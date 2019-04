Leo Messi: "Todo el vestuario estaba mal"

Leo Messi concedió una entrevista al programa Sports Center de la ESPN en Zúrich, hacia donde se desplazó con motivo de la Gala del Balón de Oro. El delantero del Barça respondió a todas las preguntas del periodista y habló acerca de sus declaraciones después del enfrentamiento liguero contra el Atlético de Madrid en las que dijo que no quería irse y que no mandaba en el club.

"Tenía ganas de hablar para decir la verdad más que nada, porque me molestó que se publicaran cosas que no eran ciertas. Estamos acostumbrados a que salgan cosas de dentro del vestuario y del club, ya que es un club en el que siempre se filtra mucha información", afirmó y reiteró que "me molesta cuando no son verdad".

"Nunca había salido a desmentir nada, pero pensé que era el momento de parar todo eso"

En ese mismo sentido, fue preguntado por el respaldo de uno de los jugadores del Barça, Mascherano, que apoyó las palabras del delantero. "Sí, todo el vestuario estaba mal por las informaciones falsas que habían salido, porque era algo malintencionado y para hacer daño al vestuario, al grupo, y no nos gustó", confesó Leo.

Un año más en la competición europeoa, la Champions League, el rival es el Manchester City. "Nos tocó el más complicado para nosotros, pero va a ser un partido similar al que ya jugamos el año pasado. Ellos no cambiaron mucho, siguen prácticamente los mismos y será un encuentro igualado seguramente y muy difícil", dijo el '10' del Barça.

En cuanto a la selección, Leo dejó constancia de su compromiso con su país y desmintió los rumores sobre su adiós: "No falté nunca, siempre quise estar y siempre estoy, por eso no tengo que dar explicaciones".

"No es cierto que quiera dejar la selección"

Y sobre su relación con el técnico de la albiceleste, el 'Tata', afirmó que "cuando llegó no hablé con él de nada especial. Estaré siempre que me convoque". Otro de los temas a tratar fue la presencia o no de Carlos Tévez en la convocatoria de Argentina y su conexión con los compañeros: "Nunca he tenido problemas con él y estamos felices de que haya vuelto con nosotros a la selección".

La albiceleste busca alguna alegría en la Copa América tras el duro palo en el pasado Mundial de Brasil. "Sí, este grupo merece levantar algo por su calidad deportiva y humana de estos jugadores". Y concluyó remalcando que "me queda un sabor amargo de 2014 por haber estado tan cerca de ganar el Mundial con Argentina".