La representante de Alves: "Él quiere estar en un sitio en el que le quieran y sentirse cómodo"

Dani Alves está en el punto de mira en cada mercado de fichajes. Su nombre suena cada verano para abandonar el Club pero los refuerzos que llegan para ocupar su sitio, como Douglas o Montoya, no están a la altura. Su exmujer, a la vez representante, ha dejado entrever que puede renovar su contrato con el FC Barcelona (el cual termina el 30 de junio de 2015) ya que el Club no puede fichar hasta enero del próximo año.

La incertidumbre de irse o quedarse

“Dani no se plantea si quiere seguir o irse del Barça. Está abierto a las dos cosas. No pensamos tenga que quedarse o marcharse por el hecho de que el Barça no pueda fichar hasta el próximo mes de enero. Eso es el Barça el que tiene que verlo. Si hay una oferta, dos o tres habrá que sentarse, valorarlas y decidir”, afirmaba la representante del brasileño todo resaltando que el jugador es fiel al club que pertenece y que no piensa en preferencias para marcharse sinó que trabaja a diario para su rendimiento con el Barça.

"Dani no se plantea irse del Barça"

Más tarde afirmaba que el jugador no quiere estar en un equipo donde no lo quieran y si ese fuese el caso, buscaría una alternativa para irse: "Él quiere estar en su sitio en el que le quieran y sentirse cómodo. Y si no quieren que esté, pues se va".

Dice que en Barcelona se siente cómodo y apoyado aunque no se le ofreciera una renovación anteriormente: "Él aquí no se siente mal y está entrenando bien aunque en su momento no le dijeran de renovar. Eso no le influencia en nada. Lo que sí le influencia es saber si va a seguir en Barcelona o no, dónde van a vivir sus hijos el año que viene… nada más”.

A recuperar su mejor versión

Dani Alves era uno de los incondicionales en el '11 ideal' que año tras año idea la UEFA y que premia a los elegidos en la gala del Ballon d'Or. Este año no ha sido uno de los integrantes (como sí sus compañeros Andrés Iniesta o Leo Messi) y su exmujer tiene claro que recuperará su mejor versión: "Dani es el mejor lateral derecho del mundo, digan lo que digan y aunque no haya sido elegido este año. No tiene que estar preocupado, porque trabajo va a tener".