Resultado Real Sociedad - Rayo Vallecano en Liga 2014 (0-1)

¡Esto ha sido todo por nuestra parte! En breves momentos, tendréis a vuestra disposición la crónica, las puntuaciones y las declaraciones en VAVEL.com, ¿dónde si no?

Finalmente, destacó Agirretxe como el mejor de los locales, porque el cansancio de Canales fue en aumento y le lastró en la carrera por este insignificante galardón. En el Rayo, Manucho repite la historia de Granada y regala otros tres puntos vitales al equipo, pero no hay que engañarse, es un jugador harto inseguro. Kakuta es seguramente lo más peligroso del Rayo y si sigue así, lo será prácticamente por decreto en la segunda vuelta. Además, hay que comentar la seguridad defensiva de la pareja de centrales. Con este resultado y el muro inexpugnable, sería extraño que Jémez volviera a la defensa de tres.

Segunda parte más dinámica, pero con escasa profundidad. El Rayo ha tenido mucha más concentración que en los partidos precedentes y al final encontró la llave del tesoro desde la esquina. La Real, supeditada a la velocidad de Canales y la maestría como delantero de Agirretxe, se mostró impotente durante los noventa minutos. Sin suerte en los esporádicos remates, tampoco la tuvo en defensa, porque el balón de Manucho encara el palo y decide tomar el camino de la red. Partido de empate, pero con Manucho nunca se sabe.

FINAL | Real Sociedad 0-1 Rayo Vallecano

90´+2 Está terminando el Rayo en campo de la Real Sociedad. No ha sido capaz la Real de encerrar a los vallecanos.

87´ Quedó en nada, despejó la barrera. ¡Esto se acaba, la Real agoniza!

87´ Va a tener una clara la Real, un centro lateral a balón parado. Se relame Canales.

83´ ¡Va con todo Moyes! Entra Finnbogason por Granero.

82´ Remate de Ansotegi, bastante parecido al que acaba de hacer Manucho para adelantar al Rayo. Se fue cerca del palo derecho.

80´ ¡Manucho, ahora sí, ahora sí, Manucho! ¡Todos los errores se los perdonan por este cabezazo! ¡Qué poderío! ¡Muy buen gol! ¡Real Sociedad 0-1 Rayo Vallecano!

76´ Burocracia varia: se retira Bueno por Jozabed en el Rayo; entra Chory por Aritz Elustondo y amarilla para Quini. Todo en el mismo minuto.

76´ Tiro bastante egoísta de Álex Moreno, que finalizó jugada sin mirar a los compañeros que llegaban.

75´ Muy bien Toño, jugando de líbero evitó el contragolpe de la Real Sociedad. Multiplicándose el portero, aunque a veces asuma excesivos riesgos.

73´ Ve Trashorras la amarilla por bloquear una pared de Vela.

71´ Después de unos minutos frenéticos, el partido ha bajado las revoluciones. Otro tiro de Agirretxe, pero muy desviado. Se viene el frenesí final.

66´ Manucho remata muy incómodo. Sin consecuencias.

65´ Madre mía, la que podría haber liado Toño, que acabó una jugada de lateral derecho... terminó despejando Insúa.

64´ Amarilla para Manucho por un plantillazo. La primera del partido y bastante rigurosa, porque fue sin intención.

61´ Dos minutos en el campo y Álex Moreno ya ha enseñado los dientes.

58´ Moreno sustituye a Aquino. El mexicano no se ha encontrado a gusto en ningún momento.

57´ ¡Jugada en el alambre de Agirretxe! Funambulismo de autor del delantero.

56´ ¡Se anima el partido! Internada local por banda izquierda y el remate de zurda de Agirretxe golpea en un defensor.

55´ Diagonal milimétrica de Rubén Pardo a los pies de Vela. El centro del mexicano no encuentra a Agirretxe por centímetros.

