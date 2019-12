Entrevista. Pedro Sánchez: "Esto es muy largo, tenemos que ser lo más regulares posible"

Pedro Sánchez (Alicante, 12 de diciembre de 1986) únicamente lleva cinco meses en Zaragoza, pero ya ha dejado muestras de su calidad. El alicantino acumula una gran experiencia en Segunda División, categoría en la que ha jugado con el Alicante, Murcia y Córdoba durante cinco años, y logrando el ascenso la pasada temporada con el conjunto andaluz, pero decidió no continuar y cambiar de aires, llegando al Real Zaragoza

Aunque llegó en verano de 2014, el extremo se ha convertido en uno de los jugadores más valorados por la afición zaragocista. Una lesión a principios de temporada hizo que estuviera fuera de los terrenos de juego durante varios meses, pero desde que se ha recuperado es una pieza clave en el equipo. El jugador ha concedido una entrevista a VAVEL.com para hablar de su llegada al conjunto aragonés y lo que está siendo esta experiencia.

Pregunta. ¿Cuáles fueron sus inicios en el mundo del fútbol?

Respuesta. Desde pequeño me gustaba mucho en el fútbol y me apunté en el equipo de mi pueblo con los amigos, pero no sabía que iba a llegar hasta donde estoy ahora, aunque espero ir a más. Ha sido una trayectoria hasta el momento buena, de menos a más. Después de jugar en mi pueblo estuve en el Alicante, Murcia, donde estuve tres años, y posteriormente dos en el Córdoba hasta que he llegado aquí.

P. Una de las cosas que más llaman la atención es que consiguió ascender con el Córdoba, pero finalmente decidió no continuar con los andaluces y fichó por un equipo que iba a jugar esta temporada en Segunda.

R. Son circunstancias que ocurren en el fútbol. Hay veces que no llegas a un acuerdo por una razón u otra. Hay dos personas que no se entienden, y no se entendieron en ese momento. Por otro lado, me ofrecieron un buen contrato aquí, en una buena ciudad, con un buen equipo y, lo más importante, un buen proyecto, por lo que no tuve ninguna duda en venir.

"Me ofrecieron un un buen proyecto, por lo que no tuve ninguna duda en venir"

P. De hecho, fue el primer jugador que llegó al Real Zaragoza con esta nueva directiva. ¿En algún momento de la pretemporada, viendo que avanzaba y no llegaban los refuerzos, tuvo dudas sobre la decisión que había tomado?

R. No, en ningún momento. Confié en todo momento en el club, sobre todo en la secretaría técnica, que en todo momento confiaron en mi papel, me comentaron todo lo que iba a pasar, pero iba despacio por las circunstancias que había en el club, con toda la limpieza que había que hacer y más tarde que pronto llegaron los fichajes. Afortunadamente, han entrado bien en el equipo y están teniendo un buen papel.

P. Este verano, el club atravesó una situación difícil y a punto estuvo de desaparecer hasta que se produjo la definitiva venta del club a la Fundación. A pesar de que todavía no estaba en el Zaragoza, ¿cómo vivió la situación desde la lejanía?

R. No es una situación cómoda vivir eso tanto desde dentro como desde fuera. Son situaciones que no se las deseo a nadie porque tanto el aficionado, el club y la gente que está dentro sufre y está a la expectativa de lo que puede pasar. Pueden pasar un montón de cosas y al final decantó un camino que ha sido bueno, ha entrado gente con mucha ilusión, con muchas ganas de llevar al Zaragoza a donde quiere que esté y esperemos que sea así.

P. Empezó siendo titular indiscutible en el inicio de la temporada para Víctor Muñoz, pero una lesión contra el Barcelona B paró esa buena dinámica suya.

R. Viendo el fútbol desde fuera lo ves de otra manera, y no te gusta estar fuera, pero son cosas que pueden pasar. Intentaré que no vuelva a ocurrir y entreno todos los días para eso.

"Al equipo no se le puede exigir que gane los 42 partidos y que tenga una buena línea de juego durante todos"

P. El Real Zaragoza empezó mal la temporada, luego remontó y encadenó varios partidos sin perder, pero noviembre fue un mes muy negativo. ¿Qué paso durante ese mes para que el equipo sufriera ese bajón?

R. Al equipo no se le puede exigir que gane los 42 partidos y que tenga una buena línea de juego durante todos los encuentros. Hay unos rivales que ya te conocen, que están delante y a los que hay que respetar. A todos nos gustaría vencer todas las semanas por cuatro o cinco cero, pero no va a poder ser. Esto es muy largo, tenemos que ser lo más regulares posible y vamos a intentar lograr eso esta temporada.

P. Lo que es cierto es que las lesiones han lastrado al equipo durante varias jornadas, especialmente en la parte defensiva. ¿Cómo ha influido eso en el equipo?

R. Sabemos que nos ha fallado toda la línea defensiva. Por circunstancia se han lesionado la mayoría, pero los compañeros que han intentado sustituirles lo han hecho lo mejor posible y muy bien, y hay que darles la enhorabuena. Esto es un equipo, vamos a trabajar todas las semanas para intentar que se produzcan el menor número de lesiones.

P. ¿Piensan que enero es un mes muy importante de cara a marcarse el objetivo real de la temporada?

R. Al final todos los meses son claves. Ahora, por circunstancias, hemos tenido que enfrentarnos al Valladolid o Las Palmas, que son equipos un poco más fuertes que otros por plantilla, historia,… pero al final todos los meses y partidos son importantes.

P. ¿Consideran que es importante tener un buen papel en La Romareda y sacar el máximo número de puntos fuera?

R. En casa, ante nuestra afición, tenemos que hacernos muy fuertes, ganar el mayor número de partidos que podamos y, si no se puede, por lo menos no perder ya que lo más importante es seguir sumando.

P. De cara al cambio de entrenador de Víctor Muñoz a Popovic, en el estilo de juego, ¿se sentía mejor antes o considera que ahora está mejor?

R. Al final son circunstancias de juego, de que te acompañen todos los resultados, que entre el balón, la confianza que te den los entrenadores, y tanto Víctor Muñoz como Popovic me han dado confianza. No tengo nada que decir de ellos, todo lo contrario: estoy muy agradecido por la confianza que han tenido en mí.

P. Esta temporada ha jugado con el sistema 4-2-3-1 y con el 4-4-2, ¿con cuál se siente más cómodo?

R. No soy mucho de sistemas. Lo que nos hace falta a los jugadores que estamos en el campo es, sobre todo, mucha movilidad y ganas de tener el balón para poder atacar al equipo contrario. Las tácticas están bien sobre la pizarra, pero nosotros tenemos mucha movilidad, podemos estar muy libres sobre el campo, especialmente a la hora de atacar, que es bonito y muy difícil para el rival.

P. ¿Cuál es el objetivo del equipo?

R. El objetivo para mí, y creo que para todo el vestuario, es ir partido a partido. Esto es difícil, largo, y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible cada encuentro para ser lo más regulares posibles.

P. Una de las principales características del equipo es la capacidad goleadora. El Real Zaragoza es uno de los que más goles ha marcado y usted está teniendo un papel muy destacado en esa faceta.

R. Siempre es bonito marcar goles, y sobre todo los números que estamos haciendo la gente del centro del campo para arriba. Estamos teniendo buenos números. Es complicado que todo el mundo con los números que tenemos y esperemos que siga esa racha, podamos seguir sumando goles todos para ayudar al equipo.