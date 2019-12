Cuatro exverdinegros al asalto de Las Llanas

Mikel Azkoiti Juaristi, Iosu Esnaola Atxega Mohammed Silas Siddati e Iñaki Urkizu Beobide forman el particular ‘poker de ases en la manga’ que Aitor Zulaika, novel entrenador de los irundarras y que fuese segundo en el banquillo de Las Llanas, guarda para la interesante partida del próximo domingo sobre el tapete de Las Llanas. El polivalente defensor Azkoiti, al que ya tuvo a sus órdenes en su época en el Lagun Onak, fue la avanzadilla hace dos años desde la Margen Izquierda. Titular indiscutible en su primera campaña txuribeltz, en ésta ya ha jugado 18 partidos en los que ha anotado dos goles. Un año después, en verano de 2014, llegaron de forma escalonada sus otros tres compañeros, después de completar una gran temporada en el Sestao River que se proclamaba campeón de liga: el delantero de origen saharaui Silas (17 partidos y tres goles hasta el momento), el experimentado defensa central Esnaola (16 partidos) y el carrilero Urkizu (19 partidos y un gol). Todos ellos son partícipes de la exitosa racha del Real Unión y regresarán a la que fue su casa “por la puerta grande”.

PREGUNTA. ¿A qué dedican el tiempo libre de un día sin entrenamiento los jugadores del Real Unión?

AZKOITI. Pues por ejemplo a pasar más tiempo con la novia, que normalmente por las mañanas no suele tener tiempo, y salir a pasear.

ESNAOLA. Pues ahora que soy padre, y con mi mujer también trabajando, lo que toca es quedarse con la niña.

SILAS. Habitualmente suelo marchar para Llodio y Bilbao para poder ver a la familia y los amigos.

URKIZU. Pues ir al monte en bicicleta, que es algo que me gusta hacer cuando tengo tiempo.

P. El Real Unión ha comenzado 2015 con la misma dinámica positiva que acabó el año pasado. Es de suponer que los objetivos del equipo serán más ambiciosos que los marcados a principios de temporada, y que la posibilidad de alcanzar los playoffs es cada vez menos sueño y más realidad.

AZ. Los playoffs no dejan de seguir siendo un sueño. El objetivo de la salvación está cada vez más cerca, pero una vez que se cumpla eso no te vas a quedar en tierra de nadie. Hay que ser ambicioso e intentar ir por el máximo posible.

ES. El sueño está ahí, sólo que ahora más cerca. Queda muchísimo todavía pero por lo menos te estás viendo entre los puestos que dan opciones, peleando cada semana por mantenerte entre los cuatro primeros,

SI. Sí, la verdad es que después del parón de las vacaciones, de haber desconectado llegar algo falto de ritmo, es importante seguir en la misma línea del año pasado. En cuanto a los objetivos del equipo, seguimos superándolos semana a semana hasta intentar llegar a la cifra que asegure la salvación de categoría. A partir de ahí, el tiempo dirá hasta dónde podemos llegar a final de temporada.

UR. Sin duda estamos bien pero hay que seguir partido a partido, porque quedan aún muchas jornadas. Ojalá que al final de liga estemos ahí arriba como ahora.

Azkoiti: "Nadie sabe a final de temporada a quién le van a hacer más falta los tres puntos del domingo."

P. Y eso que a comienzos de temporada los resultados no hacían presagiar una temporada muy diferente a la anterior, irregular y con ciertos sufrimientos, hasta que hace siete jornadas dio inicio la espectacular racha de 6 victorias consecutivas y este último empate. ¿Cuáles son las claves a su juicio de esa ‘metamorfosis’ del equipo?

AZ. Creo que viene del trabajo realizado y de la confianza que tiene el grupo en sí mismo, no sólo ahora sino cuando al principio los resultados no llegaban. Ahora estamos en una racha en la que sale todo y esperemos que no se acabe.

ES. Al principio sí que empezamos dubitativos, con mala suerte en los últimos instantes, perdiendo y empatando partidos en los minutos de descuento. Ahora el bloque se está haciendo cada vez más fuerte, estamos mejorando los fallos individuales que cometíamos en defensa, mientras delante tenemos gente con mucha chispa.

SI. Esa transformación se la achaco a un equipo nuevo, con pocos jugadores que repetían del año pasado, con un técnico nuevo también. Los resultados no eran del todo buenos, pero en cuanto a juego se nos veía que hacíamos las cosas bien. Necesitábamos un proceso de adaptación, algo parecido a lo que nos pasó con el Sestao el año pasado

UR. Empezamos jugando bastante bien pero siempre cometíamos algún error que nos costaba al final goles y puntos. Ahora el equipo está más hecho, funcionamos mejor en defensa y encajamos menos goles; además arriba tenemos buenos jugadores y estamos marcando en casi todos los partidos, por lo que si mantenemos la portería a cero aseguramos muchos puntos.

