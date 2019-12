Cuenca: "Contemplaría cualquier oferta de renovación"

El del próximo fin de semana será sin duda un partido especial para él, y por eso su presencia en la sala de prensa de Abegondo era cuestión de tiempo. Isaac Cuenca protagonizará así su primer enfrentamiento liguero al Barcelona desde que abandonó la disciplina azulgrana. El de Reus, al contrario de como dicen algunas voces, no siente rencor: "No tengo ninguna espina de esa etapa. Al Barça le estoy agradecido por todo lo que me ha dado. He aprendido muchas cosas de allí, tengo muchos amigos, es la tierra que quiero y donde he nacido y crecido".

Obviamente, el Barcelona fue el tema más recurrente de su comparecencia. Cuenca tuvo palabras para su antiguo equipo, la situación que está pasando y, como no podía ser "No concibo a un Barça sin Messi" de otra manera, también para Leo Messi: "Él puede jugar en cualquier equipo de primer nivel, pero no concibo a un Barça sin Messi. Es un símbolo y creo que le quedan muchos años por delante". Sobre la 'crisis' del barcelonismo, el extremo también opinó: "Cuando perdieron contra la Real se armó una enorme y no fue para tanto. Además, el otro día contra el Atlético no parecían tan mal, pero sí que es cierto que en el Barça hay mucha presión por su dimensión como club".

Sobre las capacidades puramente futbolísticas de los de Luis Enrique, Isaac Cuenca lo tiene claro: "Si tuviera que aconsejarle a alguien cómo jugar contra ellos, le diría que procurara quitarles el balón, aunque no es tan fácil como parece porque son muy buenos y les gusta hacer jugadas elaboradas con muchos pases".

Pero el Barcelona no fue el único tema de conversación de la rueda de prensa, ya que el también ex "Creo que mis decisiones en el campo son buenas" de Ajax y Sabadell opinó sobre la progresión del equipo en cuanto al juego practicado, en una postura muy parecida a la de ayer de Toché: "Hemos aprendido de los errores, crecido como equipo y ahora quedan cuatro meses en los que hay que dejar todo en el campo". Por otra parte, no se mostró ausente de los rumores que caen sobre él acusándole de individualismo: "Creo que mis decisiones son buenas. Siempre es normal que en un partido haya jugadas en las que pienses que puedes hacer algo diferente, pero intentas elegir la opción más correcta y estoy contento".

Por último, y sobre el comienzo de los rumores de una posible renovación (tan solo firmó por esta temporada), Cuenca mostró desconocimiento de cualquier oferta del club pero dando pie a una posible extensión de contrato: "Vería bien recibir una propuesta así. La contemplaría, como cualquier oferta, y nos encargaríamos de decidir qué es lo mejor para ambas partes", concluyó.

