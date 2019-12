Entrevista. Rubén García: "Tenía una cuenta pendiente en la Cultural"

Rubén García Martínez (O Barco de Valdeorras, Ourense, 6 de diciembre de 1981) está llevando la batuta de ese orfeón llamado Cultural. Cada partido, el equipo juega mejor y el gallego es el encargado de que nadie desafine. Desde la medular se encarga de repartir juego, marcar el tempo del partido y dar equilibrio. A la par que el cuadro leonés crece, el de O Barco también lo hace, señal inequívoca de que él tiene algo que ver en la mejoría de la Cultural. Tras una racha de seis partidos sin perder, Rubén García atendió en exclusiva a VAVEL.com para tocar muchos temas.

Pregunta: ¿Cómo empezó a jugar a fútbol?

Respuesta: Empecé a jugar a fútbol sala con el colegio y quedamos dos veces campeones de España. A mí me gustaba más el fútbol, jugaba a fútbol sala porque no había categorías inferiores, y empecé a jugar en El Barco en cadetes, pero siempre jugaba con los de una categoría superior. En mi segundo año de cadete jugué con el equipo de preferente y ahí me fichó el Ourense. Estuve año y medio año, firmé por el Levante tres años y luego ya comencé mi carrera.

P: ¿Siempre ha jugado de mediocentro?

R: Sí, mediocentro o mediapunta. Incluso cuando era cadete jugué de libre, que de aquellas se jugaba con tres centrales y el entrenador me ponía ahí para sacar el balón.

P: ¿Porqué mediocentro?

R: Porque no soy un jugador rápido, soy más técnico que rápido y me colocaron ahí. En mi época jugaba Guti, que era mi ídolo, y también Pirlo, y empecé a jugar en ese puesto.

P: Lleva muchos años en la categoría. ¿Cómo se ha notado la crisis económica general en la Segunda B?

R: De hace tres o cuatro años hacia aquí, hay ocho equipos buenos y el resto es mucho más parejo. Hace años el décimo o el duodécimo peleaba por meterse en playoff, había más dinero. Ahora los jugadores no se mueven de cerca de casa porque no les compensa y hay mucho futbolista de Tercera que están teniendo la oportunidad.

"Considero a la Cultural mi casa"

P: Ha pasado por hasta 12 clubes. ¿Cuál le ha sorprendido más y por qué?

R: Siempre he dicho, y no porque ahora esté aquí, que considero la Cultural como mi casa. Lo sabe todo el mundo, aquí tengo muchos amigos. También tengo mucho cariño al Lugo, que es un espectáculo en todos los aspectos, es una familia como club, muy serio y tienen muy buena afición. También el Éibar, un club muy humilde y organizado, y el Oviedo, porque es un equipo de Primera en Segunda B, con mucha repercusión y te sientes jugador de Primera.

P: Con tantos años en el fútbol, seguro que hay alguna anécdota curiosa que pueda contar

R: Cuando ascendimos con el Lugo en Cádiz casi perdemos el avión de vuelta. Teníamos que estar a las nueve de la mañana en el hotel, pero nos fuimos de fiesta y casi no cogemos ese avión. Imagina la que liamos celebrando el ascenso.

P: ¿Qué le ha hecho volver a la Cultural?

R: Tenía otras opciones, pero tenía una cuenta pendiente aquí. Yo me fui obligado, quería quedarme mucho tiempo aquí pero las circunstancias del club me obligaron a irme. Salvo el tema deportivo, en el que jugamos el playoff, el resto salió muy mal. Nadie del club me llamó, me salieron una serie de ofertas muy buenas, como la del Oviedo, que no podía rechazar. Aquí estaba muy a gusto, cerca de casa, con muchos amigos y hubo una persona muy importante para que volviera, que fue Santi Santos. Es amigo mío y el año pasado estuve a punto de venir pero no se concretó.

"El año pasado, cada partido era un reto con el Noja"

P: El año pasado experimentó una situación difícil en Noja. ¿Cómo vivió lo que sucedió allí?

R: Fue un proyecto muy prometedor, hicimos un equipazo con salarios muy altos, pero fue todo humo. En diciembre me salieron cosas para irme pero el miedo a marchar y que me pasara lo mismo en otro lado hizo que me quedara en Santander, que es una ciudad que ya conozco, estuve en el Racing cinco años. Aguanté, al principio lo pasé mal, pero al final todos los fines de semanas teníamos un reto. Éramos un equipo hecho de retales, de jugadores de Tercera, otros que no tenían equipo... y acabamos compitiendo bien: le quitamos puntos al Oviedo, al Racing, a la Cultural, ganamos al Celta B en Vigo... Fue algo que había vivido nunca y es algo de lo que también se aprende.

P: ¿Qué cree que le ha faltado para dar el salto a Segunda División?

