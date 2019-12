Palamós, un municipio hermanado con el triunfo blanquivioleta

No debía imaginarse, la UE Llagostera, a principio de temporada, que iba a despertar este sentimiento en la plantilla del Valladolid, y más en su afición, al tener que desplazarse por incumplimiento de las normas mínimas de la Liga Adelante de su campo original al pueblo vecino de Palamós, para cumplir el sueño de la división de plata. Y poco o nada sabrían de que el Real Valladolid, su ahora rival, persiguió un sueño también en esos metros de césped del municipio, hace ya más de 20 años… un 20 de junio de 1993, de la mano de Rocha (mejor dicho de su pie) y de Mesones, entonces entrenador del conjunto vallisoletano.

No estaban solos, eso sí, pues la historia (y no menos la hemeroteca) nos recuerda que en un tren más luminoso ese día de lo que recuerdan sus protagonistas que era el ferrocarril, en esos principios de los 90 en el Valladolid de Bolaños, en el que aún faltaban dos años para conocer la figura de Javier de la Riva como alcalde y este ejercía como concejal del Consistorio. Un tren que portó a 2000 vallisoletanos y sus esperanzadas voces a gritar por un Valladolid que se jugaba, no solo sus cuartos por entrada y billete, sino también sus ilusiones por volver a la que el año anterior había sido su división. Un equipo entero debiendo un favor a un tren completo, lleno de un ascenso soñado y un par de miles de ilusiones…

Y es que Valladolid era una caldera. Los hombres de Felipe Mesones no habían tenido buena temporada y ese sueño del ascenso en solo una temporada bailaba. Tanto que Mesones tripulaba (ya de segundas, pues antes que a Saso, lo llamaron a él para la disputa de la jornada 13) a un Valladolid que conoció esa temporada tres técnicos con el argentino que ahora les llevaba de la mano a Palamós, tras Boronat y Saso (mítico portero madrileño del Valladolid). A pesar de haber tenido una reciente racha de diez partidos sin perder uno solo (solo tres empates, concedidos contra Sabadell, Compostela y Lugo) las cuentas no les salían sin ganar ese último encuentro en la gerundense tierra de Palamós.

Y allí que marcharon los héroes desde Zorrilla, llevándose con ellos las 2000 esperanzas que viajaban en ese tren que les seguía y las que se quedaban en Castilla. Jugadores prometedores o con canas, que sabían lo que había y que querían devolver el favor a los que, apelotonados en un tren, querían seguir los pasos de su equipo. Caminero, Onésimo (en su último partido como jugador del Valladolid), Amavisca, Lozano, Alberto, Cuaresma… una generación dispuesta a ser lo que debía: un equipo de Primera División.

El partido es lo que menos importa de ese día. Y con esta afirmación, no se me caen los anillos. Y es que se escuchaba el transistor para oír las ondas de Santander y de Mérida, pues allí, tercero (Racing de Santander), con los mismos puntos (50) y cuarto (RCD Mallorca), con 49, se jugaban el par de puntos (entonces eran solo dos) que les hacían de Primera. El Valladolid debía ganar… o empatar, si es que el Mallorca caía contra el Mérida (pues un empate dejaba al Valladolid herido de golaveraje), para no quedar tras estos dos equipos. Al final, ganó Racing y empató Mallorca, por lo que las cuentas, salían. Sin embargo, el Valladolid (el del campo), no iba a hacer las cuentas con un pie fuera y quería dejarlo cerrado. En el 10', gol de Rocha de penal y al 18', el susto en el cuerpo… y oreja al transistor de nuevo. La suerte quiso que en el 43', Rocha, otra vez desde los once metros, completara la gesta, que se mantendría en toda la segunda mitad. Una gesta y un sueño, que aún hoy se recuerda. Era 1993, junio, jugaba el Valladolid en Palamós, un partido de once contra dos mil once.

Que quien quiera, que mire las semejanzas y las diferencias. Sabemos que no es el Palamós el que espera en Palamós, que son otros, con otros colores y otras voces animando. Que no somos los mismos que aquellos. Que no van dos mil en un tren… todo eso lo sabemos. Sabemos que quizá han llegado los días de cantar peor (o menos) en el estadio, aunque en Zorrilla haga el mismo frío. Sabemos que de aquí a la última jornada nos quedan muchos suspiros que se irán… o volverán, muchas voces con las que acompañar esos goles que querrán o no querrán entrar, en las redes que la vida nos ha querido regalar con tinte blanquivioleta, en la ciudad de Zorrilla y Delibes… en esa que dicen que no ama demasiado los colores que porta. En esa que un día, con ilusión, consiguió que su equipo, sin ser campeón, ganara.