P. Aun siendo en momentos diferentes, tal y como se apunta, la racha del Real Unión recuerda a la que protagonizó precisamente el Sestao River la temporada pasada. ¿Se podría decir que la llegada de tres jugadores que venían de proclamarse campeones de liga y casi ascender ha contagiado al vestuario de esa misma dinámica ganadora?

AZ. Espíritu ganador lo tienen todos los jugadores en sí mismos. Claro que cuando llegan buenos futbolistas eso ayuda a una plantilla, y las incorporaciones que han llegado del Sestao están aportando y rindiendo al nivel que se esperaba de ellos.

ES. No creo, aunque algo habremos hecho bien los tres, pero hacer un nuevo equipo desde cero cuesta. Poco a poco y con el tiempo se arma un bloque, porque tanto el año pasado como éste teníamos buenos jugadores, y por eso al final estamos ahí.

SI. Como te decía, los inicios del año pasado con el Sestao también fueron malos, hasta que empezamos a darle la vuelta a la situación, pero son dos equipos diferentes por sus características, por su filosofía…Por otra parte estamos viviendo esta buena racha pero no podemos olvidar que queda una segunda vuelta casi completa.

UR. Es verdad que la racha se parece al año pasado, en las que estuvimos con el Sestao unas 12 jornadas de la segunda vuelta sin perder. Sin embargo, no creo que se trate de un tema de tres jugadores, sino de todos los futbolistas.que somos igual de importantes aquí.

Esnaola: " Lo que tiene el Sestao que le diferencia de cualquier otro equipo es la afición."

P. Sin lugar a dudas no se puede obviar el papel relevante en este “nuevo” Real Unión de otro exverdinegro como Aitor Zulaika, técnico que debutara en la categoría de bronce como segundo de José Luis Ribera en Sestao hace dos temporadas. ¿Qué destacarían de su actual míster?

AZ. La ilusión con la que ha llegado. Tras varios años sin ser primer entrenador, está plasmando poco a poco sus ideas en esta categoría, y le están saliendo las cosas a base de trabajar mucho y bien.

ES. Yo creo que ha sido listo. Ha juntado a gente casi toda de casa, les ha dado mucha confianza, y ha sabido crear un ambiente de tranquilidad. Tanto los que estaban como los nuevos hemos venido con mucha ilusión, y hacer un equipo así de implicado en estos tiempos es algo para valorar.

SI. Todos somos importantes en este equipo y él, por su parte, está haciendo las cosas bien. Es un entrenador muy cercano a los jugadores, que habla mucho con nosotros, y su mayor virtud es mantener a toda la plantilla enchufada, juegue quien juegue. Es un míster que cambia mucho, y es complicado de conseguir que los que juegan estén contentos, los que no también, y cuando a alguno le toque salir no se noten diferencias. Se ve en el vestuario que todos vamos en la misma dirección y estamos preparados para jugar.

UR. Tiene mucha intensidad, vive los entrenamientos y eso al final contagia a todo el equipo, y no sólo a los jugadores sino a los aficionados y todos los que forman parte del club.

P. ¿El hecho de que alrededor del 80% de la plantilla del Real Unión este año sea guipuzcoana es para ustedes un doble motivo de satisfacción o nada más que una anécdota?

AZ. La base es de Guipúzcoa, pero los que no son guipuzcoanos son navarros o vizcaínos y hacen un grupo muy cercano, de amigos, y eso para las dinámicas de grupo ayuda mucho.

ES. Así es. Es bonito pelear por lo que quieres. Los futbolistas somos algo egoístas y siempre que estás fuera no peleas tanto como cuando te encuentras en casa. Aquí todos vamos a una y se ve en el trabajo diario y en los resultados.

SI. Cuando fiché aquí yo sabía cuál era la filosofía del club y del entrenador. Sus intenciones era contar con gente cercana que conociese el club, que se conociese ente ellos, guipuzcoanos o navarros, pero que hubiesen estado antes. Yo soy la única excepción, pero Zulaika pensó que encajaría sin problemas y estoy muy contento de que verdaderamente sea así. Creo que ése es otro éxito muy grande. El vestuario es una piña, dentro hay muy ‘buen rollo’ y es un factor determinante para explicar la marcha del equipo.

UR. Creo que es algo anecdótico, que no quiere decir nada.. El año pasado teníamos en el Sestao una mezcla de cántabros, vizcaínos, también guipuzcoanos, y funcionamos igual de bien

P. Hablando del Sestao, su próximo rival y anterior equipo, será la segunda vez que se enfrenten a ellos esta temporada. ¿Esperan un partido muy diferente al que se disputó en la primera vuelta en Gal teniendo en cuenta la diferente situación en la que uno y otro equipo afrontan este partido?