R: La Segunda B de antes era muy complicada. Hice años buenos, hice playoff pero en Segunda prefieren otro tipo de jugador al tipo de futbolista que soy yo. Nunca me paré a pensar en eso, pensaba en el trabajo, en seguir jugando. Llegué a jugar con el primer equipo del Racing, jugué competición europea pero, por unas circunstancias o por otras, estoy aquí, soy jugador de Segunda B, pero la ilusión y las ganas nunca me faltaron.

P: Lo que sí ha disputado son muchas fases de ascenso, hasta seis. En dos, con Éibar y Lugo, logró ascender. ¿Cuál es la clave en esos playoff?

R: La clave para jugar un playoff es saber a lo que se juega, eso es lo principal, y nosotros estamos en esa dinámica. Hay que tener ilusión, que la tenemos, y ser un equipo, que también lo somos. En las otras experiencias que tuve, todos los años que jugamos playoff lo hicimos porque éramos una familia. En ciertos momentos hay que tener fortuna, como por ejemplo con el Lugo, que subimos por penaltis. Hay que tener continuidad, tener un equipo muy competitivo y ser constante.

P: ¿Aspira la Cultural esta temporada a esa meta de los playoff?

R: Nosotros no lo pensamos. Estamos en una situación privilegiada, el equipo está bien pero el objetivo es conseguir la salvación lo antes posible y después soñar. Cuando consigamos los 44 o 45 puntos, que nos darán para salvarnos, nos marcaremos otro objetivo, el de la Copa del Rey. Si al final te ves ahí arriba, soñar, pero el objetivo ahora mismo no es ese. Somos conscientes de que hay equipos muy fuertes: Oviedo, Racing de Ferrol, Murcia, Guijuelo... y nosotros lo que tenemos que hacer es mantener esta línea.

"Había interés en ambas partes para que fichara por la Cultural"

P: ¿Cómo se fraguó el fichaje por la Cultural?

R: Me llamó Felipe Llamazares nada más acabar la liga, a principios de junio. Hablamos, pero no llegamos a un acuerdo por circunstancias. Como había interés por las dos partes, a mitad de junio volvimos a tener contacto y ahí se cerró. Nos pusimos de acuerdo, él cedió un poco y yo también. Como él quería que yo viniera y yo quería venir no hubo problema.

P: ¿Cómo es el ambiente en el vestuario?

R: Es un ambiente muy bueno, con gente joven. Al principio no es fácil juntar a gente joven, porque cada uno es de una forma pero los veteranos ayudamos mucho a la convivencia. Intentamos hacer equipo y somos una piña. Nos llevamos todos bien y es una de las claves.

P: ¿Tiene algún rol en el equipo de mentor de los jugadores más jóvenes que hay en plantilla?

R: Sí, es un rol que yo me marco. Cuando yo era joven me gustaba que me ayudaran, que estuvieran cerca de mí, que me aconsejaran. Tengo un cariño especial por Coutado y Borja Martínez, que son dos chicos que veo que tienen futuro, como otros muchos de la plantilla. Intento ayudar a todos de mi experiencia para que cojan un camino adecuado para que puedan vivir de esto.

P: Hay mediocentros jóvenes en la Cultural con mucho potencial. ¿Qué te inspiran Gonzalo, Kamal, Álex y Turzo?

R: Todos tienen muy buenas condiciones. Kamal ha jugado en el Real Madrid, viene de algo más profesional. Gonzalo tiene un golpeo de balón espectacular. Turzo es muy constante, trabajador, puede jugar de lateral, de central, de mediocentro y tiene buenas condiciones. Álex es el que menos está participando pero es un ejemplo para gente joven. No va convocado, pero no para de trabajar, es constante, no pone ni una mala cara, es una esponja, todo lo que dices lo absorbe. Y, además, tiene muy buenas condiciones: se adapta a jugar de lateral, de mediapunta... Creo que necesita jugar, pero estamos en una buena dinámica y ahora es complicado.

"Nos gusta llevar el peso del partido, pero nos adaptamos a otros sistemas"

P: La Cultural se mueve bien llevando la iniciativa. ¿Es su sistema favorito o se pueden adaptar a otro?

R: Es nuestro sistema favorito el llevar el peso del partido, tener la posesión por el tipo de jugadores que tenemos, hay gente de calidad. Los centrales tienen muy buena salida de balón, los laterales se incorporan, en el medio somos gente que sabemos tener el balón, en la mediapunta Peláez tiene muy buen último pase, en bandas gente con desborde que se asocia... Pero cuando tenemos que jugar a otra cosa, como frente al Celta B, que tuvimos que esperarles algo más, el equipo demostró que también sabe jugar a eso. Nos adaptamos a varios sistemas

P: Pese a ello, últimamente está costando marcar gol, pese a que generan ocasiones. ¿Cuál puede ser el posible remedio?

