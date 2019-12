Crónica de un Balón de Oro anunciado

La gala acabó. Se pasa el trámite. Para un barcelonista, estas dos horas de la tarde han sido algo parecido a un viejo sueño repetido. No una pesadilla, sino uno de esos sueños complicados de entender. El desfile por la alfombra roja se hizo más largo de lo normal para los que, ya sabían de la dificultad de que Lionel Messi saliera con el Balón de Oro del brazo. Sin duda, la gala fue algo maravilloso en lo que a lujo, moda, figuras deportivas y viejos recuerdos de un año 2014 que se recordará… y que un culé tratará, en muchos casos, de olvidar.

Lionel Messi pudo sorprender de nuevo con su vestuario, saliéndose de la norma desde el minuto uno y evidenciando, también con su elección de colores, que no se mueve por el mismo camino que los demás terrícolas. Es especial en todos los sentidos. Destaca ese grana (le faltaba el azul) en la foto del mejor once de 2014 (el único premio que se ha llevado de Zúrich), no solo en altura, que también, sino en impresión visual, destacando entre tanto esmoquin negro.

Messi debía saber en todo momento que esta gala no era su gala. Disfrutaba con la situación, como lo hace cualquier aficionado al fútbol. Como lo haría Del Piero, también presente, que fue el encargado de dar el premio a Messi y al resto de los premiados en el once ideal de la FIFA, entre los que también se encontraba Andrés Iniesta (con ellos, Neuer, Sergio Ramos, Thiago Silva, David Luiz, Lahm, Kroos, Di María, Robben y Cristiano Ronaldo). O Henry, encargado de dar el Balón de Oro al ganador. Con la curiosidad de ver qué espectáculo aguarda, pero sin los nervios de quien se siente ganador.

Se vivieron los premios a Kellerman (técnico del Wolfsburg femenino) y a Kessler (jugadora del Wolfsburg) con emoción, pues los dos apelaron al sentido del compañerismo y del equipo, amén de recordar al recientemente fallecido Junior Malanda, jugador de 20 años del conjunto de la Volkswagen. Se vivió también con gran cariño ese premio Presidencial de la FIFA a Kagawa, periodista de 80 años japonés, que desde el Mundial de 1974 llevaba dedicando su vida a las historias sobre ese fútbol que tanto amaba. Se vivió por supuesto el momento de los más de 15000 voluntarios y voluntarias participantes en los eventos de la FIFA y que fueron recompensados en el premio FIFA Fair-Play.

Sin duda, se pudo vivir también con gran emoción ese premio al mejor gol del 2014, el de James con Colombia en el Mundial 2014, que derrotó a otros dos golazos más, también dignos de premio, que regalaron la jugadora Roche y Van Persie, en ese partido maldito del cinco a uno contra España, en el debut de La Roja en Brasil. También el momento de los técnicos de fútbol masculino, un premio que fue a parar al seleccionador alemán, Joachim Löw, por su trabajo al frente de la Mannschaft hasta conseguir tan preciado Mundial en el verano de 2014.

Messi: "Intento superarse cada vez a mí mismo. Estos goles no pueden llegar sin la ayuda de mis compañeros"

Los aspirantes al máximo galardón individual, iban saliendo de parte en parte de la gala y por turnos a recibir las palabras y los elogios del técnico y de un admirador. En el caso de Lionel, su técnico, Luis Enrique, en medio de la vorágine de rumores de problemas en el club, era mostrado en vídeo dejando clara su admiración por Messi y su juego: “Lo que consigue es increíble, es sin duda el mejor jugador que he visto en mi vida". Así como su admirador, que resultó ser el exjugador de River Plate o Valencia, Pablo Aimar (su segundo premio de la noche, me equivoqué al decir que solo se llevó uno ahí atrás), amigo del argentino y admirados el uno por el otro. Éste, le preguntó a Messi, en tono de broma “por qué era mejor en la realidad que en la Play Station”, provocando la risa del 10 del Barcelona. Ya en serio, Aimar le preguntó “si seguía divirtiéndose tanto como cuando jugaba en el patio, cuando era un niño”. A esa, Messi, tras un breve olvido, sí contestó: "Siempre dije que disfrutó jugando mucho a fútbol, como cuando era chiquito.”, y afirmó que “cuando dejé de divertirme, lo dejaré".

Pero sin duda, el momento que todos esperaban en esta gala, el momento que todos podían querer vivir, era el de la entrega del Balón de Oro. Los tres aspirantes, sonrientes y sentados en sus butacas, esperando que Thierry Henry (otro gran olvidado del Balón de Oro) recitara ante la gente citada en el Palacio de Congresos de Zúrich quién iba a ser el ganador de tan codiciado trofeo. La voz de Henry, más apagada de lo que puede ser esperable en un evento de tanta categoría, ante tantos y tantos amigos, reveló lo que todos sabían: Cristiano Ronaldo.

Messi en Zona Mixta: "¿El quinto Balón de Oro? El próximo año espero ganar títulos con el equipo, sin pensar en los trofeos individuales".

El jugador del Real Madrid que, tras un año impecable en el que sus goles y su aportación al equipo habían hecho campeón de la Champions League por décima vez al Real Madrid, debía salir a recibir el Balón de Oro de manos del mito francés. El tercero no consecutivo. Igualaba a mitos como Cruyff, Platini o Beckenbauer. Algo que no se consigue todos los días. Sin embargo, el luso expresó que quería más. Con sus palabras, cito: “No me quiero quedar aquí. Quiero superar a Messi”. Esas palabras, esa mención, supuso lo que nadie esperaba: un tercer título esa misma noche (tras el once del año y las palabras de Aimar) para llevarse a casa, a Barcelona. Un título que no iba recubierto en Oro ni brillaba, simplemente era el testimonio del mejor jugador de 2014 afirmando claramente que estaba por debajo de él.