Entrevista. Jonathan Martín: "El principal y único objetivo es la permanencia"

Salmantino de nacimiento, lleva más de 10 años como profesional. Jonathan Martín Carabias nació el 6 de Marzo de 1981 en Salamanca. Actualmente pertenece a CD Guijuelo, equipo que brilla en el Grupo I de la Segunda División B. Los chacineros están realizando una temporada brillante y, tras 20 partidos de liga, militan en el segundo puesto, tras el Real Oviedo. El veterano central es partícipe de tal hazaña.

Aunque sigue teniendo la ilusión del chico que debuta, echa la vista atrás y mira con nostalgia sus duelos con Ronaldo Nazario, Michael Owen y sus visitas al Bernabéu o el Camp Nou. Intentando emular a sus ídolos, Fernando Hierro y Puyol, el mariscal de CD Guijuelo aporta su dilatada experiencia a un equipo que está realizando una temporada de ensueño. Jonathan Martín Carabias atendió en exclusiva a VAVEL.com para abordar muchos temas y abrirnos la puerta de sus recuerdos.

Pregunta: Impresionante la temporada que está realizando el CD Guijuelo, que milita segundo en la clasificación. ¿Cuales son las aspiraciones reales del club?

Respuesta: Nuestro principal y único objetivo es la permanencia y ya la tenemos cerca.

P: ¿Dan por buena la temporada si acaban en promoción o sueñan con el ascenso?

R: Todo lo que sea hablar y pensar en play-off o Copa del Rey en estos momentos es dejar de ser fieles a una de nuestras claves.

P: Hábleme del vestuario, ¿Con qué jugador guarda especial relación?

R: Especialmente con Garban, ya llevamos 4 años viajando todos los días desde Salamanca a Guijuelo juntos y nos hemos convertido en amigos más que compañeros.

P: ¿Qué me puede decir de su entrenador, Fernando Estévez?

R: La relación con el mister es buena. Desde el principio sentí su confianza y creo que eso siempre es muy importante para cualquier jugador. Nos transmite todos los días su pasión por lo que hace y esta consiguiendo algo que era impensable a principios de temporada a base de trabajo.

P: ¿Cómo es el fútbol de esta categoría en comparación con la primera división? ¿Que importancia le das al fútbol modesto?

R: Hay una diferencia abismal del fútbol de esta categoría en comparación con la primera división. Por desgracia, es una categoría que se ha ido devaluando muchísimo, y no me refiero a los equipos, que todos tienen un historia detrás que merecen su respeto, pero si a las personas que dirigen esos clubes. Son los verdaderos culpables de cientos de denuncias año tras año y de la desaparición de equipos históricos.

P: Durante su carrera, ha militado en el Real Valladolid, Cultural Leonesa, Racing de Ferrol y, actualmente, en el CD Guijuelo. ¿Qué recuerdos tiene de los distintos equipos en los que has militado y cómo fue su experiencia en primera división?

R: Son muchos los recuerdos que tengo. El Real Valladolid apostó por mi cuando solo tenía 15 años y me dio todas las oportunidades para que yo luchara por conseguir mi sueño, me inculcó unos valores necesarios, a mi modo de ver, para este deporte. Siempre estaré agradecido por ello a un gran club y a esa afición por el trato y cariño recibido mis 10 años alli. Cumplí el sueño de miles de niños, pero el camino no fue fácil; dejar tu familia, tu casa y tus amigos a esa edad es muy duro, pero, sinceramente, mereció la pena. Jugar en el Bernabéu, Vicente Calderón, San Mamés, Camp Nou es impresionante, único. Mi paso por la cultural fue muy corto, apenas mes y medio. Un equipo que me tendió la mano cuando mas lo necesite, espectacular. Y por último, mi Racing de Ferrol, un club familiar, humilde, con grandes dirigentes, personas sencillas y sinceras. Gracias a ellos y a su afición, volví a tener ilusión por el fútbol después de mi salida traumática de Pucela. Aunque deportivamente hubo años malos de los 5 que pase allí, guardo un cariño especial a Ferrol, a su gente, sus playas, su afición... fuí tan felíz y recibí tanto cariño que siempre seré un Rancinguista en la distancia.

P: Dígame un momento imborrable de su carrera deportiva.

R: Un sólo momento es complicado. Mi debut en primera contra el Racing de Santander. El único gol que marque en Zorrilla contra el Sevilla después de los atentados del '11-M' y el ascenso a Segunda División con el Racing de Ferrol.

P: ¿A qué personas está agradecido Jonathan Martín a lo largo de su carrera y quién ha marcado especialmente su vida deportiva?

R: Después de tantos años, son muchas las personas que te llegan a marcar. Desde mi primer entrenador en el Santa Marta de Tormes, que fue mi padre, pasando por Javier Yepes, quizá el entrenador más influyente en mi carrera. También Pepe Moré, que me dio la oportunidad de jugar en primera e Imanol Idiakez, por su forma de ver el fútbol. Siempre estaré agradecido a todos mis entrenadores, porque, aunque suene raro, y habiendo chupado banquillo algún año (risas), siempre noté confianza en mi y siempre me hicieron ver que era importante en el equipo. Gracias a Luis Martín, Guti, Numi, Merino, Coque, Pedro Duque, Javier Yepes, Sergio Egea, Pérez García, Pepe Moré, Fernando Vázquez, Santos, Kresic, Marcos Alonso, Tomé, los hermanos Veiga, Manolo García, Manolo Sánchez, Vara, Luisito, Michel, Calzalilla, María, Idiakez, Sito, Rubén de la Barrera y Fernando Estévez.