53´ ¡Rulli, muy atento! ¡Salió a los pies de la conducción de Kakuta!

52´ Se marcha Bergara, presumiblemente por las molestias físicas que arrastraba de la primera mitad. En su lugar entra Rubén Pardo. Más creación, menos contención.

51´ ¡Muy valiente Toño, saliendo a los pies de Xabi Prieto! Tampoco estuvo rápido el capitán txuri-urdin.

49´ Mismo guión en la segunda parte, equipos muy juntos, poco errores defensivos y Canales con la quinta marcha puesta.

48´ Por cierto, no hemos comentado el buen partido que está cuajando Aritz Elustondo, el canterano de la Real Sociedad, que debutó frente al Villarreal en Copa y, por tanto, lo hace hoy en Liga.

45´ Ha sido Tito el damnificado por el cambio. Tampoco es que estuviera sufriendo demasiado, por lo que quizá se trate de algún problema físico.

17:00. Vemos caras nuevas antes de que arranque el segundo tiempo. Sale Quini, ahora veremos por quién.

16:57. Los mejores de la primera mitad en los locales han sido, bajo mi punto de vista, Bergara, haciendo de quitamiedos; Agirretxe, por ejercer de delantero, y Canales, el único jugador que ha metido quinta marcha. En el Rayo, destacan la contundencia de los centrales, el toque de Kakuta y la dirección de Trashorras.

16:53. Partido feliz para los entrenadores. Los dos equipos han estado muy compactos, el equilibrio ha sido total, hasta casi la última jugada del primer tiempo. Manucho ha tenido la ventaja para su equipo y, de verdad que de manera totalmente incomprensible, ha errado la ocasión. Como diría Maradona, se le escapó la tortuga.

DESCANSO | Real Sociedad 0-0 Rayo Vallecano

45´ ¡Qué jugada más rara! ¡Kakuta se trabó y no pudo definir, pero su fallo le dejó el balón a Manucho sin portero! ¡Y no disparó el angoleño! Es incomprensible, solamente tenía que tocarla y se le convirtieron las piernas en patas de elefante, parecía que no podía moverse. Les aconsejo que vean la jugada, porque tiene tela.

43´ ¡Atrapa Rulli en dos tiempos! ¡Casi se complica el guardameta ante la presencia de Manucho!

41´ ¡Había que hablar! ¡La puso Trashorras desde la esquina y entra Bueno solo, aunque su cabezazo se marcha por encima del larguero!

41´ ¡Había que hablar! ¡Trashorras roza el gol, después de que el balón hiciera lo propio en Iñigo Martínez!

40´ No nos hemos quedado mudos, es que el partido está congelado. Nadie rompe la cuerda.

34´ Kakuta demuestra dos cosas cada vez que la toca: que es muy bueno y que parece que solo tiene tres movimientos de serie. Control, giro y centro. Necesita más imaginación el francés y, por extensión, el Rayo.

32´ Se pide penalti en Anoeta. Corrieron Vela y Abdoulaye, no hay que adivinar quién cayó. No tiene pinta de que hubiera infracción.

31´ Resiste Bergara, que había salido para ser atendido.

30´ En un lado, decíamos, la velocidad de Canales. En el otro, la pausa de Trashorras. La puso el capitán por encima de la defensa hacia Bueno y el mediapunta dispara muy forzado. En la misma jugada, se ha hecho daño Bergara.

29´ Otra vez la velocidad de Canales por flanco izquierdo, arrolla Agirretxe con su remate a todo el mundo. A las manos de Toño.

27´ Centro muy malo a balón parado de Kakuta, que Zé Castro intenta hacer bueno con una espuela, sin éxito.

25´ Está funcionando el cortafuegos de la Real Sociedad, Markel Bergara. Muy atento a los movimientos de Trashorras, que ha perdido la patente de corso.

23´ Centro de Vela desde la derecha a pierna cambiada, demasiada comba hacia la portería, atrapó Toño.

