Leo Messi se ha no se ha mostrado muy optimista de cara a levantar este año su quinto FIFA Balón de Oro. "Siendo realista, creo que está complicado. Iremos y disfrutaremos de la gala. Cristiano Ronaldo y Neuer han hecho años espectaculares", reconocía un Messi humilde como siempre.