R: El remedio es que entre una, porque Aketxe me parece un delantero espectacular. Está teniendo ocasiones todos los partidos, lleva nueve goles y creo que tanto él como Orodea, que cada vez que sale lo hace bien, van a hacer goles seguro. Lo difícil en el fútbol es crear ocasiones, las estamos creando, así que los goles llegarán. Ahora los están metiendo gente de banda como Borja o centrales como Pérez, y eso es bueno para el equipo, no que solo los delanteros lleven el peso de los goles.

"Cabello es un enfermo del fútbol"

P: ¿Qué opina sobre Javier Cabello?

R: Es un entrenador muy metódico y que le gusta mucho ver fútbol, analizar todo. Tiene mucha proyección, porque es joven, lleva poco tiempo entrenando pero es un enfermo del fútbol. Lo tiene todo estudiado. Está en una buena línea y si sigue así, con esas ganas, puede ser un muy buen entrenador.

P: Los que están en buena línea son ustedes, con seis partidos seguidos sin perder. ¿Cuál es la clave de ello?

R: Confiar en nosotros. El día del Lealtad, sobre todo la primera parte, estuvimos muy mal. En la segunda parte mejoramos, pero marcó un antes y un después. Fuimos a Langreo con muchas críticas y el equipo hizo partidazo para ganar 0-1. Vino el Murcia, ganamos y ahí cogimos confianza. Creemos en nosotros y esa es la clave, saber que si jugamos al cien por cien podemos ganar a cualquiera, pero estando al noventa por cien podemos perder con cualquiera, y lo sabemos. El domingo hicimos un partidazo, tuvimos seis o siete ocasiones claras que no materializamos, pero esa es la línea a seguir.

P: A la par que crece el equipo, crece usted. ¿Cómo se está sintiendo?

R: Empecé el año muy bien ante el Tropezón, el Compostela... pero vino una lesión, que me dejó varias semanas fuera. El equipo empezó a ganar, empezó a jugar otra gente que lo hizo bien y no me quedó otra que seguir trabajando. Sabía que cuando me llegara la oportunidad la iba a aprovechar, porque confío mucho en mi. Sé que tengo una edad, que me queda poco de fútbol, pero tengo una ilusión muy grande y unas ganas de jugar cada partido que antes no tenía.

P: Tuvieron un bache allá por noviembre ¿Qué sucedió?

R: Fue una mala racha de resultados, no de juego. El equipo jugó bien, no entraba la pelota pero creábamos ocasiones y a nosotros, con media oportunidad, nos metían gol. Hemos sabido salir de esa situación, que no es fácil, y eso nos hizo más fuerte. Lo más importante del fútbol es confiar en tu compañero y aquí creo que esto sucede.

P: Con 31 puntos en la jornada 20, ¿cómo valora hasta ahora la temporada?

R: Está siendo muy buena, a principio de temporada nadie, especialmente la gente externa a la plantilla, no pensaba que lo hiciéramos tan bien porque hicimos una pretemporada regular en la que no metíamos gol. Hubo muchas críticas, pero nosotros sabemos lo que hay que hacer. Ahora mismo el equipo a nivel de juego y de clasificación está muy bien. El objetivo será intentar conseguir más puntos que en la primera vuelta, que no va a ser fácil.

P: ¿Cuál es el punto fuerte y el punto débil del equipo?

R: El punto fuerte es que hacemos muy buenas posesiones, creamos peligro y ocasiones. El punto débil es que materializamos pocas de estas oportunidades. Estamos encajando pocos goles, que era un deje que teníamos antes, pero que hemos corregido.

P: ¿Cómo se definiría como jugador?

R: Nunca me ha gustado definirme, pero creo que soy un jugador que trata bien la pelota, que le gusta tenerla, que le gusta dar pases hacia adelante y que tiene mucho equilibrio.

"Hay muchos clubes de Primera que no tienen estas instalaciones"

P: ¿Qué es lo que más le gusta de este club?

R: Cómo se está trabajando ahora para salvar la Cultural. Además, las instalaciones que tiene el club, que muchos equipos de Primera no las tienen, es un espectáculo. Tanto Puente Castro como el estadio son instalaciones de Primera División. Es un club al que apetece venir a jugar.

P: ¿Qué jugador le ha sorprendido?

R: Aketxe. Es un jugador que no solo es los goles, también es el trabajo y las ganas que tiene de crecer. No me gusta decir un nombre solo, porque también hay jugadores como Peláez, Iván González, Viti, Kamal... que están muy bien. Somos un equipo con mucha gente con proyección.

P: Mójate, ¿dónde veremos a la Cultural a final de temporada?

R: Firmaba no bajar del puesto en el que estamos. Sé que va a ser muy difícil, pero intentar quedar entre los ocho primeros estaría bien.

Rubén García en 10 toques