AZ. La verdad es que la dinámica del Sestao también ha cambiado: el inicio de temporada fue bueno pero se ve que ahora no le están saliendo las cosas. Sin embargo Las Llanas siempre es complicado, por lo que será un partido muy difícil en el que habrá que salir sin ninguna confianza.

ES. Creo que no. En Segunda B casi todos los partidos se parecen muchísimo, y más los que se juegan en Las Llanas, un campo ‘jodido’ donde hay que tirar de fuerza y valor. En la primera vuelta fue un partido duro, con pocas ocasiones, y espero que el domingo sea parecido.

SI. No sé, hace tiempo que no sigo al Sestao, pero por la plantilla y el campo que tienen seguro que será muy complicado. Espero un partido muy igualado en el que habrá que sudar y trabajar mucho. Ojalá podamos imponer nuestra línea de juego para sacar algo de allí.

UR. Sabemos que contra el Sestao será un partido duro, tal y como fue en Irún, en el que tendremos que pelear y trabajar mucho para sacarlo adelante. Conocemos cómo es Las Llanas, un campo realmente difícil para ganar.

Urkizu: " Lo dimos todo para que el Sestao hiciera buena temporada y la afición estuviera a gusto"

P. Ya que se habla de Las Llanas, parece que en estos últimos años el derbi vasco contra el Real Unión siempre genera expectación. ¿Cómo espera que le reciba la grada este domingo?

AZ. Yo espero un recibimiento bueno. El año que pasé allí, que fue también un año muy sufrido, yo me sentí querido durante todo el tiempo, y no creo que nadie me guarde ningún rencor porque no tiene ningún motivo.

ES. Espero que normal, que ni me abucheen ni me aplaudan, como si fuera un jugador más. El año pasado di todo por ellos, pero ya sabemos cómo funciona esto y ahora estoy en otro equipo.

SI. Sinceramente, y siempre lo he dicho, me fui del Sestao con la cabeza muy alta, contento de haber pasado dos años maravillosos. Los aficionados del River me dieron su ánimo y me apoyaron muchísimo tanto en los momentos buenos como en los malos. Les estaré eternamente agradecido y les guardo un cariño muy especial, por lo que creo que ellos me recibirán de forma recíproca.

UR. Espero que bien. Fuimos campeones y lo dimos todo para que el Sestao hiciera buena temporada y la afición estuviera a gusto, algo que creo que conseguimos. Ahora cada uno va por su lado y, aunque deseo que el River acabe bien, espero que ganemos nosotros el domingo.

P. ¿Con qué recuerdo se quedan de su etapa como jugador del Sestao? ¿Cómo se produjo su salida del club de Las Llanas?

AZ. Sobre todo poder debutar en Segunda B, participando prácticamente en toda la temporada y sintiéndome un jugador importante. También el sentir el cariño de una afición muy buena, que vive el fútbol de una manera muy particular, a la antigua usanza. En primera instancia mi intención era seguir, pero me comunicaron que en ese momento yo no era su primera opción. Entonces me busqué la vida y recalé en el Real Unión, que era para mí el mejor destino. A mí me salió bien, y al Sestao, con el campeonato que hicieron, también. ¿Qué más se puede decir?

ES. Con la afición. Lo que tiene el Sestao que le diferencia de cualquier otro equipo es la afición. El año pasado ya lo pudimos ver, especialmente en los playoffs, con el campo lleno todos los partidos. Así tienen que seguir, para el bien de ellos, haciendo de Las Llanas un campo siempre complicado. Sobre mi salida, cuando terminó la liga, me llamaron Ángel (Viadero) y Alfonso (Del Barrio) para comunicarme que no iba a renovar. Cuando se termina el contrato tienes que aceptarlo y mirar adelante en este mundo del fútbol.

SI. El año pasado fue muy bonito aunque no participase mucho. Me quedo con la afición, con un club muy cercano en el que me encontré muy a gusto en esos dos años. Aunque estuve el segundo año casi sin jugar no tengo nada que reprochar a nadie, sólo palabras de gratitud. Mi posterior salida era un secreto a voces, acabó la temporada y yo sabía lo que había ya que Viadero no contaba conmigo. Eso sí, se produjo de la forma más amigable posible.

UR. ¿Qué te voy a decir? Un año muy bueno. Además de ser mi primer año en Segunda B y de darme la oportunidad de jugar en un campo como Las Llanas, participé mucho, terminé como campeón y casi conseguí el ascenso. En verano la Real Sociedad contactó conmigo, y que te llame un equipo así es ilusionante. Me ofrecieron dos años de contrato y no pude decir que no. Sé que es difícil, pero se me presentó la oportunidad más cerca que nunca.