21´ ¡Agirretxe! ¡Movimiento de delantero, se zafa de Zé Castro con un taconazo, dispara con potencia, pero Toño mete las manos!

20´ Buen envío de Trashorras y magnífico control de Manucho, pero Ansotegi termina evitando el remate.

18´ Ha recuperado el balón la Real Sociedad, después de un arranque dominado por el visitante. La profundidad en ambos, inexistente.

16´ La calma antes de la tempestad. Algo se avecina en Anoeta. Esperemos, por el bien del espectáculo.

12´ Vela caracolea en el área, pero el disparo del mexicano es rechazado por Ba.

11´ Manucho es protagonista de la anécdota del partido. Parece ser que los calentadores no eran rojos y ha tenido que quitárselos.

10´ Galopada de Canales y, en la siguiente jugada, centro desde la izquierda a las manos de Toño. Avisa la Real: "Oye, que nosotros también jugamos".

8´ Buenos minutos de toque del Rayo, pero le falta el último pase, el incisivo. Están entrando mucho en juego Trashorras y Kakuta, lo que el equipo agradece, y mucho.

6´ Cada vez deja más claro Manucho que es un delantero rematador, de un toque. Le cuesta bajar a recibir y combinar con sus compañeros.

4´ Otra sensación que deja el partido es que la Real Sociedad, cuando pase el mediocampo, llevará peligro. De momento, solamente nos movemos en un laberinto de espejos.

2´ Apenas ha comenzado el choque, pero la sensación es que el Rayo está cómodo.

1´ Toño provocando nervios con el balón en los pies y Kakuta bailando. ¡El Rayo de siempre!

0´ ¡Ya la mueve el Rayo y pierde su primer balón! ¡Nace el encuentro!

15:59. La calidad se saluda en el centro del campo. Los dos dieces, los dos capitanes. Dos grandes como Xabi Prieto y Trashorras, capaces de aguantar la respiración donde otros sufren taquicardia.

15:58. Los protagonistas a la palestra. Los locales con su camiseta blanquiazul y el Rayo con la segunda, la de los colores cambiados, roja y de franja blanca.

15:56. Muy cerca del inicio, ¡ya huele a fútbol! Los aficionados de Celta y Espanyol mirarán de reojo el partido entre dos inmediatos perseguidores. También el Athletic, Córdoba y Getafe están indirectamente relacionados con este encuentro.

15:46. Y con tanta charla, se nos pasa el tiempo... ¡menos de quince minutos para el silbato inicial!

15:45. Jémez no sorprendió esta vez y volvió a la línea de cuatro, seguramente por la recuperación de Zé Castro. El portugués, con Toño en portería, y junto a Abdoulaye, Tito e Insúa, querrá ser otra vez el pilar en defensa que fue antes de su lesión. También acertamos con Baena y Trashorras, siendo Jozabed el sacrificado. Kakuta y Bueno, intocables, pero los otros dos no serán Moreno y Licá como apuntábamos, sino que Jémez da la oportunidad a Aquino y Manucho, dos jugadores que suelen salir con el partido empezado. ¿La aprovecharán?

15:42. ¡Tenemos onces confirmados! En la Real Sociedad jugará Rulli bajo palos, Ansotegi e Iñigo como pareja de centrales. De La Bella, lateral izquierdo. La sorpresa está en la derecha, porque a pesar de la recuperación de Zaldua, Moyes apuesta por Aritz, de la Real Sociedad B. Sala de máquinas para Bergara y Granero, como siempre, y la creatividad recaerá en Vela, Canales y Xabi Prieto. El encargado de poner el lazo a esa creación será Agirretxe.

15:37. Aparte de los que están, hay que acordarse de las bajas para este encuentro. En la Real Sociedad, deberán cubrirse las ausencias de Carlos Martínez y de Zurutuza. En el otro lado, la baja más importante es sin duda la de Leo Baptistao. Su lesión no parece grave, pero como reconoció Jémez, es mejor no forzarle para no romperle.