P: Te desempeñas como central aunque también puedes jugar como lateral derecho. Como dominas la defensa ¿quizá por tu potente salto?

R: La posición de central es la que más me gusta y donde yo considero que rindo a mejor nivel. Lo que si es cierto también que, quizás por mis características y por necesidades del equipo puntuales, también lo he hecho en el lateral derecho e incluso en el izquierdo.

P: ¿Cómo te describirías como jugador?

R: No me gusta describirme como jugador, eso se lo dejo para los que entiende de fútbol (risas).

P. Imagine a Johathan Martín en el ‘DeLorean’ de la película ‘Regreso al futuro’ y lo trasportamos hasta el año 1995, y lo pusiéramos enfrente de Romario…. ¿Cómo sería el final de la película?

R: Pues creo que el final sería parecido al que viví en primera persona 10 años más tarde en 2005, y en frente otro brasileño, Ronaldo Nazario de Lima, después de ir ganando 2 - 0 al Real Madrid con goles de mi amigo Óscar González, nos remontaron en la segunda parte, marcando el tercero Ronaldo, en el único balón que toco en todo el partido (risas).

P: ¿Simpatizas con algún equipo de primera división?

R: Creo que por mis gustos se nota que simpatizo con el Real Madrid (risas).

P: ¿Qué significa para Jonathan Martín el fútbol?

R: El fútbol es mi hobby, mi pasión, mi trabajo... Prácticamente me lo ha dado todo tanto personal como económicamente. Será raro el día que me retire y deje de hacer algo que llevo haciendo toda la vida: entrenar y competir!

P: ¿A qué jugador o jugadores admira?

R: Fernando Redondo fue mi gran ídolo. Luego quizá, por mi posición en el campo, empecé a fijarte más en Fernando Hierro, Puyol y ahora Sergio Ramos... Ah! y por supuesto soy 'Raulista'.

P: ¿Le gustaría ser entrenador al finalizar su carrera?

R: No forma parte de mi futuro la opción de ser entrenador. Si que me gustaría seguir ligado al fútbol pero no desde el banquillo. Ni me considero válido para ello ni me gusta ese día a día.

P: Cómo es Jonathan Martín, ¿un hombre de costumbres sencillas o le gusta desafiar nuevos retos y experiencias?

R: Soy de una hombre de costumbres sencillas y familiar. De hecho, siempre me gustó más estar cerca de ellos que valorar las ofertas que en su día tuve del extranjero.

P: Hábleme de su pueblo, Santa Marta de Tormes y de una bella ciudad como es Salamanca, ¿Que lugares son de obligada visita?

R: Es un pueblo grande de, aproximadamente, 18000 habitantes, que se caracteriza por su proximidad a Salamanca. A penas, 1 Km les separa. De Salamanca destaco su Ciudad Universitaria, con la Plaza Mayor mas bonita del mundo, sus dos catedrales, la fachada de la Universidad y, desde hace ya algunos años, la famosa nochevieja universitaria.

P: Está casado felizmente y tiene un hijo, ¿Que importancia tienen ellos en su vida?

R: Mi hijo mateo de dos años y medio y mi mujer, María, son todo para mi. Lo más importante es que vivo por y para que no les falte nada. Mi gran motivación diaria, su felicidad es la mia.

P: Si su hijo quisiera dedicarse al fútbol, ¿Qué consejo le daría y qué valores le inculcaría tanto a nivel deportivo como humano?

R: De momento, le encanta el fútbol, el balón, e ir a ver a su papá a Guijuelo... ¡¡ me tiro buenos ratos jugando en la terraza con él !! Ya veremos el día de mañana si se lo toma más en serio. Desde la experiencia le aconsejaría humildad, trabajo y respeto. Le diria todo el sacrificio que supone luchar por un sueño a la vez que tantos niños.

P: ¿Es Jonathan Martín un hombre preocupado por la situación de nuestra sociedad, de nuestro país, y de nuestro mundo?

R: Por supuesto, sobre todo viendo como está la sociedad gracias a políticos ladrones y corruptos. No se puede mirar a otro lado mientras todos los días aparece un caso nuevo de corrupción en nuestro país. Es vergonzoso.

El test de Jonathan Martín

Una comida: Paella

Una bebida: Cerveza

Un actor: Denzel Washington

Una actriz: Nicole Kidman

Una película: Gladiator

Un grupo o cantante de música: El canto del loco

Una canción: La suerte de mi vida (El canto del loco)

Un libro: Viven

Un lugar para perderse: Nueva York

Una cualidad: La tranquilidad

Un defecto: Cabezón

Que cualidad consideras primordial en una persona: Sinceridad

Que defecto no toleras en una persona: Falsedad

Algo que te guste: La playa

Algo que odies: El aire, para jugar un partido de fútbol

Que cambiarías de nuestro actual mundo: El hambre

Jugador actual con el que te sientas identificado: Sergio Ramos

Jugador Europeo que más te gusta: Andrea Pirlo

Jugador Sudamericano que más te gusta: Radamel Falcao

Mejores jugadores a los que te has enfrentado: Ronaldo, Zidane y Xavi

Mejor jugador con el que has compartido vestuario: Óscar González

Mejor compañero con el que has compartido vestuario: Agustín Villar