P. Parece a priori que el partido contra el Huesca ha dejado secuela en forma de lesionados como Eneko Romo, Mikel Alonso o Goikoetxea. ¿Se ven con más posibilidades por ello de ser alineados los cuatro en el once inicial que salte el domingo al césped de Las Llanas?

AZ. Todavía hay que ver cómo evoluciona la semana, lo que indican las pruebas, y ya se verá si llegan al partido o no, aunque cuantos más seamos mejor. La confianza y la ilusión por salir cada domingo la tengo siempre y no va a faltar ni mucho menos para este partido.

ES. Sí, puede ser. Podemos tener bajas muy importantes como las que dices, además de Iker Seguín y Ozkoidi. Creo que tendremos cuatro o cinco bajas así que aumentan nuestras opciones.

SI. No sé cómo está el tema de las lesiones, si la gente llegará o no. La gran virtud de este equipo es que juegue quien juegue lo está haciendo bien, pero para los cuatro es un partido especial volver a Las Llanas, y más para mí, que soy el que más tiempo he estado allí. Tengo que decir que cuando me sacaron hace dos semanas la quinta amarilla que me impidió jugar un partido tan importante como el del Huesca, mi único consuelo fue que me aseguraba poder estar disponible para Las Llanas.

UR. Puede ser. Todavía no se sabe qué lesiones tienen, pero parece que algunos de ellos no podrá jugar, así que hay posibilidades de que estemos los cuatro en el once inicial.

Silas: "Tras ver la quinta amarilla mi único consuelo fue saber que estaría disponible para Las Llanas."

P. ¿Cuál es la valoración que a nivel personal hace cada uno de su trayectoria en el Real Unión durante esta primera vuelta del campeonato?

AZ. He jugado alternando la posición de central con la de lateral derecho, aunque también he sido suplente, un rol que no había vivido hasta ahora. Sea como sea seguiré intentando aportar el máximo para el equipo.

ES. Más o menos como el equipo. Empecé sin jugar al principio, contra el Sestao por ejemplo no jugué. Me costó entrar, lo hice poco a poco, pero ahora llevo muchos partidos seguidos titular, con más confianza, y mejorando semana a semana.

SI. Está siendo una experiencia muy positiva. Venía de no jugar en el Sestao y quería volver a sentirme importante para un equipo. Este año lo estoy consiguiendo, jugando mucho, y las cosas están saliendo tanto en lo individual como en lo colectivo.

UR. Hasta ahora muy bien. Estoy jugando prácticamente todo, en el lateral derecho que es mi posición natural. Además el equipo también lo está haciendo bien, ganando partidos, así que perfecto.

P. En el supuesto de que consiguieran anotar un gol contra el Sestao, ¿lo celebrarían?

AZ. Sí que lo celebraría. No me parece en absoluto una falta de respeto para nadie, sino la máxima alegría para un jugador, y más para los que metemos pocos.

ES. Yo no estoy para regalar los goles. Ni este año ni el pasado pude estrenarme, y aunque respeto muchísimo al Sestao, ahora estoy defendiendo la camiseta del Real Unión y sí que lo celebraría.

SI. Aunque en estos casos se dice siempre que no sabría que hacer, que dependería del momento, sinceramente te digo que no me saldría. Le debo mucho a esa afición, y por el respeto y cariño que les guardo no lo celebraría.

UR. Será difícil que marque (risas) porque no soy muy dado a ello. Habría que ver cómo se desarrolla el partido, tengo dudas, pero creo que no lo celebraría.

P. ¿Han recibido alguna llamada sugiriéndoles que dejen los tres puntos en Las Llanas, donde parece que están más necesitados actualmente?

AZ. Tampoco estamos para regalar nada, porque nadie sabe a final de temporada a quién le van a hacer más falta esos puntos.

UR. Estoy seguro de que el River no tendrá ningún problema para sacar puntos de aquí en adelante, pero el domingo queremos para nosotros esos tres puntos.

P. Para terminar la entrevista, y como suele ser habitual en estos casos, les pedimos que se atrevan a pronosticar un resultado para el domingo.

AZ. 0-1, da igual quién marque, porque si ganamos me iré contento seguro.

ES. Me vale el 0-1, aunque sea en el minuto 90 y de forma injusta, para seguir así en los puestos donde estamos.

SI. Está complicado, pero apuesto por el 0-1. Le debo una al Real Unión, ya que les marqué uno en el 90 en Las Llanas, jugando con el Sestao.

UR. Voy a apostar por el 1-2.