15:31. Además de ser un partido importante para su equipo, seguramente sea un encuentro especial para Xabi Prieto: el capitán cumple el partido 400 vistiendo la zamarra txuri-urdin. En la tabla de máximos partidos jugados le esperan ilustres de Anoeta, o de Atocha, como fueron Alberto Gorriz (599), el mítico Arconada (551) o López Ufarte (474).

15:26. El canario se explayó más que su compañero del otro banquillo, analizando con algo más de profundidad: "Del mediocampo hacia arriba es un gran equipo con Chori, Vela o Canales, un equipo muy rápido sin balón, pero también conduciéndolo". También mencionó el contexto del rival, que viene de ser eliminado en Copa frente al Villarreal: "Si por ahí la Real puede acusar cansancio va a ser mérito nuestro. Vamos a intentar que el partido tenga mucha intensidad y deban correr mucho".

15:23. Jémez no ha escatimado en palabras de elogio para su rival: "La Real Sociedad está en una situación que no es acorde con su calidad". Por eso no se fía de la poca creatividad que debilita al conjunto txuri-urdin porque "les está costando crear, pero cuando lo hacen lo materializan". Sin embargo, no vende barata la piel franjirroja: "Es un campo bonito para jugar, vamos con la idea de tener buenos números".

15:20. Moyes pasó ayer por rueda de prensa y analizó al Rayo mediante una lectura previa del partido: "Al Rayo le he visto jugar con un fútbol muy valiente, les gusta jugar siempre al ataque". Contra esa actitud ofensiva, el técnico esgrime que habrá que "tener paciencia y no perder el balón fácilmente". Del dicho al hecho...

15:15. En cuanto a Jémez, las previsiones del siempre imprevisible técnico apuntan a una posible defensa de cuatro, a diferencia de los últimos encuentros:

15:12. El equipo local podría formar con:

15:06. ¡Menos de una hora para el partido! Vamos con los posibles onces de ambos equipos.

La huella del último partido entre estos dos combatientes todavía se conserva, fresca y dolorosa, en el césped de Anoeta. Fue el diez de marzo del 2014, no hace siquiera un año, cuando casi estrenadas las diez de la noche, Iñigo Martínez estrenó el marcador. A los dos minutos, Larrivey empataba desde los once metros. Rubén Pardo, como queriendo doblegar la insistencia vallecana, ponía el 2-1 al filo del descanso. Sin embargo, la historia se tiñe de franjirrojo en la segunda mitad, con Bueno y Rochina de protagonistas y goleadores. Esperemos que esta tarde nos depare un encuentro de la misma emoción que aquel.

Históricamente, los dos equipos son viejos conocidos. Supera la treintena de encuentros las veces que se tuvieron frente a frente, siendo vencedor por muy poco y hasta la presente fecha la Real Sociedad (40%). El Rayo podría igualar esta tarde la estadística puesto que venció en el 37% de las ocasiones. El resto (23%) fueron empates. En Liga, el partido histórico tiene como marcador 13-11 a favor de los donostiarras, en los cuatro encuentros se Liga Adelante el luminoso refleja empate y en el único registro de Copa del Rey, se proclamó victorioso el Rayo Vallecano. Ahora bien, en Anoeta, el territorio de esta tarde, la estadística sonríe con sensible diferencia a los locales (61%) frente al escaso 13% de los visitantes. El resto (calculen por una vez), tablas.

El Rayo, por su parte, quiere empezar la segunda vuelta mejor que la primera, donde cosechó dos empates y dos derrotas consecutivas. Fácil no va a ser, puesto que la primera salida implica internarse en el Calderón, nido de serpientes para los rivales. Más tarde, el Deportivo de la Coruña visita Vallecas y ahí sí deben estar concentrados los chicos de Jémez, porque parece que los gallegos serán rivales de su misma liga. Sin embargo, rascar algún beneficio en la tarde de San Sebastián les ofrecería un seguro a bajo riesgo para el próximo tramo.

El calendario se renueva después de esta jornada, lo que nos hará revivir sed de venganza y monopolio de algunos equipos frente a otros. Por ejemplo, la Real Sociedad recibirá al Eibar con ansias de revancha. En Ipurúa, por medio de Javi Lara y un tremendo zapatazo, recibieron la primera bala que disparó su vecino en primera división en toda su historia. Después de eso, el Bernabéu, donde ellos serán el objetivo de la ira blanca, con la memoria dolorida de la primera vuelta.

A las murallas del estadio vasco se movilizan las tropas de uno de los mejores asaltantes de la Liga. Un equipo cruzado con una franja roja que hace hogar del feudo ajeno. Si en Vallecas la costumbre es dejar que los rivales se lleven los tres puntos, cuando salen de allí, los vallecanos llevan consigo la bandera del conquistador. Hasta cuatro partidos han sabido solventar fuera de su barrio, desde la costa este (Levante) hasta el territorio andaluz (Almería, Granada). El último recuerdo fuera de casa es el paseo al cercano Getafe, donde remontaron un 1-0 muy tempranero. ¿Serán capaces de conquistar también el País Vasco?

Los últimos referentes en Anoeta son esperanzadores para los locales. No pierde en casa en las cuatro visitas más recientes (Atlético, Athletic, Elche, Barcelona), remontándose el sabor a ceniza a un gol de Juanmi en la décima jornada y que sentenció a Jagoba Arrasate. Por el camino, se dejó al Atlético y al Elche en la cuneta, se pactó un empate a fiereza con el Athletic en un precioso derbi, hasta llegar a la última fecha: el Barcelona. Tras vencer a los dos equipos punteros de Madrid, la afición tenía fe. Más aún cuando Jordi Alba se solidarizó con su causa e introdujo el balón en su propia portería. El marcador ya no se movería. Anoeta ya es un fortín.

El Rayo es el vecino de clasificación de la Real Sociedad. Como Marilyn, la tentación vive arriba, porque es casi una provocación viajar a Anoeta estando un punto por encima de los norteños. Como en ellos es habitual, los vallecanos sorprenden cada partido. Son capaces de remontar fuera de casa con un gol en contra en el primer minuto de juego y de hincar la rodilla en casa contra el Córdoba con un tanto en propia meta. Este equipo es un circo, en el buen sentido de la palabra, por el espectáculo que siempre ofrece, a favor o en contra, y por lo inesperado del mismo. Desde el balcón de la undécima posición, intentarán bloquear al ascensor y la escalera para evitar el ascenso de la Real Sociedad.

La Real Sociedad necesita convertir Anoeta en un fortín, como demuestra su clasificación en el duodécimo puesto, lugar poco habitual para los vascos en los últimos años. Eliminados en la previa de la Europa League por el Krasnodar ruso, todo hacía presagiar que los esfuerzos donostiarras irían destinados a la Liga, lo que los convertiría en un peligroso rival. Lejos de la previsión, su inicio fue harto irregular, personificado en Carlos Vela, uno de sus máximos pilares, que tardó varias jornadas en carburar a su nivel tras pequeñas lesiones y dudas. La trayectoria más inmediata justifica un cambio de viento para el navío txuri-urdin, que lleva ocho jornadas sin perder, si exceptuamos la estrepitosa goleada que le endosó el Villarreal. Además, es el único equipo que ha logrado vencer a Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. La corona aristocrática, postrada en Anoeta.

¡Bienvenidos al fútbol, señoras y señores! ¡Hoy se llega al ecuador de la competición y hay dos equipos en Anoeta que sueñan con cruzar el umbral por la puerta grande! ¿Quién entrará a hombros y quién arrastrándose? ¡Se lo contamos en VAVEL.com!